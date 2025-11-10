Kdo najde v Rusku partnera a duchovního vůdce
27.11.2024
Rusko hájí své zájmy, které představují světový mír, na rozdíl od zbytku světa, který podlehl válečným štváčům (pracovní název)
Co říci úvodem. Uvedu dva příklady, které osvětlí situaci, ve které jsme.
Situace první:
Jsou lidé věřící vládě jako je ta naše? Jsou a jsou to bohužel odpadlíci od Božství, které je láskou a pokorou života věčného. Jak chápat tuhle větu? Jediný způsob, jak zblbnout je dát se na válku, kterou máme vyhrát, ačkoliv nemáme pro její vítězství sebemenší předpoklady. Taková válka je prohraná a uvrhne celý národ do světového dění tím, že zažije apokalypsu. Tou apokalypsou je systém vládnutí, který musí být změněn. Nic bližšího zatím však napsat nemohu, protože čas zatím nepokročil a lidé stále spí spánkem sedmivelebným.
Jsou však Lidé s velkým L, kteří konají ve velkém a v malém jako by to byl život toho, kdo je i není. Takto častují svůj život a takto chápou vše. Z těchto lidí vzejde moudrost světa, která promluví v ten den, kdy lidé prozřou. Co však tyto lidi probudí?
Namohu říci v tuto chvíli nic, co by porušilo konzistenci časoprostoru. Proto mohu odpovědět jen takto: Jsou lidé, kteří dokáží hodně a jsou lidé netvořící nic. Mezi těmito lidmi je diametrální rozdíl a nyní vysvětlím proč o tomto píši.
Co je příčinou toho, že lidé si volí stále tytéž, kteří nejdou s Bohem a nedokáží dát ani sami sobě to co potřebují. Tito zaprodanci života hlásají válku a chtějí mír pro své děti? Nechtějí, protože jejich děti jsou jim ukradení. Jsou rádi sami se sebou a o další generaci jim nikdy nešlo. Jedině těm lidem, co si uvědomují kontinuitu života jde o život dětí, které nemohu dát do rukou těch co zkazí vše.
A nyní se podíváme na druhý případ, na Rusko.
Rusko bylo a je zemí neomezených možností. Cítí to všichni a dokáží jej všichni i pochopit? Ano, dokáží a nejsou to jen podnikatelé, ale duše, která hájí zájmy těla i duše, musí žít v blaženosti, která se podobá ráji, ve kterém nechybí základní principy a ty principy hájí a to mě podrž i politici, kteří hájí světu navzdory mír a lásku jako nejvyšší blahodiní, které vyskytuje se v míře neobyčejné.
Rusko vždy mělo takové ambice, avšak dnes je úplně někde jinde. Co však nám lidem z Evropy zbývá? Zbývá nám pochopit filosofii života. Myslím, že tahle filosofie teprve přijde a bude zobrazovat život vezdejší v lidech a duši, která proudí světem. Zatím však lidem mohu nabídnout filosofii Boha, který tvoří tento svět, který ač se to nezdá je světem jeho. Tahle filosofie nedá se nazvat jinak, je tvořena Božskou podnoží a vyvěrá z Božství.
Jak jste si již všimli, mé texty nejsou obyčejné a dokáží zobrazit samotný princip v čistotě a víře Boha, který přebývá na zemi v nás. Tento princip není zbytečný, ale je také důležitý. Jako vše. Proto až nadejde ten správný čas, bude vznikat i tahle filosofie, která může lidem otevřít oči. Zatím však dovolte mi psát, jak dovedu v tento čas, kdy lidé sice nechápou mé texty, ale takto to bývá u velkých věcí, které potřebují čas. Ten čas však nyní díky politice nemáme. Tento čas si musíme půjčovat od Boha, který nám na oplátku dává poznání. Je tomu tak v míře nebývalé, proto pokud mohu radit lidem co pochopili mé texty, buďte lidmi za každých okolností. Nikdy nevíte, co přinese onen vypůjčený čas. Až to vše se sesype, pak bude pozdě Bycha honit, jak se říká.
Ono se řekne chytat Bycha, ale jak je to s tím, co dokáži jako člověk, zněla otázka. Ano, odpovím na tuhle otázku a pak již ukončím tuhle malou úvahu, která se pomalu vyčerpala. A nyní k odpovědi. Co mohu dokázat, je to, co si lidé myslí, že je smyslem života člověka. Myslí si to většina lidí a ten zbytek je tak pasivní, že si tuhle otázku raději nepokládá. Jenže, kde je střed? Střed je v místě Božím, které vytváří vysoké mínění o životě, který žijeme. Dívat se Bohu do tváře dokáže málokdo, přesto jsou jistě i tací lidé, jenže ten zbytek se ptá, co s tím? A odpověď je taková to:
Kdokoliv přijme svět a jeho život jako Boha v sobě, ten nalezne život v Bohu stejnou měrou, ačkoliv svět je hmotný, přesto vytváří svým působením jemnohmotnou substanci podobné duši. Proto, kdo bude chtíti poznat svět z jeho niterné stránky, ten bude dokázat poznat i Božství. Tohle je jediný cíl života na zemi, pro ty, co nedokáží najít Božství. Je tohle však cílem? Není, je to pomůcka pro život, který budete žít a doufat, že pochopíte víc.
Těmito slovy se loučím a myslím, že jsem napsal hodně pravdy, o kterou by mohl být zájem.
J.H.
Jiří Herblich
Slovo pochopení jednoty nebylo nikdy blíž
Kdo je jednota? Jednota je nepopsatelný život, který žijete ne tím, že kopírujete život, ale, že jej tvoříte tím, jak jdete a čemu věříte. Jednota je tak vysoká ne proto, že je vysoká, ale proto je vysoká, že Vy jste vysocí.
Jiří Herblich
Které slovo přijmeme jako lidé
Jsou to slova lásky a pokory, stejně tak slova lásky a pokory, která vyplývá z toho, že milujeme a tím, že jsme milováni. Tímto se tvoří Božský život v každém životě.
Jiří Herblich
Který život je první
Je to láska, která je životem, nebo život, který je láskou? Je to obojí provázané do jednoho, kdy láska není schopna pochopit sama sebe, proto je obojím.
Jiří Herblich
Slova lásky nebyla výš
Slova pochopení a stejně lásky nedokáží popsat co člověk zažije ve smrti. Je to hodina oživení života, který je životem. Proto se nebojte umírání a dejte životu co potřebuje i ve smrti, která vás provází denně.
Jiří Herblich
Které slovo charakterizuje smrt?
Slovo ve smrti pronesené je slovem toho, kdo pochopil život. Je to slovo života, který povzdechne nad životem jako nad smrtí stejným způsobem a to takto: Ach, hledám a nacházím, takto hledám pořád dál. Co bude dál?
