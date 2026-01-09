Kdo pochopí jednotu podle tohoto článku
3.1.2025
Pohled rozumu jako jednoty a nevnímajíc dualitu, tvoříme hrůzu současnosti (pracovní název)
Slovo jednota je to nejvyšší, čeho jako lidé dokážeme dosáhnout. Žádné zvíře ani rostlina či nerost nedokáže být v jednotě tak jak My lidé. Jsme v jednotě tvořivou svou částí a ta část vytváří dualitu. Je to dualita života, který žijeme. Kdo nepřijme dualitu života v tom, co tvoříme, ten nepochopí ani jednotu. Jedině jednota nám diktuje podmínky, ne My jí. Nejen jednota je jednotou, ale i My sami dokážeme být jí. Však jak toho dosáhnout? Jediný způsob je tento:
Jednoto, ty, která nám dáváš život, přijmi nás všechny jako skutečnou jednotu. Takto vznikající přání člověka, vzniká i pojem jednoty v člověku. Však jak s tímto naložit? Jediným řešením je toto:
Kdo nabyde jednoty, ten pozná vše jako jednotu. Takto musí postupovat život a takto musíte být se životem. Být v jednotě se vším a dokázat tak Bohu, že dokážete být jako On v tom, co tvoří. Byť je tato jednota nedokonalá, přesto je jednotou. Byť kulhá na jednu či obě nohy, přesto je jednotou. Jednota totiž dokáže být čímkoliv, jedině my ji tvoříme a jedině my vytváříme obraz jednoty v nás. Je to poznatek tak vysoký, že lidé se skloní až k zemi a odpustí všemu, protože cítí, že vše je jedním.
Tyto slova dokáží léčit. Dokáží to léčit takovým způsobem, že poznáním jednoty dokážeme léčit ty nejtěžší nemoci, která na nás život seslal. Je tedy na nás, jak dokážeme jednotu přijmout a co dokážeme za jednotu považovat, kdy jeden dílek je dílkem všeho i tvoří dílek jednoty. Takto musíme postupovat ke všemu, kdy není dílku samostatného odděleného z jednoty, je jen jednota, která tvoří vše a My to vše musíme pochopit jako skutečnou jednotu. Proto tyhle slova pochopte takto:
Kdo jsem, zeptal se člověk? Jsem jednotou života dalšího, který přichází prostřednictví mne. Takto jedná člověk, který Ví. Ano Vím je velké a to proto, že víra člověka jde se stvořitelem a dokáže být i jednotou. Takto postupuje život, který žijeme a takto postupuje i život toho koho milujeme. Nejsou životy zbytečné, ale důležité, a to proto, že dokáží svou přítomností oživovat prostor, který je tu proto, aby byl takový, jaký je. Tedy nechtějte měnit život podle vašeho mustru, ale oddejte se jednotě jako poslanci nejvyššímu, který Ví, jak dosáhnout vše v jednotě. Nebuďte těmi, co povyšují život jednoho na úkor druhých, nebuďte těmi, co dokáží dát jen zčásti to co má dostat. Buďte lidmi, kteří Ví, co daná situace potřebuje, dodejte si míru toho, koho milujete a tím je jednota projevená ve Vás. Takto reagujete na život a jeho projevy a takto reagujete na život, který žijete. Víc nemám, co bych dodal.
Podepsán: Člověk
Jsou vysoké hodnoty života jednotou? Ano, jsou. Jsou nízké hodnoty života jednotou? Ano, jsou. Jsem jedním tím, co vytvoříme životem, kterým žijeme. Proto dovolte svoje uzavření tohoto článku uzavřít provoláním:
Kdo najde v životě střípeček života dalšího a ten rozvine, pozná život stvořitele nejen v sobě, ale i v druhých. Takto jedná skutečný člověk, který dokáže být vším.
Děkuji Vám za pozornost a přeji Vám hodně úspěchů v dnešním dni.
J.H.
Jiří Herblich
Kdo najde v tomto pojednání Boha, ten najde život
Život je jeho nebo náš? Tato otázka probudí lidi do života a pochopíc tuhle otázku budeme jako jedno, které září nade vším. Takto jednají lidé s otevřenou duší.
Jiří Herblich
Do nového roku plním slib
Tímto slibem, kterým jsem dal minulým článkem dodávám jediné. Poznáte Božství ve vás tím, že poznáte pravdu o Vás samých. Takto postupuje ten, kdo Vás miluje.
Jiří Herblich
Které slovo bude poslední v tomto roce?
Jsou slova poslední tím, že jsou první. Tyto slova jsou první tím, že je chápeme jako poslední, ne tím, že končí, ale že otevírají další etapu života.
Jiří Herblich
Slovo pokory nebude vyšší tím, že upadneme
Ale poroste s námi jako lidmi, kteří dokážeme jediné, stát se skutečnými lidmi tím, že věří a jdou životem s láskou a pokorou jako vítězové celého klání.
Jiří Herblich
Slovo láska znamená hodně, je to tak i v nemoci?
Kdo jsi nemoci? Kdo jsi ty, která mě trápí? Jsem ta, co přináší dobro světa tím, že jsem láskou. Pochop mě tak i jako svou nemoc.
