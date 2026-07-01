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Kdo najde v tomto čase pokrok

Ten najde v životě sílu, ne tím, že uvěří lžím, ale že pozná pravdu světa tím, že přijme jednotu. Takto působí jednota, dodává lidem odvahu vykonat co má člověk vykonat.

8.4.2025

Blíží se konec globalizace (pracovní název)

Na každém konci je nový počátek. Jaký počátek nás čeká? Čeká nás poznání, které uděláme jako lidé bez vedoucí pozice USA. Toto poznání píši v době, kdy se pomalu rozbíhá celní válka, proto se nedivte tomu, co budu psát, protože mezi tím, co napíši a co je uveřejněno je celkem dost dlouhý skluz.

Celé by se to dalo shrnout slovy klasika: Kdo si vyhrne rukávy, čeká práci, kdo si vyhrne nohavice, toho čeká brod. Čeká nás tedy spousta práce, která bude nutné udělat. Jak se tedy dívat na celou problematiku cel? Celá problematika je ošidná. Na jedné straně se tím skutečně podpoří domácí průmysl, což je filosofický základ každé práce. Jenže se tím rozbije to, co Spojené státy budovali po celou dobu své existence. Bude to tedy výrazná změna, která vyústí ve zlatý věk? Ano, je to otázka, protože jinak nemůžeme pochopit to co se má udát. A co se má udát?

Má se udát změna přeformátování světa. Jsou lidé, co říkají, že vystoupí do popředí Čína. Tito lidé nechápou koncepci Boha, který si nepřeje, aby další národ vedl své zájmy nad ostatní. Co se tedy bude dít? Bude probíhat neustálá změna, kdy lidé budou trpět tím, že se nebude na nic spolehnout. K tomu dodám jen to, že skutečná změna proběhne mezi námi všemi lidi a to takto:

Na počátku snahy se bude tleskat, protože se nechápe, jaký je cíl. A ten cíl Vám prozradím. Cílem je dosáhnout jednoty lidstva. Nebude to tedy jednoduché, jediné, co mohu říci je to, že Rusko bude hrát v tomto úsilí prim a my Češi dobudujeme své pozice tím, že budeme bojovat za svébytnost svého postoje. Jak to myslím? Myslím to takto:

Na své cestě objevíme nové věci, které nás povýší jako Čechy a tím bych odpověděl na otázku tím, jaké věci to budou? Bude to víra, která provází Český národ jako vyvolence pro nový věk. Ano, čtete správně, my Češi jsme svým způsobem vyvolenci, protože z našeho středu vzniknou osobnosti, které povedou doslova celý svět. Nebude to víra, co nás povede, ale skuteční lidé, kteří se právě narodili. Tohle vše Vím proto, že jsem součástí této změny, která přichází. Lidé tak dostanou do rukou klíče pomocí těch, kterým uvěří. Takto bude postupovat vše v jednotě a ta jednota bude tvořena českou hravostí života a vědomím si duše, protože Rusové jsou si vědomi oné duše a dodají nám to, co nám chybí. A většina národa se probudí, ne tím, že začnou volit správně lídry, kteří probudí národ ke stvoření, ale tím, že každý člověk řekne, tak zle nemůže být a nebude abych utíkal z boje, který nastal. Tímto bojem budeme rozumět to, že lidé propadnou skepsi a vyvolenci, kteří pomalu přicházejí dodají lidem naději pro lepší svět. Tímto světem bude se nazývat jednota, která vzejde z pozice Čechů.

Tímto by se odmlčel, protože jsem řekl již dost, kdy lidé sami musí pochopit má slova tím co zažijí ve svém životě.

A jak bude působit ona jednota, kterou jsem otevřel ve svých textech? Bude působit tak, že bude úvodem do nové jednoty. Je sice pravda, že pochopení tohoto textu je složité, ale vězte že lidé co přijdou vysvětlí vše tak dokonale, že to pochopí všichni a nejen hrstka vyvolenců, kteří dodávají odvahy lidstvu.

Tímto se skutečně loučím a předávám své slovo dál.

J.H.

Autor: Jiří Herblich | středa 1.7.2026 6:30 | karma článku: 0 | přečteno: 1x

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Jiří Herblich

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Myslím, že jsem člověk, který se dívá kolem sebe a vidí věci jinýma očima než se snaží představovat média. Která neplní svou funkci tím, že si nevšímají kvality, která je všudy přítomná, místo toho jim jde o krátkodobý zisk, který plodí nekvalitu.

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