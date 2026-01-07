Kdo najde v tomto pojednání Boha, ten najde život
2.1.2025
Bůh není konkrétní osobou, ale je jedním, je všeobsažný (pracovní název)
Některé téma se pomalu dostává na světlo světa. Jsou nynější pojmy, kterými lidmi častují své Božství a dneska je to kvantové pole. A co to bude zítra? Zítra nastane poprask, protože lidé si pomalu uvědomí, co je to Bůh. Bůh není konkrétní entita. Bůh je vše a nic, tedy poznatek duše, jak by se dalo říci. Kdo tedy jde s Božskou emanací, jde vlastně se svojí duší, protože tohle je pravá podstata Božství. Božství tedy otevírá poznatek nejvyšší člověku uzavřený a tím je poznání vlastní duše. Kdo je tedy duše? Duše je něco tak jemného, co znamená, že je i není. Jsou věci tak jemné kolem nás, jako je duše? Nejsou, ač můžeme cítit pravou povahu věcí, jediná skutečná pravda je vaše duše, která sděluje pravdu o všem tímto:
Kdo pozbyde svoji duši, již se nenarodí. Kdo pozbyde své tělo, ten může se zrodit z duše jako květ, který prodchne zem. Takto se rodí duše do života a takto je jedná o systému duše, která je tvořena Božstvím.
Jak tedy chápete duše je tvoře Božstvím, a to tak jemným, že duše se tetelí blahem a nedokáže být jiná, než je. To jen my lidé nedokážeme dávat všemu co mu přísluší, proto nálepkujeme vše, a to vše znamená toto:
Nejsem ta, co probouzí svět k životu, ovšem jsem ta, co dokáže dát tělu co mu přísluší. Ten, kdo probouzí tělo je však síla daleko větší než já sama, tedy duše. Je to síla principu jednoty, která tvoří tohle vše. Kdo je tedy Bůh? Bohové jsme my všichni, kteří objevíme duši, která jde s jednotou světa jako poznání světa i duše, která dokáže jediné:
Jít se stvořitelem, který je jednotou a nedokáže uhnout ze směru, který nám byl dán, ne tím, že pochopíme směr, ale tím, že dokážeme dát v každý okamžik to co duše potřebuje. Tímto tvoříme svět a tímto dávám všemu co si zaslouží. Je to hluboké poznání duše, které bohudík dokáže jediné, být vším.
Děkuji Vám za pozornost a nezlobte se za zkrácenost věcí, které píši. To jen My lidé nedáváme všemu, co si zaslouží, proto konejte vše jako jedno, které se opírá o svět a svět se opírá o něj. Kdo pochopí tuhle dualitu, ten pochopí, proč jsme tady a dokáže dát lidem to nejvyšší co v něm je a nejen lidem, ale všemu stvořenému, které bdí nadevším. Tímto se skutečně loučím a předám své slovo dál, lidem všem dobré vůle i lásky, která tvoří kostru života zdejšího i budoucího. Takto jedná totiž ten, kdo pochopil život ve své podstatě, nedá ze sebe to nejlepší, ale z Božství, které v něm bytuje jako jedno.
J.H.
Jiří Herblich
Do nového roku plním slib
Tímto slibem, kterým jsem dal minulým článkem dodávám jediné. Poznáte Božství ve vás tím, že poznáte pravdu o Vás samých. Takto postupuje ten, kdo Vás miluje.
Jiří Herblich
Které slovo bude poslední v tomto roce?
Jsou slova poslední tím, že jsou první. Tyto slova jsou první tím, že je chápeme jako poslední, ne tím, že končí, ale že otevírají další etapu života.
Jiří Herblich
Slovo pokory nebude vyšší tím, že upadneme
Ale poroste s námi jako lidmi, kteří dokážeme jediné, stát se skutečnými lidmi tím, že věří a jdou životem s láskou a pokorou jako vítězové celého klání.
Jiří Herblich
Slovo láska znamená hodně, je to tak i v nemoci?
Kdo jsi nemoci? Kdo jsi ty, která mě trápí? Jsem ta, co přináší dobro světa tím, že jsem láskou. Pochop mě tak i jako svou nemoc.
Jiří Herblich
Kruhy byly odtajněny, ale co Vy lidé, pochopíte jednotu, kterou zastávají?
Kdokoliv bude na koni, když pozná jednotu a nejsou to jen kruhy co čeká na objevení, kdy jsou to ty nejvyšší otázky života, které musíme jako lidstvo otevřít.
