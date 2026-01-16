Kdo naučí lidi věřit, že život jako jedno, je před nimi

Kdo probudí život? Kdo najde v životě sílu jednoho? Budou to ti lidé, co pochopili vše, co jsem napsal a dokáží dodat všemu co mu chybí. Tímto se loučím.

Mandala květ života (pracovní název)

Na počátku takové úvahy si zodpovíme jednu otázku, ta otázka zní takto:

Jsme my lidé vysocí tím, co tvoříme, nebo nízcí a nedokážeme stvořiteli nic přinést?

Odpověď je jediná. Náš život je právě tak vysoký jako stvořitel dal nám do vínku. Kdo pozbyl život, však může najít život věčný již na zemi. A nyní si probereme onu možnost, jak se může stát, že člověk pozbyde svůj život.

Jednání má první dějství, kdy první dějství tvoří kostru života, neříkám ani dočasného ani toho věčného. Říkám, že je kořenem života. Jak tedy rozdělit život, když ani dočasný ani věčný? Jedině tím, že mu dáme, co život potřebuje. Tohle je míra, která nemá oporu v žádném zákoně Boha, protože působí jako zjevení ve světě, kde je vše jedním. Pokud takto budeme postupovat, najdeme pomyslnou smrt, a nakonec najdeme život věčný, který ze smrti vzejde, a to vše již na zemi. Jak je to možné? Bůh totiž netvoří jednotu jen se svým stvořením, ale se vším. Kdo pomyslí na Boží zákony, ten pomyslí na jejich aplikaci na zemi a bude jako On. Takto budeme poměřovat svět po tomto pronesení slov, kdy život věčný popojde k nám a bude jako My. Tímto pomalu přejdeme k položce druhé.

Druhá položka je stejně důležitá a možná ještě důležitější. A znamená tohle:

Co je to život? Co je to, být životem? Tyto otázky jsou definovány zdánlivě životem, ale ve skutečnosti je definuje stvořitel prostřednictví nás. Kdo tedy pochopí ona slova jako vyznání lásky ke stvořiteli, jako poznání lásky nekonečné jako sám stvořitel, ten najde zdroj, který nebude zdrojem, ale bude láskou. Jakýkoliv zdroj, který je láskou nemůže být výš. Vše se tak stává jedním, jak jsem předeslal v dřívějších úvahách.

Pomalu se dostáváme k pozdější přiznání pravdy. Kdo tedy jsme a co zastávám jako člověk? Ano, takto se musíme ptát na život a jeho projev. Odpověď bude znít divně. Nejsme to My sami, kdo takto jedná, ale jedná prostřednictví nás i samotný Bůh. Kde je tedy míra našeho života? Míra našeho života tkví v tom, co vytvoříme ne tím, co milujeme, ale jak dokážeme jít se stvořitelem. Nikdy nebylo tohle těžší než dnes, proto je tolik odpadlíků, ale zároveň nikdy to nebylo jednoduší, protože cesta, kterou naznačuji, je prošlapána a Bůh je mi svědkem, že každý, kdo vytvoří jednotu, bude následovat Boha a Bůh bude následovat jeho. Takto vznikne obraz budoucího světa, který vznikne na základě toho současného.

Jsou věci tak vysoké, že se nedají sdělit slovy. Jsou věci tak nízké, že jen ti, co pochopili všechny moje texty si jistě řeknou. O co mu vlastně jde? Ano, tohle je důležitá otázka. Jde mi o to, provést další stvoření směrem k jednotě, která je vzývána stvořením jako život. Takový život, však nikdo nežije, bohužel, proto přišla doba, kdy dostanete příležitost poznat svět podle mustru toho, kdo nese život Váš jako svůj a tím myslím stvořitele.

Slova a zase slova, poznamenal jeden muž. Co tím myslíš, zeptal jsem se znenadání? Myslím tím, že poznat Boha přeci není možné. Ano je tomu tak. Poznat Boha není možné, ale můžeme přesto jít s ním, kdy půjdeme v jeho šlépějích. Takto reaguji na výtku, že Bůh je mimo nás. Není, je v nás, My jsme jím, tím že jdeme společně. Takto zní jediná odpověď, která probudí život do života, to myslím toho skutečného, který vzývá jediné. Jednotu života.

Kdo posoudí, že mám pravdu? Jsou střípky života, které zažijete, když přijmete hozenou rukavici. Jsou to střípky života, které budete sdílet se stvořitelem. Jsou to takové střípky, že život povýší, a přitom budete člověkem. Takto jedná skutečný člověk, který je v lásce pokoře a modrosti se stvořitelem jak láskou všeho.

Děkuji Vám za pozornost a přeji Vám krásný den, prodchnutý láskou.

J.H.

Autor: Jiří Herblich | pátek 16.1.2026 6:30 | karma článku: 0 | přečteno: 8x

Jiří Herblich

  • Počet článků 568
  • Celková karma 3,29
  • Průměrná čtenost 88x
Myslím, že jsem člověk, který se dívá kolem sebe a vidí věci jinýma očima než se snaží představovat média. Která neplní svou funkci tím, že si nevšímají kvality, která je všudy přítomná, místo toho jim jde o krátkodobý zisk, který plodí nekvalitu.

