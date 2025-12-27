Kdo jde s jednotou, pro toho tento článek není, protože vše zná
16.12.2024
Jak jsem přijmul jednotu (pracovní název)
Je to dlouho co vznikal tento článek. Jsou tomu roky, které poznávám jako okamžik, jsou to roky, které jsou a nejsou, protože jednota má tyto atributy. Nemylte si tyto atributy s Božstvím. Božství tvoří být a nebýt svoji podstatou, jenže my lidé v jednotě tvoříme ono být a nebýt svými posluchači, které uvádíme v úžas, který uveřejněním těchto slov. Těch slov, které nejsou slovy, ale záznamem jednoty v nás. Ano moje texty ač se to nezdá jsou oním záznamem jednoty, která proudí vším.
Nyní musí vysvětlit jak to myslím. To vysvětlení pramení ze vztahu Já Bůh, který je i není, tedy jednota v praxi. Jednota se dá připodobnit k Božství, ale není jím. Jenže jak lidem vysvětlit jednotu, která má tolik společného s Božstvím? Přeci svými postřehy života, odpovídá niterný hlas člověka. Ano je to pravda, že niterný hlas člověka je důležitou složkou života jak mého tak jeho. Takové hlasy zaznívají z sfér, které jako lidé nedokážeme přijmout, přesto se najdou výjimky. Nejsem tou výjimkou, jak by s mohlo zdát, jen jsem prostředník k něčemu tak vysokému, ke kterém nemám slov. Přesto mých slov bylo hodně a bylo to tím, že jsem uvěřil. Proto víra dokáže jediné. Pozvednout život v život takový, jaký má být, aby pochopil. A já pochopil. Ano mohu říci jediné. Pochopil jsem touto vírou jednotu, která je vším. Nyní se bude zdát, že kecám :)
Ano, kecám, ano jsme na hraně, přesto jdu dál. Jedině takto ovšem pochopíte jednotu. Tím, že půjdete po hraně života, který je životem takovým, že dokáže vše jako jedno. Takto se rodí život skutečný a takto to myslel i Bůh s námi všemi. Ano myslel to takto:
Zroďte se lidé do duše a pak poznejte jednotu. Vím, že poznání jednoty je to nejtěžší co se dá v lidském prostředí poznat, přesto věřím, že nebudete litovat. Takto promluvil Bůh.
A já dodávám jediné. Slova, do kterých jsem obul svoji filosofii je mnohostranná a dokonalá tím, že neříká vše. Že to vše se otevírá ve Vás, v lidech, kteří ji dokážete pochopit. Takto se rodí jednota, kdy jednat jak ji chápu, je jití po hraně, ale ne sám, ale s těmi co pochopí onu jednotu v sobě. Jednota je tak nepopsatelná a jediná, že musíme být všichni jako jedno, aby jsme pochopili ony kroky, který činíme a být jednotou tak, že dokážeme vše jako ten, kdo je i není.
Myslím, že má slova nebudou pochopena, stejně jako se nedá popsat jednota. Popsat jednotu nejde slovy, přestože se tak snažím. Proto věřte, že kdo pochopil má slova, najde se svým snem, života, ten najde rovněž jednotu, která bude jednotou všech. Takto se rodí další světy, které proudí stvořením.
Myslím, že tento hodně abstraktní článek, který nepochopí nikdo jiný, než ten v jednotě, nebude přijat, ale nezoufám si, protože vím, že lidé najdou co se nedá najít, protože Bůh nám dal víru i život věčný proto, abychom našli onu víru v jedno. Takto postupuje moudrý člověk, který ač nechápe, jde a pochopí až nejde sám.
Děkuji Vám za pozornost a přeji hodně zdaru v dnešním dni.
J.H.
Jiří Herblich
Slovo láska zazněla stejně jak slovo lidství
Kdo se podívá na život z pohledu lásky, ten pozná vše jako jedno. Je to stejné jako s Božstvím, jen ten pohled je zdánlivě jiný.
Jiří Herblich
Slovo o vypití poháru tu padlo
Jsou slova, která nesmí zapadnout, protože o poháru, tedy grálu tu padlo slovo několikrát. Tohle vše je dokonalost sama, kterou My lidé musíme pochopit životem, ne jinak.
Jiří Herblich
Směrování lidstva nebude jiné, jen pochopí víc
Jsou úkoly, které lidstvo odmítá. Jsou poznatky, které nechce poznat. Jedině, když je donuceno je poznat svou duší, povznese tak, že pochopí o co tu jde.
Jiří Herblich
Které slovo o Vánocích musíte pochopit
Jsou to slova lásky, pokory a moudrosti. Nic jiného Vás v příštím roce nezasáhne víc než toto sdělení, které musíte pochopit již nyní tím, že dáte všemu co mu přísluší v tento čas Vánoční.
Jiří Herblich
Ono nic, je tak dokonalé, že pozvednout číši k onomu je světem jako světy jsme my
Kdokoliv může pozvednou číši toho, koho miluje, nic se však nedá dávat bez toho abych měl. Proto se čiňte poznat svět z pohledu toho koho milujete, protože ono poznání bude Vaším, stejně jako Jeho.
