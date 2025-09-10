Kdo nabyde a kdo pozbyde?
Co víme, když nevíme nic (pracovní název)
Tahle otázka je klíčová k pochopení života. Když vzniká život, není to peříčko. Všichni jsou na nohou a snaží se mu dát vše, co potřebuje k životu. Takto vzniká skutečný život. To, co vidíme My lidé je malý zlomek skutečného života. To, že chápeme život, vidíme i to jemné předivo, ze kterého život vzniká. A od toho jsou tu jemné a nehmotné bytosti, které dávají životu onu náplň, kterou bude žít po celý čas. Slova díků se nikdy nedočkají, přesto tvoří, jak nejlépe dovedou a je to proto, že jejich poslání je „silný Boží“ a těmito slovy dávají život.
Celý článek měl ale vyznít jinak, přeci? Ano měl, proto se omlouvám za krátké odbočení. Nyní k návrhu.
Na počátku je pusto a prázdno, které je způsobením oním nic. Ono nic je základem života, tedy každého života, aby na konci byl život naplněn tím, co vytvořil za celý život. Takto vzniká život skutečný a dočasný, který pomalu opouštíme je životem dočasným tím, že mu dáme, co jest zapotřebí z pohledu Božství. Ono Božství zde hraje důležitou roli, ne proto, že Božství se zdá být nezávislé na nás, nebo naopak, ale tím, že dáváme všemu, co si zaslouží a tím splníme míru dočasnosti. Ta míra dočasnosti je tvořena tímto celým pochopením, kdy jediná věc, která přečká smrt je ona dočasnost, která ožije v nás způsobem, kdy jednota se prolne námi a my jí. Takto vznikají příběhy a takto vzniká skutečný život, kdy životní příběhy nejsou s to pochopit realitu jinak než dalším příběhem. Jenže jak je to doopravdy? Doopravdy život není příběhem, to jen se zdá být oním příběhem života. Život je tvořen posláním příběhu, který žijeme a tvoříme každý okamžik, kdy příběhem rozumíme ono slovo na počátku stvoření a tím je život vložený do Vás je životem mým.
Takto postupuje život vezdejší a takto postupuje život náš v jeho režii.
Byl to složitý příběh, pronesl Bůh, ale vydržel na cestě tím, že jej pochopil, protože není příběhu, ale života, který netvoří příběh, ale další život. Takto povstal živý příběh v nás My tvoříme onu kostru příběhu tím, že žijeme jeho život jako svůj.
Takto se rodí příběhy života v nás a takto se rodí příběhy naše.
Tímto bych se rozloučil ne slovy, ale příběhem. Který proniknuvší k Vám bude příběhem vaším a tím jsou tyto slova:
Které slovo je první, a které poslední? Jsou ty slova, která tvoří vaši kostru v životě. Kdy váš život je naším a stejně tak mým, jako váš. Těmito slovy se tvoří příběh společný, který tvoří vše.
Omlouvám se za složitost myšlenky, která nebude třeba ani pochopena, ale příběhy jsou takové.
Děkuji Vám za pozornost a přeji hodně zdaru v dnešním dni, který bude jistě ten nejlepší.
J.H.
Jiří Herblich
Slovo víra nebylo nikdy výš
Které slovo zazní až se navrátím ke stvořiteli? Slovo víra se stane dalším životem, ne proto, že bude odměnou, ale že bude životem dalším ve víře jako životu, který jsem pochopil.
Jiří Herblich
Které slovo zastává láska?
Slova lásky jsou slova poznání. Kdy láska nedokáže být poznáním, ale dokáže nám je zprostředkovat přes vše co obsahuje. Takto vzniká výjimečné a dokonalé nic, čímž navazuji na počátek lásky, které není ničím jiným než oním nic.
Jiří Herblich
Slovo jako úpadek není významné, dokážete jej překonat
Kdo bude se stvořitelem v tento čas, ten pochopí další kroky, které musí nastat. Tento článek je výspou toho, co považuji za pravdu, přestože víra dokázala to, že tento článek je pravdivý v tom co tvoří.
Jiří Herblich
Co se bude dít až chyby zaniknou?
Svět se změní ze světa chyb na svět plný moudrosti, kdy chyby budou onou moudrostí, která pozbyde étosu života věčného, ale bude životem dočasným. Poté nastane prozření všech lidí i věcí, že vše je jedním.
Jiří Herblich
Slova zazněla a Bůh spustil život
Co znamenají tyto slova? Znamenají to, že kdo uvěří životu jako svému poznání života, ten najde v životě vše. Nejde o to nabýt postavení, ani víry, ale toho, koho milujeme jako Božství ve Vás.
|Další články autora
Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci
V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80....
„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání
Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo...
V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí
V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce....
Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu
Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“...
Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem
Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4....
Polský vzdušný prostor narušily ruské drony, Varšava nařídila jejich sestřelení
Při ruských útocích na Ukrajinu opakovaně narušily polský vzdušný prostor drony. Ve středu před...
Redl neoficiálně finančně podporoval Starosty, stojí v obžalobě Dozimetru
Skupina kolem podnikatele Michala Redla, který je obžalován v kauze přezdívané Dozimetr, skrytě...
RECENZE: Chladně gotická antidepresiva. Suede jsou stále ve znamenité formě
Ctitelé britského kytarového popu mají letos mnoho důvodů k radosti. Vedle mediálně značně...
Tragická nehoda na Trutnovsku. Při srážce aut zemřeli čtyři lidé
V úterý podvečer došlo na silnici I/37 u Dvora Králové nad Labem na Trutnovsku k tragické dopravní...
- Počet článků 507
- Celková karma 3,19
- Průměrná čtenost 95x