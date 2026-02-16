Kdo najde život druhého jako svůj
17.1.2025
Kdo zažije jednotu v duši, dokáže ji zažít i v těle (pracovní název)
Na počátku malé úvahy se podíváme do minulosti. Jak žili lidé dříve? Dokázali žít s vlastní duší, jak se dnes moderně říká? Ano, dokázali to, proto tahle doba je výjimečná tím, že tohle nedokáže. Lidé propadli mamonu takovým způsobem, že zanedbávají svoji duši. Dá tedy odpovědět krátce a stručně, že žijeme v nejhorších časech pro duši. Ano, dalo by se to takto říci, jenže abych uvedl věci na pravou míru, řeknu jeden fakt: Kdo si myslíte, že je dnes nejvýše z lidí? Nebudu vás napínat, jsou ti lidé, co dokáží poznat duši. Je jejich tvorba povyšuje všechny, jenže zbytek společnosti nechce o nich nic slyšet, proto tihle lidé tvoří, jak se říká do šuplíku a čekají až se věci zlepší. Uvědomují si, že jejich tvorba by v současnosti nebyla pochopena. Tito lidé nejsou z tohoto světa jako běžní, ale jsou výjimeční. Jdou, protože chtějí, ne proto, že jsou tlačeni okolnostmi, ale chtějí být skutečnými lidmi a takto tvoří vše.
Bylo by dobré je v tomto napodobovat, jenže lidé nechtíc nedávají ničemu nic, a tak nemají co napodobovat. Jdou, jak se říká s druhou stranou Božství, aniž si to uvědomují.
Na samý závěr mám jednu prosbu, kdo pochopí tyto slova jak výtku, bude zklamán. Výtka je tvořena poznáním své malosti a výtka v tomto nehraje žádnou roli. Jen ti lidé, co chápou celý text jako vyznání duše, které jejich duše by ráda sdělila světu, tito lidé Ví. Ano jsou lídry v tom, co tvoří, byť nedokonale, protože ví, že jejich duše nespí a jde, jako jdou ti, co tvoří vše.
Navzdory úvaze ukončit tuhle úvahu bych ji prodloužil o svůj postřeh:
Kdo z lidí najde svět, který je světem Boha v nás, ten najde ve všem jeho přítomnost. Kdo hledá ten nalezne jeho život rovněž ve všem, a to ne tím, že jen věří, ale že jde a vidí jeho krásu jako život, který poznává svým tělem i duší.
Myslím, že tohle je skutečný závěr a budu se těšit na další vstupy.
J.H.
Jiří Herblich
Kdo pochopí slovo láska, ten nebude vzit zkrátka
Střípky jsou tu od toho, aby byly pochopeny, střípky jsou tu od toho aby byly zažity. Proto konejte vše jako by byly tím nejdůležitějším ve vlastním životě.
Jiří Herblich
Kdo probudí jednotu, ten pochopí život
Jsou znamení, že konáme dobro. Jsou znamení, že jsme s Bohem, však kdo jsme My, poznáme na konci cesty.
Jiří Herblich
Co skrývá společnost?
Skrývá to nejlepší ze svého umu, jak překonat krizi. To jen lidé, kteří Ví dokáží onen um proměnit v činy.
Jiří Herblich
Které slovo reprezentuje představu v Božství
Jsou to slova Jana Křtitele: Kdo najde v představě Boha, ten nebude nikdy osamocený. Kdo najde v představě, Boží princip, ten bude životem oblažen jako představou nejvyšší.
Jiří Herblich
Které pohádky jsou skutečné?
Přece ty, kterými žijeme své životy. Nejsou to pohádky života, tedy našeho, ale toho života, který nám byl dán jako poslání poznat.
