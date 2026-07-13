Kdo jsou to vlastně Němci
16.4.2025
Vlastnost Němců, dělat velké věci (pracovní název)
Jednak se musím omluvit za nadpis, což nebývá pravidlem. Je tomu již dávno, co Němci dělali velké věci. Bohužel, mohu říci jen to, že poslední dobou dělají Němci jen ty samé chyby, které provedli k tomu, aby pochopili dějiny a to takto:
Jsem Němec a konám, proto konám v lásce a pořádku, které vlastnosti jsou mi milé a pořádek je mi nejmilejší. Takto definují Němci svůj národ.
Jenže je zde druhý pohled a tím pohledem se podíváme na pohled pod povrch věcí. Co je příčinou povahy Němců? Pohled nám říká, že Němci jsou vyrovnávající složkou národnostního kotlíku v Evropě. Bohužel jejich chyba spočívá v tom, že dělají vždy velké chyby, ne malé a tou největší chybou bylo myslet si o sobě, že jsme jako národ velký. Tohle schéma je dědičné a dokáže potrápit všechny obyvatele Německa. Není to jen záležitost Němců, ale i přistěhovalců.
Myslím, že taková analýza tu ještě nebyla a proč tu nebyla, protože lidé si neuvědomují, co je příčinou těchto chyb. Chyby nevznikají proto aby ubližovaly, ale jsou tu proto aby napravovali současné věci tím, že je jako chybu přijmeme. Tohle však Němci a tím pádem i přistěhovalci nedokáží. Je to již národnostní problém konat vše s pocitem lásky, která je nahrazena tím, že povinnost je mi bližší i vyšší než láska, která stojí opodál a dívá se na svět skrz prsty. Takto se dívá na svět typický Němec a je jedno, jestli je to rodilý Němec, nebo přistěhovalec. Přistěhovalci, které tu zmiňuji dodávají současnosti pachuť, která uzavírá chyby Němců v kruhu se točící. Co je tedy problém? Problémem je mentalita Němců, která nemá nic společného s duchovností a jednající podle zákonů doby. Podle zákonů doby odsuzují ty, co nevěří jim jako národu a podle zákonů doby rozdělují role ve společnosti. Tohle u Čechů není možné, právě v tomto jsme od Němců diametrálně odlišní právě tohle nás povyšuje na rozdíl od Německého obyvatelstva, kdy hodně prvků i rysů je společných. Vyzdvihl bych asi dva, které máme společné. Jednak láska k pravdě je nejvyšší u obou národů, jednak podmanění si situace, které máme společně s Němci. To podmanění situace je mírou života jednotlivce i celku, proto konáme vše tak, že dokážeme pozvednout národ jako jednotlivci, a ne jako skupina. Toto je další rys spolu s Němci. Dalo by se pokračovat. A jak jsem přišel na to, že právě tyhle rysy jsou společné, když je má každý národ? Má je, ale oslabené, jen Češi a Němci je mají obzvláště dobře vyvinuté, a tak dochází k povznešení celku.
Povznést celek je nesmírně náročná činnost, v které si libuje jen ten člověk, který Ví. Takto jednali v minulosti jednotlivci, který vděčíme za kulturu, díky které dokážeme právě to, co jsme.
Myslím, že by se dalo pokračovat do nekonečna, kdy na konci se nedá udělat součet, ale tečka, stejně jako ji dělám právě nyní.
Děkuji Vám za pozornost a přeji Vám hodně zdaru v dnešním dni.
J.H.
Jiří Herblich
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