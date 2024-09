Kdo bude moudrý pochopí již dnes systém, který bude muset přijít

Nebude to z lidí, ale z Boha a to tak, že moudrost protne zem, a to ne v pravém slova smyslu, ale jako protějšek toho, koho Bůh miluje. Těmito slovy se loučím.

Potřebujeme myšlenku reformy kapitalismu. Jak tedy dál? (pracovní název)

Na počátku takové myšlenky musí stát lidé, kteří vidí možnosti kudy se dát. Jsou tito lidé ve vedoucích pozicích? Nejsou, je to jediná odpověď. Kde tedy jsou? Jsou tam, kde by je nikdo nečekal. Jsou mezi lidmi, a šíří myšlenku změny vlastními silami. Nehledejte je na internetu. Toto médium jim nikdy nepřirostlo k srdci a stejně jako já, jej bereme s pocitem musu, protože všichni víme, co slova na internetu znamenají. Neznamenají již nic, protože každý si myslí, že je pověřený či spíše povolaný uvést myšlenku v čin slova. Taková slova, ale z internetu nezaznívají a lidé tak jsou dezorientovaní, kudy se dát, když ani tady není lidí, kudy se dát? Jsou však názory, že to celé je pomýlenost, že další systém bude jiný.

Co mohu říci již nyní, tak nebude rozdíl v systému, ale v lidech. Touto proměnou musejí lidé projít. Systém se dá nahradit lepším, vím jak, jenže s tímto materiálem, co píší na internetu tohle vše je jasné, že z nich žádní lídři nebudou, protože nepochopili sami sebe. Od tohoto se musíme odpíchnout.

Ústředním motivem dalšího systému bude:

Poznej sám sebe, jako strůjce všeho dobrého, kdy Bůh spolupracuje na vším jen tím, že je námi a my s ním.

Takto se bude definovat nová společnost. A lidé si řeknou: Bláznivé, tahat sem Boha, který již nic neznamená. Jak se tito lidé mýlí, jsou to odpadlíci nejen od Boha, ale i od života a jediné co jim zůstalo je konzum. S těmito lidmi se nebude počítat, že přežijí takové kataklysma, do kterého se pomalu řítíme, přesto společnost to pročistí.

A jak říkám, slunce svítí, a to je známkou toho, že je vše v pořádku. Ano na nebi ano, ale co na zemi?

Po těchto slovech si člověk jistě řekne, co tedy navrhuješ, když jsi tak chytrý? Nemohu nic navrhnout, protože není ten správný čas. Každý by chtěl být chytrý, ale ne moudrý a moudré rady nejsou zadarmo, jen ty chytré, které hýbou dnešním světem. Jenže tento svět díky těmto chytrým radám pomalu končí a lidem to pomalu dochází. Proto berte celý tento článek jako zamyšlení, co by se mohlo udát, ale ne to, co se stane. Protože, jediný, kdo o tomto vše rozhoduje jsme my sami a Bůh, který činí vše proto, aby vše dostalo, co má dostat.

Buďme tedy jako on a dávejme všem lásku a pokoru života, který je jediný a jediná měna tohoto života.

Co říci závěrem? Na samý závěr mám jednu prosbu, nechtějte být jen chytří, ale buďte moudří. Vím, že moudrost se dnes nenosí, ale bude a to tím, že pochopím vše, co je potřeba pochopit, což bez jistého nepohodlí nepůjde. Nejde tedy žít v pohodlí a luxusu, a přitom být moudrý. Ano přiznávám, jde to, ale jsou výjimečné osobnosti, které to mají jako poslání, pro ostatní platí tato zásada, že bohatství kazí moudrost ne proto, že moudrost vyžaduje chudobu, ale že lidé propadají beznaději a zoufalství ze svých chyb, které díky bohatství kumulují.

Děkuji Vám za pozornost a přeji hodně zdaru v dnešním dni.

J.H.