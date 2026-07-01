Kdo najde v tomto čase pokrok
8.4.2025
Blíží se konec globalizace (pracovní název)
Na každém konci je nový počátek. Jaký počátek nás čeká? Čeká nás poznání, které uděláme jako lidé bez vedoucí pozice USA. Toto poznání píši v době, kdy se pomalu rozbíhá celní válka, proto se nedivte tomu, co budu psát, protože mezi tím, co napíši a co je uveřejněno je celkem dost dlouhý skluz.
Celé by se to dalo shrnout slovy klasika: Kdo si vyhrne rukávy, čeká práci, kdo si vyhrne nohavice, toho čeká brod. Čeká nás tedy spousta práce, která bude nutné udělat. Jak se tedy dívat na celou problematiku cel? Celá problematika je ošidná. Na jedné straně se tím skutečně podpoří domácí průmysl, což je filosofický základ každé práce. Jenže se tím rozbije to, co Spojené státy budovali po celou dobu své existence. Bude to tedy výrazná změna, která vyústí ve zlatý věk? Ano, je to otázka, protože jinak nemůžeme pochopit to co se má udát. A co se má udát?
Má se udát změna přeformátování světa. Jsou lidé, co říkají, že vystoupí do popředí Čína. Tito lidé nechápou koncepci Boha, který si nepřeje, aby další národ vedl své zájmy nad ostatní. Co se tedy bude dít? Bude probíhat neustálá změna, kdy lidé budou trpět tím, že se nebude na nic spolehnout. K tomu dodám jen to, že skutečná změna proběhne mezi námi všemi lidi a to takto:
Na počátku snahy se bude tleskat, protože se nechápe, jaký je cíl. A ten cíl Vám prozradím. Cílem je dosáhnout jednoty lidstva. Nebude to tedy jednoduché, jediné, co mohu říci je to, že Rusko bude hrát v tomto úsilí prim a my Češi dobudujeme své pozice tím, že budeme bojovat za svébytnost svého postoje. Jak to myslím? Myslím to takto:
Na své cestě objevíme nové věci, které nás povýší jako Čechy a tím bych odpověděl na otázku tím, jaké věci to budou? Bude to víra, která provází Český národ jako vyvolence pro nový věk. Ano, čtete správně, my Češi jsme svým způsobem vyvolenci, protože z našeho středu vzniknou osobnosti, které povedou doslova celý svět. Nebude to víra, co nás povede, ale skuteční lidé, kteří se právě narodili. Tohle vše Vím proto, že jsem součástí této změny, která přichází. Lidé tak dostanou do rukou klíče pomocí těch, kterým uvěří. Takto bude postupovat vše v jednotě a ta jednota bude tvořena českou hravostí života a vědomím si duše, protože Rusové jsou si vědomi oné duše a dodají nám to, co nám chybí. A většina národa se probudí, ne tím, že začnou volit správně lídry, kteří probudí národ ke stvoření, ale tím, že každý člověk řekne, tak zle nemůže být a nebude abych utíkal z boje, který nastal. Tímto bojem budeme rozumět to, že lidé propadnou skepsi a vyvolenci, kteří pomalu přicházejí dodají lidem naději pro lepší svět. Tímto světem bude se nazývat jednota, která vzejde z pozice Čechů.
Tímto by se odmlčel, protože jsem řekl již dost, kdy lidé sami musí pochopit má slova tím co zažijí ve svém životě.
A jak bude působit ona jednota, kterou jsem otevřel ve svých textech? Bude působit tak, že bude úvodem do nové jednoty. Je sice pravda, že pochopení tohoto textu je složité, ale vězte že lidé co přijdou vysvětlí vše tak dokonale, že to pochopí všichni a nejen hrstka vyvolenců, kteří dodávají odvahy lidstvu.
Tímto se skutečně loučím a předávám své slovo dál.
J.H.
Jiří Herblich
Kdo probudí duši
Ten nalezne úkol, který si duše postavila v sobě. Tento úkol může být tak niterný, že člověk jej musí pochopit. Jedině tím jej dokáže překonat ne tím, že tento úkol obejde, ale že jej prožije svým životem jako by se stalo živ
Jiří Herblich
Kdo vysloví slovo naděje, představí si práci, která jej čeká
Však práci vykoná s láskou v životě a tímto životem povýší vše jako naději všech. Takto postupuje naděje Boží v nás a my jen kopírujeme onu podmínku života, že vše je jedním.
Jiří Herblich
Slovo, které probudí vesnici do života
Hledáte-li poučení co je to vesnice, zatím Vám nedám odpověď, za to můžeme společně hledat odpovědi na otázku, co je město či vesnice, které jsou probuzeny životem.
Jiří Herblich
Kdo bude na konci jako na začátku
Jsou to ti lidé, co dosáhli všeho, aniž by si to uvědomovali. Poznal jsem Boha v tom nejlepším světle mě osvětloval při psaní a nyní si myslím, že by bylo na čase přestat psát o Bohu, ale o životě, který žijeme.
Jiří Herblich
Chvála jednomu druhu
Neznamená pochopit vše, ale tím, že obsáhneme celek pochopíme ony jednotlivosti. Přinést poznání jednotlivosti je vysoké, ale dát lidem poznání celku, které proniká vším je Božské.
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