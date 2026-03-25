Kdo najde lidství i v dětství?
23.2.2025
Definováno člověkem, že ten, kdo hledá, najde to, co hledá ať stojí kdekoliv (pracovní název)
Taková definice je projevem lidství. Co stojí na počátku takové definice, je to snad Bůh nebo člověk? Nevím, co říci, dodám jen toto:
Kdo probudí v sobě lásku, kterou dá všemu, ten nalezne klíč ke všemu, nejen k tomu, co hledá, ale skutečně ke všemu.
Nadhledem hledím na to vše a dodávám všemu co mu patří, takto lze definovat člověka, který pochopil tuhle větu. Jenže jak dál s tímto nadpisem? Stačilo by tohle nebo mohu dodat něco co nezapadne? Mluvím pravdu a konám podle pravdy, proto tuhle malou úvahu rozvinu. Celé rozvití této úvahy je takové to:
Jsme malý, a přesto hodně dokážeme, kde je velikost?
Velikost je tam odkud rosteme do světa. Kdo se narodí jako Boží člověk a tím jsme my všichni, pak naše velikost je definována tím, co jsme sami. Tahle velikost se však dostává do hledáčku člověka až dospěje, proto děti tvoří to co tvoří, tedy jednotu, kde se hledá to, co bude až dospěje. Nevyčítejte dětem okruh jejich zájmů. To jen nevzdělanci, co neví, která to bytost stojí před nimi, může upírat těmto malým poznání. Přesto vše má svoji míru, kterou my dospělí musíme dodat. Na nás leží břemeno míry, které to malé zatím nezná, kdy se vše vyvíjí, a i malý to človíček se jí naučí poznat. Nejlépe se to děje tak, že člověk dodá tomu malému obrys kostry a nechá se tím malým naplnit beze zbytku. Kdo tedy dává přísná pravidla, kterou jsou mírná ve svém provedení a dodávají dětem odvahu, tito lidé mají nejlepší děti, protože děti bez pevné ruky nedokáží ničeho, jen bloumají životem, a jejich dětství tak probendí v radovánkách a nevědomosti. Takové děti zahodí své dětství. A dospělý pak koukají, co z nich vyrostlo. Jak tedy nejlépe postupovat?
Nejlepší postup je dílem lásky a rozumu. Dát mantinely, které dodají odvahu a sílu člověku, jak malému, tak dospělému, kdo tohle dokáže jeho děti nebudou nikdy nadávat, protože pochopí rychle nastalou situaci, pokud jsme k nim otevření a děti dostanou šanci projevit svůj postoj, který je jim vysvětlen a i pochopen. Takto postupovat děláme děti vědomější a dokážeme-li postupovat tak, že vše dostane, co má dostat, tedy, že dítě se dostane lásky i moudrosti dospělého člověka, Takové děti nikdy nepropadnou životem jako sítem zmaru. Takové děti poznají Božskou náruč rodičů, kterou ocení v dospělosti tím, jak budou na svůj mladý věk vzpomínat.
Toto malé odbočení je přípravou na článek, který si nesu v hlavě, to znamená dodat všemu lásku a pokoru, ač malý či velký, kdy to malý stvoření vyžaduje cosi navíc a tím je naše moudrost, jak se orientovat v tomto světě. Kdo dodá svoji moudrost tak vysokou, že obstojí před tím malým, ten bude respektován a ctěn mezi všemi, nejen dětmi, ale i dospělými. Jan nekňubové dokáží rozbít vše, tady pomůže jen pevná ruka, která občas musí projevit onu správnost, která se má nastolit i malou výchovnou lekcí. Jak proběhne záleží na člověku a jeho postoji k životu. Nelze tedy dávat obecný příklad, ale můžeme naznačit, čímž říkám toto:
Co si přejí děti a co dospělí? Přejí si poznat život ze všech úhlů, kdo dokáže tohle nastavit jako zrcadlo života, ten pozná to, co se nedá popsat, nastane to však v ten okamžik, kdy koná vědomě a takových lidí je stále málo, bohužel. Proto na samý závěr dopřejte sluchu svým dětem, ne proto, že by o to nestály, ale proto, že jako rodiče můžete nabídnout víc než lásku a poznání, kdy ona moudrost je třešničkou života vašeho i jejich.
Děkuji Vám za pozornost a přeji hodně úspěchů v životě.
J.H.
Jiří Herblich
Slovo poznatku, který je v experimentech premisou
Neznamená odpověď, pokud nepochopíme příčinou, ze které vychází. Smyslem života je rozklíčovat tyhle premisy tím, že jim dám odpovědi toho, koho miluji. Přeji Vám hodně štěstí.
Jiří Herblich
Etér je sloučenina Božství a života
Kdo pochopí Etér jako sloučeninu, která obsahuje vše jak z duchovního, tak fyzického, ten pochopí její přínos v těle člověka. Není tedy lásky bez Etéru, to jen láska se skrývá ve všem.
Jiří Herblich
Které slovo poznáme na konci života
Je to slovo poznání a lásky, které objevíme svým životem. Kdo vykoná to, co má vykonat v Bohu tím způsobem, že bude jako on. Ten bude dotvořen svým životem k jeho obrazu. Tímto rosteme do stvořitele a tímto roste on do nás.
Jiří Herblich
Které slovo reprezentuje hydru
Kdokoliv otevře život svůj a pozná onen okamžik života co v něm co žije jako on, jen ten život není jeho. Pak poznal onu hydru, která je jeho životem. Poznatek lásky ji dokáže zpacifikovat tak, že bude krotká jako beránek.
Jiří Herblich
Které slova znamenají jako šedivost života v moudrosti
Jsou to slova moudrosti nebo projevem moudrosti. Kdo nalezne odpověď v sobě na tuhle otázku, ten nalezne moudrost Boží stejně jako šedivý vlas na své tváři.
|Další články autora
Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta
Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží...
Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor
Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku...
Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa
Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro...
V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“
Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo?...
Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně
Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března...
Čeští krasobruslaři na MS 2026 v Praze: Kdo zabojuje o úspěch před domácím publikem?
Světová krasobruslařská špička se tento týden představí na mistrovství světa v Praze 2026. O co...
Kokain schovaný v chlebníku. Celníci na D8 náhodně zachytili kilogram drogy
Kilogram kokainu objevili celníci při kontrole aut na dálnici D8. Řidič měl nezvykle velké množství...
Obří průmyslový areál Mirotičtí neodmítají, když doprava půjde mimo město
Pražská firma zveřejnila záměr postavit u Mirotic na Písecku průmyslový areál se sklady a...
Obec Šemnice zůstává rozdělená, stavební povolení na most znovu neprošlo
Situace okolo roky uzavřeného mostu přes řeku Ohře, který malou obec Šemnice na Karlovarsku...
