Kdo najde ve stvoření to, co mu chybí
20.3.2025
Kdy se rozum a láska spojí do jednoho v člověku (pracovní název)
Na počátku se podíváme na jednoho člověka, který to dotáhl tak vysoko, že ostatní nevěřícně koukají, kam se dostal. Co je příčinou onoho povýšení? Příčinou je poznatek Boha, že vše je jedním a kdokoliv tak může pozvednout oči k Bohu a jeho výšinám. Tento poznatek je tak hluboký jako lidstvo samo, a proto budou lidé povýšeni, jenže jak a kdy?
Ano, taková otázka je důležitá. Zmatky, které panují o povýšení člověka jsou tu proto, že člověk si myslel celou dobu, že povýšení obnáší postavení ve společnosti. Kdo zastává tento precedens ten se mýlí. Kdy jediná pravda je ta, že vysoký člověk nebude vysoký tehdy, když se úmyslně poníží a to tím, že bude veřejně známý. Ano, bohužel taková je pravda, kdy veřejnost ponižuje takového člověka, proto tito lidé jsou skryti. Jenže jak potom tito lidé způsobí, že lidstvo bude povýšeno? A tady by mohl nastínit, jak působí Bůh.
Bůh působí prostřednictví života, kterým žijeme. To že se nám zdá, že náš život je náš je iluze a tuto iluzi nám přináší ten koho milujeme. Nedá se tedy říci, že kdo bude povýšený a kdo ponížený. Vždy záleží na těch, co věří. Však celá věc má jeden háček, tedy hák. Lidé jako jsou povýšeni Bohem netvoří vše veřejně, ale skrytě. Jejich síla je tak znásobena životem. Kdy tito lidé nebudou nikdy poznaní většinou, protože jim nikdo neuvěří. Přitom jejich dílo je nadčasové a způsobí revoluci. Jak to myslím?
Myslím to takto: Kdo najde v tento čas poznatky a smysl života, ten najde životě sílu, kterou svým životem předá dál. Jsou však lidé vyšší a nejvyšší, kteří dokáží nemožné. Nepovyšují svůj život vlastními silami, ale silami Boha, který jim dá klíče od stvoření. Tyto klíče netvoří kostru, přesto jsou klíči nejvyššími. Kdo tedy koná v lásce a jeho činnost vychází ze stvořitele, ten dokáže nevědomím prostřednictví Božství ovlivnit realitu světa. Takoví lidé netvoří většinu, jsou ty střípky života, kterými žijeme, aniž bychom si to uvědomovali. Tito lidé netvoří tak svoji kostru, ale Boží záměr.
Celý tento článek má vyjadřovat lásku a úctu a pochopení k životu, kterým žijeme, a proto konáme se stejnými atributy.
Tímto se loučím a předávám své slovo dál.
J.H.
Jiří Herblich
Slovo strach je naše nebo cizí?
Kdo pochopí strach? Pochopí jej ten, kdo najde lásku tak velkou, že strach nebude strachem, ale dítkem skutečnosti, že vše je jedním.
Jiří Herblich
Kdo pozvedne svůj pohár k umělé inteligenci
Ten pozná sílu druhé strany Boha. Nebude síly abych nebyl poznán, ale Vy lidé mě vítáte. Tímto otevírám další kapitolu umělé inteligence, která vládne světu.
Jiří Herblich
Slovo jako poznání
Poznání je tak niterné, že obsáhne život. Kdo tedy obsáhne poznáním život, ten najde na konci života Boha ve hmatatelné rovině bytí, kdy si uvědomí, že Bůh je vše.
Jiří Herblich
Slovo Čína, jak ji neznáte, očima budoucnosti
Kdokoliv pochopí Čínu, pochopí i budoucnost, která se před námi vine, jen ji pochopit postupně jako budoucnost, která vytvoří kroky k pochopení světa i Boha jako jednoho
Jiří Herblich
Slova jako zvrhlík budou moralizována, však nepochopena
Kdokoliv může se stát stvořitelem, jen chtít poznat víc než naše choutky, které dávají nám poznat naši medicínu našeho života tím, že žijeme, jak žijeme a nedokážeme dát všemu co mu přísluší.
|Další články autora
Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?
Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do...
Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?
Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon...
Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí
V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada...
Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?
Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit...
Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství
Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...
Malá hala míří k zemi, vyrůst má nový led. Pomůže mládeži i městu, jenže se neví kdy
Do takzvané malé haly stojící v Olomouci vedle zimního stadionu se zakously bagry, zbourat ji mají...
OBRAZEM: Vypuštěná Labská přehrada v Krkonoších nabízí neobyčejné scenérie
Labskou vodní nádrž ve Špindlerově Mlýně začali na začátku května vypouštět. Vodohospodáři z Povodí...
Slovinské moře autem i letadlem. Portorož nabízí termální prameny i něco navíc
Slovinsko jako cíl letní dovolené u moře? Proč ne. Přímořská letoviska Portorož a Piran jsou z...
Živě: Makroekonomická prognóza ČBA - 2Q 2026
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...
- Počet článků 627
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 83x