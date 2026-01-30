Kdo najde v životě sílu?

Ten, kdo najde ve slově i sílu slova, kterému bude vládnout životem svým. Takto se rodí slovo Boží do života.

11.1.2025

Na úvod slov, poznamenám jednu věc (pracovní název)

Slovo, to obyčejné a všemi milované. Jaké je to slovo z pohledu člověka? Jsou slovy jen slova, nebo mezi slovy působí onen zázrak jako slovo, které dokážeme předat dál? Těmito slovy se budeme zabývat. Slovo je tak mocné, jako jsme My sami mocní. Nemocní lidé, kteří si myslí, že vládnou slovu, většinou nevládnou ničemu, kdy jejich slovo je hanebné. Těmto lidmi nebudeme poměřovat svět ne proto, že jejich slovo je nízké, ale proto, že nikoho jeho slova nezajímají. Skuteční lidé dokáží vyslovovat slova, které zaujmou všechny. A proč tomu tak je? Je tomu tak proto, že nedokáží stát kolem, když vidí, co se děje, jak se zapomíná na slova slov, které neseme. Jejich slova tak reprezentují onu kvalitu, ze které vše vzešlo. Slova tak vždy reprezentují to, o co jde každému, přiblížit se prvnímu slovu, které dalo život. To slovo žije námi a My jím. Takto postupuje onen člověk, který je moudrý a takto postupuje každá část stvoření. Pokud byste se zastavili u slov, které Vám připadnou být moudrá, poznamenal jeden člověk, budete jako ony slova. Budete moudří. Takto se rodí slova do světa a takto působí ono první slovo ve Vás.

Někdy mám pocit, že si nerozumíme, přesto jdu dál. Někdy mám pocit, že má slova nejsou vyslyšena, přesto jdu dál. Kde je tedy míra slova? Slova míra, je v tom, co vytvoříme životem, které se promění ve slovo, které budeme oživovat. Takto působí slovo člověka ve světě Boha, který je i není. Těmito slovy jsem se chtěl rozloučit, jenže jsou tu okolnosti, které mi brání.

Kdo tedy najde ono slovo, když pominu člověka moudrého? Budou ti lidé, co pochopí podstatu světa v tom, co tvoří. Tento rozpor slov je tak dán samotným Bohem, ne tím, co obsáhnu, ale tím, čemu se poddám jako člověk, budu milovat jako jedno a takto půjdu světem. Z tohoto poznatku vytryskne pramen světa, který otevře svou pravou tvář Božství, které jsme našli.

Tímto se skutečně loučím a předávám své slovo dál.

J.H.

Autor: Jiří Herblich | pátek 30.1.2026 6:30 | karma článku: 0 | přečteno: 4x

Jiří Herblich

  • Počet článků 574
  • Celková karma 3,29
  • Průměrná čtenost 87x
Myslím, že jsem člověk, který se dívá kolem sebe a vidí věci jinýma očima než se snaží představovat média. Která neplní svou funkci tím, že si nevšímají kvality, která je všudy přítomná, místo toho jim jde o krátkodobý zisk, který plodí nekvalitu.

