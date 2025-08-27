Kdo bude jako Já Bůh
26.10.2024
Skromnost, pokora, láska, atributy lidství i Božství (pracovní název)
Tyto tři atributy jsou základem života. Pokud život pochopí tyto atributy jako své, ten nabude významu. Jakého významu dosáhne? Dosáhne toho, že člověk ve své malosti i velikosti, se stane tím, kým je tedy Božstvím. Pochopit tuto proměnu jde jedině tím, že přijmu úkol, který mám splnit.
Tímto úkolem budu poměřovat svět a tímto úkolem dávám všemu lásku pokoru i moudrost, kterou jako Bůh – Člověk pochopil. Nedá se nic dělat polovičatě, tedy ani tyto atributy nic neříkají lidem, kteří jsou jakoby na půl. Zatímco ti lidé, co je chápou jako svůj život, dokáží být tím, kým si přál být každý. Jsou duší Boha, který projevuje se její velikostí. Ta velikost není z tohoto světa, není s to pochopit jeho velikosti. To jen my lidé dokážeme ji pochopit tím, že naše atributy budou podobné jemu. Tyto atributy nejsou s to pochopit realitu ničím jiným než láskou, která prověřená dokáže vše jako jedna.
Tímto bych tuto stať uzavřel a pochopení, které z tohoto vznikne uchovávejte v sobě jako nejvyšší poznání Božství v sobě.
Děkuji za pozornost a přeji Vám hodně zdaru v dnešním dni.
J.H.
26.10.2024
Které slovo bude první, až lidé pochopí život?
Perex: Které slovo nabude důležitosti jako slovo, Já jsem, a to pojaté svými smysly tak, že dobudu slovem svět, který není jen mým slovem, ale i toho, kdo nás poslal žít život všech, stejně jako život svůj.
Politické strany, brzdou pokroku? (pracovní název)
Na počátku všeho stálo hnutí. Na počátku všeho stál ten, o kom se nesmí hovořit. Tyto počátky dobře známe, jenže co nevíme je to, jak se situace má vyvíjet. To, že ten jediný stál na počátku tušíme všichni, přesto nevíme, jaký je cíl. Kdežto u politických stran je situace jiná. Politická strana dokáže nemožné v podmínkách omezených tím, že dokáže zorganizovat myšlenku v čin. Takto postupovali všechny strany a takto se má postupovat, jenže v dnešní době jsme v tom celém kde?
Jsme tam, odkud není návratu, kdy politické strany se měli přetransformovat do nového uskupení a tím se mělo dát do vínku to, že bude duchovní. Kdy materiální zabezpečení bylo dosaženo a lidé netrpěli potřebami, které by jim bránili v životu. Tento úvod byl nutný k pochopení toho, co bude muset přijít. Mohu říci dnes toto:
Jsou lidé, kteří již Ví, co přijde. Jsou lidé, kteří Ví, co má nastat. Jenže tito lidé nikdy nedostanou se do čela státu, aby konali, jak nejlépe dovedou, protože lidé nedokáží pochopit co se má stát. Proto se děje zmar, jaký probíhá, aby si lidé uvědomili hodnoty, které by měli v sobě objevit.
Na počátku každé úvahy stojí zákon. Nyní předložím zákon světa, který promyslíme-li jej do důsledků, dokáže vidět do budoucnosti a ten zákon zní takto:
Kdokoliv projde branou, nestane se vítězem, dokud nevykoná to, co si předsevzal jako člověk. Teprve pak přijde dobrodiní lidí i národa těmto lidem, že je pochopí. Do té doby budou ustrkováni a odpíráni, protože nedokáží přinést lidem to co si lidé myslí, že potřebují. Však lidé pochopí svou úlohu a pak jim dají klíče od moci, protože zmar dolehne na jejich národ. Tito lidé nebudou stát bokem, ale půjdou vpřed. Tímto se stane zázrak a lidé najdou lídry, kteří dobudou pravdu Boží tím, že stanou se lídry samotného Boha. Těmto lidem vzdávám hold jako poslové Boží, kteří nesou nám vizi budoucího světa a to takto:
Směs není směsí, když je jednotná. Směs je směsí tím, že dokáže vše spojit do jednoho a tím je myšlenka, která oživuje národy i lidi. Tato myšlenka, která zazní dokáže obojí, jak oslovit národ, tak oslovit lidi. Kdo ji pochopí ne svým rozumem, ale srdcem, ten najde v životě sílu Boha, který probudí v něm člověka. Ta slova zní takto:
Nehledám zázrak, protože žiji a tím byl zázrak dokonán. Nehledám moudrost, protože moudrost, ve které žiji byla dokonána tím, že jsem. Proto cokoliv vykonám, bude pochopením oněch slov, která jsou zázrakem i Moudrostí Boží, ne tím, že předám vše, co vím, ale že budu dítkem Božím jak v podstatě, tak i jako muž či žena.
Tímto se loučím a předávám slovo těm, co konají ve slovech i činech.
Děkuji Vám za pozornost a přeji Vám hodně úspěchů v realizaci těchto myšlenek v životě, který není jen váš.
J.H.
Jiří Herblich
Kam pohlédnu v této zemi kvete, vše kvete do krásy
Kdo najde v takové obyčejné věci jako byla hymna svůj postoj k životu, ten pochopí, o čem je Češství, že není o moci a víře, ale o pravdě, kterou společně hledáme.
Jiří Herblich
Nový systém nezobrazuje nic nového
To jen lidé najdou nový smysl života v tom, co činí, tedy v lásce a pokoře k životu. Ničím jiným se nedá život naplnit, jen těmito atributy.
Jiří Herblich
Kdo pochopí tato slova, najde klíč k životu
Nehledejte v životě klíč ke všemu, ale hledejte prostřednictví života onen klíč, který vyplývá z tolika věcí, že je dokáže obsáhnout jen Bůh ve vás. Věřte tedy, že Božství je dáno vaší duši, a podle toho jednejte.
Jiří Herblich
Slovo láska nebude poznáno dříve
Než pochopíte slova pravdy, které zaznívají z nás lidí, kteří Ví. To, že nechápete jejich slova dává tušit jak na tom jste. Až dokážete porozumět tak, že budete moudří jako oni, pak bude ráj na zemi.
Jiří Herblich
Kdo pochopí moc jako lásku?
Slovo láska neznamená nic, pokud není mocí. Teprve poznáním lásky jako moci nejvyšší dokážeme překonat vše jako jedno, které tvoří vše a vytvořit svět dokonalejší jak v lásce, tak pokoře i moudrosti.
