Kdo najde Boha v tento čas, ten najde poznatek nejvyšší ve svém životě
10.11.2024
Perex: Slova pokory a moudrosti postihly zem, která přijímá od lidí slova lásky, pokory a moudrosti. Takto začíná povýšení, které musí nastat po době úpadku, které je předzvěstí toho, že cokoliv uděláte bude znásobeno jak v dobrém, tak zlém.
Ostatkový kříž, známka české státnosti (pracovní název)
Na počátku uvedu fakta. Prvním a nejdůležitějším faktem je důvod, proč tento kříž vznikl. A nyní musím citovat jeho tvůrce, který při jedné z cest pronesl tato slova:
Lidé zatím nechápou, co znamená ostatkový kříž, ale bude doba, kdy lidé pochopí jeho význam, který se skrývá v symbolice toho, co představuje. Jeho představa zahrnuje poznání Božího království na zemi a lidem, kteří jsou dostatečně citlivý, otevírá cestu životem jako Božstvím, které tvoří. Proto se Čechy a Morava i Slezko stalo Bohem vyvolené. Ne proto, že máme ostatkový kříž, ale proto, že Bůh si vyvolil tento kraj za svůj. Jeho vyvolenost nevznikla tedy z člověka, ale z Boha, který si připodobnil tento kousek země k tomu, co tvoří a nyní musím citovat slova Boží:
Jednou poznáte svoji zem a poznáte ji prostřednictví symbolů, které vám přinesli věky. V těchto končinách vždy žili lidé bohabojní a citlivý k duši, které dávali, co potřebovala, jen tento poslední čas, kdy masy otupěly bude proklet ne tím, že lidé nedávají všemu, co mu přísluší, ale že lidé propadli konzumu, jaký v těchto končinách nikdy nebyl. Proto se chraňte před pozlátky doby, abyste neztratili to nejcennější, co máte a tím je vaše duše. Takto promluvil jeden z nejvyšších, který stojí při trůnu Boha.
Tímto bych nerad končil, ozval se jeden z duchů a připodotkl, že Čechy a celé Česko povstane Božím hněvem k lidem, co nectili tradice duše a předků, které na poznání duše vybudovali národ. Tímto se tento národ liší od ostatních. Nejsou to jen vysoké duše, které tu bdí, ale jsou tu i poskoci, kteří mají vykonat tu práci, která je určena jen jim. Proto nežehrejte na to, že nízkost zachvátila zemi. Dbejte jen na to, aby každý dostal, co má dostat tedy, aby vysocí lidé ne vzrůstem, ale duchovností vedli tento kout země. Jiné poslání nyní není možné, než vše dostane, co má dostat a lidé tak pochopí jaký úděl svým odpadlictví přichystali budoucím generacím. Přesto bych neházel flintu žita, jak se říká. Jsou duše natolik vysoké, které se zrodili v tento čas, že Vám poskytnou myšlenky tak vysoké, jaké v minulosti nikdy nebyly, proto děkujte Bohu za tento čas, který je časem zkoušek a poznání dobrého i zlého.
Tímto se loučím a posílám vám vzkaz z kruhů nejvyšších, že lidé najdou to co hledali. Tedy poznatky duše, které nejsou z tohoto světa, ale ze světa Boha, který bdí s Vámi.
Jiří Herblich
Kabala jako zdroj poznání?
Jsou kabalisté skutečně lidmi Božími? Jsou a nejsou. Jsou omezeni tím v co věří, přitom jim chybí krůček k tomu, aby poznali vše jako jednotu. Kdo bude první a kdo bude poslední?
Jiří Herblich
Slovo ticho jako život
Kdo pochopí život jako ticho, ze kterého se rodí vše. Ten pozná i tajemství života věčného, který v sobě nalezneme tím, že poznáme onen střípek v sobě.
Jiří Herblich
Slova lásky nebyla blíž k poznání reality
Nehledíme na slova, které vyřkneme tím, že věříme, ale dívejme se na slova, která zazní tehdy, když jdeme se svým stvořitelem. Jen On ví, co potřebujete a co je potřeba vykonat abyste nalezli skutečný ráj v srdci.
Jiří Herblich
Které slovo je probuzením?
Slovo probuzení je právě tím slovem, které nás uvede do lásky života. Tímto se probudíme do života a tímto vytvoříme život svůj, stejně jako jeho.
Jiří Herblich
Kdo přijde s kulatostí země, je v pravdě?
Kdo najde odvahu pochopit tento text, neujde mu, že život nabízí ne jedno řešení hádanky, ale vícero. Kdy Bůh jako stvořitel nemá se skloňovat ani vymítat tím, že věříme svému jako jemu tímto způsobem, která zastává poznání
