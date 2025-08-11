Kdo nabude volnosti, člověk nebo Bůh až zemřeme?
17.10.2024
Co dělat, když nemůžeme zestárnout (pracovní název)
Byl jeden život a ten řekl toto:
Nejsem hoden života, a proto bude jako ten, kdo je i není. Od toho okamžiku přestal stárnout.
Tento příběh je iluzorní, přesto pravdivý, jenže jak dál, zeptal se člověk sám sebe? První bod stárnutí je bodem času.
Druhý bod stárnutí je bodem Božství, protože Bůh stárne spolu s námi a to takto:
Bohem se nemůžeme stát, přesto jím jsme, proto i naše stárnutí je jeho, proto konejte vše v lásce, ne proto, že Vás bude peskovat za to, že nebudete, ale proto si jen říci:
Jsem tu přeci proto abych miloval vše, proto i Bohu dám co mu náleží.
Tento druh stárnutí je nejvyšší. Kdo jej dokáže, ten pozná na výsost plodný život, protože Bůh nedává vše zadarmo, tedy i tento člověk probíhá vývojem, jenže jiným, než by se mohlo říci.
Jeho prvním bodem vývoje je starost o druhé a pak o sebe. Jeho druhým bodem je starost o život toho, koho miluje a pak o starost o život svůj. Celkově vzato je jeho povinností dávat životu to co mu chybí, tedy lásku člověka a Boha, který je jím. Takto postupuje člověk, který skutečně stárne, a to s Božstvím. Ovšem takto stárnoucích lidí je velice málo. Skoro by se dalo říci, že jsou vzácní. Proč jsou vzácní? Protože Bůh sice dává každému, co mu náleží, jenže vděku se za tento přístup se nedočká, protože každý cítí, že by mohl chtít víc a víc. Takto nepostupuje život v Božství, který si řekne toto:
Jsem ten, kdo dává, ne ze sebe, ale z toho, kdo jím prochází jako šíp. Takto jednám Já člověk a takto jedná i ten koho miluji jako Božství. Takto promluvil život a takto promlouvá i člověk, který tento život nese. Tato dualita, kdy oba říkají to stejné zaručuje, že budou v jednotě a člověk tak dokáže nemožné, bude podobný svému protějšku.
Tímto příběhem, kterým žiji se nedávám za příklad ani vzor, ale je to příběh člověka jako vzoru pro druhé, jen chtít víc ne tím, že budu víc dostávat, ale že i víc vydám ne podle sebe a svých schopností, ale podle možností toho, koho miluji. Proto omluvte moji úvahu jako nepodstatnou, ne proto, že bych nemohl sdělit něco jiného, ale právě že láska sděluje právě toto, kdy být se stvořitelem je tak niterné jako skutečné. Proto omluvte úvahu, která Vás provází životem, protože věřím, že tato úvaha nezůstane bez odpovědi lidí, kteří již Ví.
Ano takto se má skončit, s optimismem, kdy lidé s velkým Vím jsou ti, co dobudou svět jako svět Boží. Kdy tito Rytířové ve zbroji života dokáži dát všemu co jim přísluší, nejen tím, že bojují za druhé, ale i tím, že dokáží přijmout pomoc druhých.
Tímto se opravdu loučím a budu se těšit na další vzkaz.
J.H.
Jiří Herblich
Slovo moudrosti nebylo nikdy dost
Přesto se nedá pochybovat co je příčinou oné moudrosti, která sídlí v Bohu. Je to naše míra pokory a lásky, která dává všemu, co si zaslouží. Ne podle našeho mustru, ale podle toho, koho milujeme.
Jiří Herblich
Slovo děti, je poznáním duše
Kdokoliv pozná duši, pozná dítě ve vás tak niterné, a tak tvořivé, že Vaše duše bude oním dítětem pro tento svět. Děkujte Bohu za tento dar života.
Jiří Herblich
Slovo láska byla poznána jen povrchně
Paměť slouží k čemu? Slouží k tomu, abychom tvořili realitu právě tímto způsobem, jakým ji tvoříme. Kdo je tedy pamětí? Pamětí je vše, co obsahuje vodu.
Jiří Herblich
Láska je dar, a je vůbec darem?
Kdo pozná lásku jako dar, bude zklamán, protože dar je odměnou, jenže láska není odměnou, ale principem světa, že vše je jedním ne z pohledu Božství, ale i lidství, ke kterému patříme.
Jiří Herblich
Které slovo mám nejraději?
Je to slovo lásky a pokory k životu, které obsahuje vše, co člověk má obsáhnout. Tímto slovem je poznání duše, která ač není z pohledu slovem člověka, ale je slovem Boha.
