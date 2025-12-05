Kdo bude moudrý v nadcházející době, pochopí vše jako jednotu
9.12.2024
Lidské automaty, co povedou svět, nebo lidská moudrost? (pracovní název)
Na počátku takové úvahy si musíme položit otázku co je lidským cílem? Ano, tohle je stěžejní otázka pro život. Co je cílem, snad si nemyslíte, že cílem je zplodit děti, či vydělat co nejvíce peněz? Ano, jsou takové otázky, a přitom jedna vévodí. Co je skutečnou příčinou toho, že jsme tady? Skutečnou příčinou je moudrost, která se má projevit v nás. V podmínkách země je moudrost nejvyšším poznáním světa.
V podmínkách země je moudrost jako klíč k vědění Boha, který bytuje ve všem. Jenže jaké jsou postupy? Ano postupy jsou dané staletími a lidé se k nim nehlásí. Ne proto, že by byly obtížné, ale že lidé mají jiné preference než dosahování moudrosti lidské. Proč o tomto však hovořím? Hovořím tu proto o tomto tématu, protože tohle téma bude stěžejním pro další čas. Žádné téma v době umělé inteligence nevyzní tak vysoko jako moudrost lidská. Kdo tedy bude moudrý jako ten, kdo jej poslal, ten pochopí nejen to o čem život je, ale dokáže dát všemu co mu přísluší. Takto zní odkaz na toho, koho miluje.
Jsou však tlaky na lidi, aby byly hloupý. Ne vysloveně, ale tím, že moudrost nikdy nenajdou. Proč bych ji hledal, když se přeci nedá najít, zněla otázka. Ano máte pravdu, moudrost se nedá najít, je to chiméra, že moudrým se stanu, ale je to i pozlátko. Jak tedy s moudrostí naložit? Jediná míra moudrosti je poznat Božství v jeho kráse a okázalosti pomocí života. Jiná cesta neexistuje a je to cesta po které se budoucí pokolení bude muset vydat. Jsou však situace jako například tato, že lidé si řeknou: co nám má co radit co je moudré a co není. Však vím, přeci. Ano vím je přeci taky moudrostí. Ano, je moudrostí, ale musí být s Bohem tvořeno jako jednota. Pak je to Vím s velkým V. Takové Vím tvoří kostru stvoření tím, že dokáži vše jako člověk, který poznal sám sebe i stvořitele.
Otázka však bude, jak poznat sám sebe a co víc, jak poznat stvořitele? Ano je to těžká otázka, na kterou bude muset najít každý člověk odpověď sám. Protože je tolik životů, kolik je lidí a žádný se neopakuje, je jedinečný, a proč je jedinečný? Je to proto, že Bůh miluje vše jako jedno. Až lidé pochopí onu jednotu v sobě najdou i Boha v celé své kráse, kdy moudrost nebude vyžadována, ale milována jako možnost poznání. Ano, takového poznání, které povýší všechny, nejen mne. Lidé tak stojí před úkolem světa, jak pozvednout číši s Božstvím.
Někomu se to povede a někomu ne, bude záležet na člověku co bude chtít dokázat, jestli být v moudrosti stvořitele, nebo budovat chiméru života dočasného, který nebude naplněn ničím jiným, než honbou za majetkem a poznáním.
Jsou však témata tak vznešená, že člověka pozvednou k výšinám života. Takový život můžete žít ne tím, že budete jej budovat, ale že poznáte stvořitele jako svůj život, který je životem všech. Takto postupuje skutečná moudrost, která v člověku vyklíčí a bude dávat všemu co si zaslouží.
Myslím, že téma se pomalu vyčerpalo a budu se těšit na další vstupy.
J.H.
Jiří Herblich
Slovo jako umělá inteligence, poníží všechny
Kdo bude odolný vůči umělé inteligenci? Budou to ti lidé, co již dnes pochopí co znamená být Člověkem. Nejde říci, jsem přeci člověk, ale být skutečným Člověkem. Teprve pak pochopíme ona slova o člověku, který tápe a
Jiří Herblich
Která jednota je ta nejvyšší?
Je to jednota života, nebo život sám, který žijete jako lidé, kteří pochopí, o čem jednota je. Tímto předávám slovo, které bude i vaším slovem.
Jiří Herblich
Světlo přišlo v tento den na zem
Aby potvrdilo naši duši, která otevřela se světu. Takto najdeme v tento čas poznání světa v nás i v tom co tvoříme. Nebojte se v tento čas dát svou lásku a poznáte jí tím, že se otevře ve vás, vaším srdcem.
Jiří Herblich
Které slovo zažijeme v moudrosti?
Které slovo zažijeme v životě jako jedno? Jsou to slova poznání jako Božství v nás, a i My jsme tím slovem. Takto se rodí skutečná moudrost.
Jiří Herblich
Slovo Boha je ve Vás, takto zní odkaz Božství
Skoro by to vyznělo, že Bohové jsme My všichni. Jenže tak to není. Bohové jsou ti, co pochopí odkaz Boží v sobě, aby se jimi stali.
