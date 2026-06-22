Kdo bude na konci jako na začátku
28.3.2025
Perex: Jsou to ti lidé, co dosáhli všeho, aniž by si to uvědomovali. Poznal jsem Boha v tom nejlepším světle mě osvětloval při psaní a nyní si myslím, že by bylo na čase přestat psát o Bohu, ale o životě, který žijeme. Budu se těšit na další psaní.
Jak pokračovat, když vše již víte? (pracovní název)
Na slovo, které jsem vyřkl si stojím. Není to pravda co říkám a to proto, že pravda je buď absolutní tedy Boží, který váží vše jako jednotu, nebo relativní, a to je ta naše pravda, kdy i v nejvyšším zaujetím a přispěchajíc ke všemu, dokážeme jedině tu relativní pravdu. Tohle je soukromý postřeh a myslím, že tohle pozná každý člověk samostatně, že není nutné k tomu víc říkat. Jenže jak dál?
To dál znamená jediné, co bylo řečeno je pravda z podání Boží pravdy, ne mojí. Jak se tedy postavit k textům, které vznikly? Dívat se ně s láskou a pokorou, kdy láska vykvetla z maličkého a nepatrného nic, které stvořilo vše tohle. Není však nic jako nic. Tohle nic bylo nejmenší částečkou, kterou jsem kdy poznal. Není tak daná velikostí této částečky, ale jejím poznáním, které jsem udělal. Tohle je to pravé nic a vše jako jedno. A myslím, že jsem splnil svůj úkol dokonale. Jak tedy dál pokračovat?
Záleží na Vás, jestli Vás zajímají další texty, které mohou vznikat. Jen budou trochu jiné. Již to nebude o Božství, které plyne vším jako jednota, ale bude více o člověku, jak se jako člověk na to dívám. To že k tomuto příměru již došlo jste si dozajisté všimli. Jenže tohle bude jiné. Bůh by si přál pokračovat, proto se budu snažit pokračovat, ale bude to již jiné pokračování, kdy z Božství jsem Vám přinesl samé skvosty, které zatím nezazněly. Nemohu říci než to, že se loučím, a to loučení bude dlouhé, než pochopím jak dál. Zatím tedy budete sami, ale ne docela, protože zásoba těchto textů byla tak velká, že vystačí na další půl roku uveřejňování, se stejným tempem. Kdy se dnes píše 28.3.2025.
Slovo, které jsem vyzvedl na samém konci je tak krásné, že mě dojalo k slzám, není to vždy co si člověk zapláče, ale občas se to stane, ne proto, že člověk je přecitlivělý, ale je to tím, že kvalita, kterou jsem zažil při psaní, bych rád předal každému. Proto věřím, že texty, které jsem do této doby vytvořil se budou vyjímat ve vaší duši jako skvosty pochopení Boha všemohoucího.
Celé je to na draka, řekl jeden muž. Jak to, že je to vše na draka? Je tomu tak proto, že kdokoliv nedokáže být tak kvalitní jako ty, myslím, že bys měl pokračovat. Myslím, že rád budu pokračovat, ale vše již bude jiné. Ta kvalita Boží bude ponížena a stanou se z toho obyčejné texty plné lásky a pochopení ke světu. Myslím, že jsem řekl vše, co jsem měl říci, kdy ta poslední tečka neřekla své poslední slovo.
Není tedy konce, ale pokračování, které bude novým začátkem nového života v Bohu i duši jediné, která svítí cestou necestou životem.
Tímto se skutečně loučím.
J.H.
Jiří Herblich
Chvála jednomu druhu
Neznamená pochopit vše, ale tím, že obsáhneme celek pochopíme ony jednotlivosti. Přinést poznání jednotlivosti je vysoké, ale dát lidem poznání celku, které proniká vším je Božské.
Jiří Herblich
Následuje slovo, Děkuji
Které slovo je nejvyšší ve stvoření? Je jím slovo, které by jste měli používat každý den, ve svém životě jako slovo stvořitele. Víc nemám co dodat.
Jiří Herblich
Na počátku obrazu stál stvořitel
Který jim říká konstrukce světa, těmito obrazy se řídí lidstvo ve své nízkosti a dokládá svou účast na stvoření. Víc nemá cenu dodávat
Jiří Herblich
Slovo, které nesu je výjimečné tím
Že jsem dostal pověření sdělit pravdu o textech, které vznikají. Nejsou to záznamy mé, ani duše, ale Božství, které plyne světem. Kdo tedy píše, Já nebo ten koho milujeme? Je otázka, koho vlastně milujeme, jestli stvořitele,
Jiří Herblich
Slovo láska, jak ji neznáte
Kdo pozná lásku života v těle jak jedno, ten pochopí vše v jednotě života, který přináší poznání toho, koho miluje. Není to jen Bůh, ale vše jako jedno.
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