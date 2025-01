Kdo pochopí lásku, jako jednotu?

Slovo láska není v nás poznaná. To jen My dáváme světu lásku ze zdroje, který je vším, proto i naše láska není naše, ale to nevadí, protože víme, že dávat je milovat, a to znamená být vším.

Slovo, které vzešlo z našeho pána (pracovní název)

Na pořadu dne bylo slovo, které jsem přijal. Toto slovo není tím slovem, kterým mluvím, tohle slovo je tak čisté, že nikdo z lidí jej nechápe, ani já. Jedině jak Vám mohu přiblížit ono slovo, je tato věta:

Kdokoliv přijde ke mně, budu jím a on mnou.

Tato věta je tak vysoká, že nikdo z lidí ji nepohlédne do tváře, vždy uvidí sám sebe. A od toho tu jsme abychom dali všemu, co potřebuje, protože z jiného pohledu nedá se toto slovo naplnit. Jediné slovo a spasím Vás, znělo vzduchem.

Toto slovo není slovem člověka, ale je podobné slovu člověka. Je podobné slovu lásky a pokory, kdy slovo láska zaujímá v Božství tu nejvyšší příčku. Kdo poznal lásku poznal i život v jeho nejčistší podobě, takto zní věta člověka i Boha. Tato věta je tak důležitá, že člověk ani Bůh ji nedokáže naplnit až po okraj. Inu je to láska, která má poslední slovo a dělá co uzná za vhodné, kdy my jsme jen prostředníci, stejně jako Bůh. Taková slova lásky musela padnout a je to z toho důvodu, že láska musí být poznaná v nás a My v ní.

Tato slova nejsou s to pochopit situaci. Kdy jen člověk vědoucí Ví, co dokáže láska. Ta nekonečná láska, které tvoří vše. Od toho se odvíjí i odvaha člověka, která pokud je láskou, je tvořena vším, co vytvořil Bůh v nás a My jen hledíme na něj.

Těmito slovy častuji stvoření a těmito slovy dělám na zemi pořádek. Tyto slova nejsou jak vítr, ale vánek, který i nejtvrdší kámen udolá a změní jej v lásku nepoznanou. Proto i Vy dejte všemu, co si zaslouží, protože tahle mantra života je tak vysoká, že kámen, který představujete bude živý.

Těmito slovy se rozloučím a budu si přát zažít našeho pána stvořitele v běžném životě těmito slovy:

Kdykoliv přijmu tebe, přijmu i našeho pána, který bytuje ve všem. To, co vidím není jen láska, ale život, ale životem může být vše, tedy i láska je životem a to tak vysokým, že nikdo z lidí nemá tušení co dokáže. Jen Bůh vidí výsledky své práce, a to v nás, a to těmito slovy:

Nehledám, protože Vím, nejdu, protože jsem, nepátrám, protože jsem jako vy. Těmito slovy dávám všemu, co si zaslouží a těmito slovy dávám světu lásku, kterou jsem poznal jako lásku.

Těmito slovy se loučím a děkuji za pozornost.

J.H.