Kdo bude jednat ve zkratce, bude jako Já, tedy zdali odpustíte, budete jako Já

Slova, zdají se-li obtížná pro vysvětlení, kdy jednáme občas ve zkratce, kdy slovům nerozumíme. Takto jednat je Božské stejně jako vědomý člověk koná, jen dát ovšem všemu i rozuzlení, tedy odpuštění těchto slov.

Slovo odbyté, přesto vědomé, co přinese tomu, kdo jej vyslovil? (pracovní název)

Na počátku takové úvahy se podíváme na slova, kterých se to týká. Jsou to slova lásky, které mají oporu u Boha a slova tak nejsou z lidí, ale z něj. Jak je to možné? Bůh si přeje poznat sám sebe prostřednictví vašich slov, proto se občas dějí takové věci, které Vás mrzí a nedokážete si je vysvětlit. Toto zamrzení je omluva Boha k vám, který říká zhruba toto:

Kdokoliv bude jako Já, ten pozná sílu světa ve slovech i činech. Kdy slova jsou jen ty, co vyřknu Já a činy, které jsou slova vaší duše. Tato slova se vzájemně doplňují a tvoří onu kostru tvoření. Kdokoliv se podiví nad tímto a řekne: Nemožné. Přesto to tak dost často je. My lidé nedokážeme jednat bez Boha a Bůh jedná dost často našimi slovy tak, že nás pochopí lépe. Tyto slova vyzní občas kostrbatě pro nás, ale vězte, že s neděje nic zlého, že Bůh si vás přeje vyzkoušet, a to právě tímto postupem. Jakmile ona zkouška skončí, člověk je pak opět svobodný ve smyslu dávání všemu, co si zaslouží. Proto si važte těchto zkoušek a nebojte se upadnout, kdy zvednutí je pro vás ponaučením i výzva pro pochopení Božství, které vám nabídlo zkoušku. Oba tak rostete, kdy Bůh roste do Vás a Vy do něj. Tento postup je všeobecně známý, jen lidé jej nepostřehli jako poznatek Božství, které jedná vámi.

Situace se zklidnila a člověk řekl: Omlouvám se. Neřekl to jen proto, že se stalo něco zlého, ale proto, že miluje toho, kdo si jej vzal za zkoušku. Tato slova jsou ponaučením člověku i Bohu, že zkouška proběhla úspěšně a že dalších zkoušek není třeba. Bohužel jsou situace, které se opakují. V těchto situacích chybí rozuzlení, pochopení a ono slovo promiň, které dává tečku tomu všemu, aby se dál neopakovalo. Tedy pokora v každém okamžiku je nutná a porozumět Bohu je jako porozumět sobě, když jste byli malí. To, mladí znamená toto:

Jsme-li dítě, jsme svobodní a přesto zavázán, kdy má svoboda je svoboda Boha ve mně, a má vůle je osobnost ve mě poznaná, tedy opět Bůh, který se projevuje jako Já. Tato dualita je dětem běžná a dospělí lidé dokáží být i občas dětmi, ne tím, že je napodobují, ale že ona kvalita bude obdobná, kdy každý dostane, co má dostat.

Myslím, že tato malá úvaha se pomalu vyčerpala a posloupnost věcí v Božství byla zjevena, jak nejlépe dovedu.

