Kdo nabyde jednoty
4.3.2025
Hravost, versus vážnost života (pracovní název)
Na počátku hravosti stál Bůh nebo člověk? Je to ale otázka zodpovězená každému rozumnému člověku, jako jak může být Bůh hravý? Ano, je hravý a je našima očima. Kdo přijme Boha ten se stane právě takový. Ne hrající si se životem, ale těšící se ze znovuzrození hravosti života. Takové znovuzrození není jen tak a koná se jen ve výjimečných případech, kdy člověk, který pozná onu hravost pozná ji jako Božskou přítomnost v jeho životě. Co je onou myšlenou o Božské přítomnosti v člověku? Ona otázka je velice komplikovaná kdy odpovědět by znamenalo prozradit tolik, že Bůh by mohl trestat, přes to naznačím. Co je příčinou oné hravosti? Ona hravost není dána Bohem, ale je mystickým zjevením si toho, kdo vládne všemu. Jeho postoj je tak zobrazen ve všem jako hravost, která koná podle mustru toho, koho neznáme a koho milujeme jako jedno. Takto působí ona hravost na vše, kdy hravost není jen pro děti či mladistvé, ale je doslova pro každého, je to alfa a omega života. Jak se říká, kdo bere život vážně, skončí špatně, protože ve vážnosti je zakomponované poznání konce. Vážnost musí stranou a musíme se radovat nad vším, kdy není rozhodující, co nám působí radost, ale sledovat tok této radosti napříč stvořením.
Zde by se dalo polemizovat, co je příčinou této hravosti? Je to poznatek náš a stejně tak jeho, že vše je jedním. Tato rovnice, kterou opakuji každým článkem má jednu proměnou a tím je život. Kdo tedy pochopí onen život, dodá mu, co potřebuje. Ten nepozná nic jiného než Božství jako štěstí. A co je oním štěstím? Štěstím je onen poznatek můj jako jeho, že vše je přeci jedním. Od toho poznatku dokáže poznat vše jako jedno, které není jen jedním, ale dokáže tvořit vše jako jediné. To jediné se nedá definovat, proto ani Vy nebudete definovatelní, ne proto, že dokáže tohle pochopit, ale proto, že se lidé budou divit, kde bere ve vás tolik lásky a radosti nad životem?
Pochopit totiž radost nejde jinak než pochopit onu výzvu života, že vše, ačkoliv je jedním, jsme rozděleni v životě na dualitu, kterou máme projevit jako jednotu.
Slovo jednota tak dostává nový význam, není to jen jednota, ale je to život, který prožijeme jako jednotu. Tohle není dualita, ačkoliv by se to mohlo jevit, ale je to nejvyšší poznání jednoty, které uděláme jako lidé.
Děkuji Vám za pozornost a přeji hodně zdaru v dnešním dni.
J.H.
Jiří Herblich
Rodina, která netvoří základ
Co je to za rodinu, která netvoří základ všeho? Jsou ti lidé, co tvoří volný pár netvořící rodinu v pojetí Božství, tedy lásky poznané v každém člověku jako jednota. Právě takto rodina degraduje a pozbývá své funkce.
Jiří Herblich
Slovo poznané je slovem nepoznaným
Což platí tehdy, kdy My lidé nedokážeme poznat naše chyby v tom co tvoří naše podstata. Naše podstata tvoří jedinou chybu, je tím nejvyšším, co žije a tím je v područí všeho. Nechtějte své chyby odstraňovat, ale mírnit.
Jiří Herblich
Slovo poslední budiž vysvětleno
Slovo poslední není jen slovem, ale výdobytkem člověka, který je prvním. Ne v tom co tvoří, ale co dokáže, když dostane příležitost.
Jiří Herblich
Oslov Boha a dá ti život
Oslov život a dá ti život vezdejší, ne ten, co žijeme ve hmotě, ale v duši, která dodává všemu co mu přísluší. Takto reaguje nejvyšší člověk na zemi a takto reaguje Bůh na zemi i v nebi.
Jiří Herblich
Které slovo povznese člověka, když ne moje?
Jsou slova vysoká až tak vysoká, že všichni dokáží jediné, být tím co jsou. A takto hovoří Bůh o člověku jako poznavší života věčného v dočasném.
|Další články autora
Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028
Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad...
Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově
Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé...
StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě
Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují...
Rybář ulovil na Velikonoční pondělí kapra, který měl přes 20 kg. Souboj trval dlouhé minuty
Velikonoční pondělí přineslo rybářovi životní úlovek. Na tajném místě ve východních Čechách zdolal...
PŘEHLEDNĚ: Dvorecký most „překope“ tramvajovou dopravu v Praze. Známe podrobnosti
Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi...
Ekologické dny Olomouc se letos zaměří na kult těla, nabídne i edojarmark
Tělo a tělesný svět z nejrůznějších a často nečekaných úhlů se stanou hlavním tématem letošního...
Hasiči na jihu Čech loni zasahovali u 1169 požárů, nepatrně více než v roce 2024
Hasiči v Jihočeském kraji loni zasahovali u 1169 požárů. Je to nepatrně více než v roce 2024. Při...
V ul. Opletalova je těžká technika, ulice je zjednosměrněna od Václavského náměstí.
- Počet článků 605
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 85x