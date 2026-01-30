Kdo najde v životě sílu?
11.1.2025
Na úvod slov, poznamenám jednu věc (pracovní název)
Slovo, to obyčejné a všemi milované. Jaké je to slovo z pohledu člověka? Jsou slovy jen slova, nebo mezi slovy působí onen zázrak jako slovo, které dokážeme předat dál? Těmito slovy se budeme zabývat. Slovo je tak mocné, jako jsme My sami mocní. Nemocní lidé, kteří si myslí, že vládnou slovu, většinou nevládnou ničemu, kdy jejich slovo je hanebné. Těmto lidmi nebudeme poměřovat svět ne proto, že jejich slovo je nízké, ale proto, že nikoho jeho slova nezajímají. Skuteční lidé dokáží vyslovovat slova, které zaujmou všechny. A proč tomu tak je? Je tomu tak proto, že nedokáží stát kolem, když vidí, co se děje, jak se zapomíná na slova slov, které neseme. Jejich slova tak reprezentují onu kvalitu, ze které vše vzešlo. Slova tak vždy reprezentují to, o co jde každému, přiblížit se prvnímu slovu, které dalo život. To slovo žije námi a My jím. Takto postupuje onen člověk, který je moudrý a takto postupuje každá část stvoření. Pokud byste se zastavili u slov, které Vám připadnou být moudrá, poznamenal jeden člověk, budete jako ony slova. Budete moudří. Takto se rodí slova do světa a takto působí ono první slovo ve Vás.
Někdy mám pocit, že si nerozumíme, přesto jdu dál. Někdy mám pocit, že má slova nejsou vyslyšena, přesto jdu dál. Kde je tedy míra slova? Slova míra, je v tom, co vytvoříme životem, které se promění ve slovo, které budeme oživovat. Takto působí slovo člověka ve světě Boha, který je i není. Těmito slovy jsem se chtěl rozloučit, jenže jsou tu okolnosti, které mi brání.
Kdo tedy najde ono slovo, když pominu člověka moudrého? Budou ti lidé, co pochopí podstatu světa v tom, co tvoří. Tento rozpor slov je tak dán samotným Bohem, ne tím, co obsáhnu, ale tím, čemu se poddám jako člověk, budu milovat jako jedno a takto půjdu světem. Z tohoto poznatku vytryskne pramen světa, který otevře svou pravou tvář Božství, které jsme našli.
Tímto se skutečně loučím a předávám své slovo dál.
J.H.
Jiří Herblich
Duše se skloňuje životem
Duše neobsáhne jedinou věc, a tím je člověk, který duši neuvěří. Jsou takoví lidé, ale je jich málo, protože zlo se nezlobí samo na sebe, ale na druhé. Tento princip pochopte jako vyznání duše.
Jiří Herblich
Co znám to povím ne tím, že věřím, ale tím, že Vím
Které slova vzniknou na konci života? Jsou to slova lásky, kterou jsme za života žili. Těmito slovy otevřeme svůj další život jako život toho, koho jsme milovali.
Jiří Herblich
Znamení doby říká, poznám jednotu
Kdo z lidí pozná jednotu jako svůj život? Jsou ti lidé, co poznali vše, ne tím co obsáhli, ale tím čemu uvěřili a dokázali předat dál jako jednotu.
Jiří Herblich
Poznámky ke stvoření, které nejsou poznámkami
Znamenají jediné, jak se naučit něco nového, co by se nám jako lidem velice hodilo. Tím myslím, poznání telepatie jako jednoty všeho.
Jiří Herblich
Najdeme klíč ke štěstí, tím, že poznáme sami sebe?
Kdo probudí šelmu, ten uvěří všemu. Takto skončí tato civilizace, aby na jejím konci vyrostla nová. Toto není proroctví, ale fakt, ke kterému spějeme.
