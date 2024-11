Kdo bude chtít poznat Boha, najde ho takzvaným způsobem, kdy Já jsem, jako Vy jste

Jedině tímto článkem budete poměřovat svoje Božství, protože Božství je dar pro celý tento čas. Je to čas, ve kterém žijete jako lidé. Proto buďte lidmi.

Uvědomění si Božství (pracovní název)

Na počátku takové úvahy si musíme položit otázku, jak je to s Bohem doopravdy? To doopravdy znamená toto:

Nehledíc na situaci, ve které jsem, věřím. A proč věřím? protože vím, že vše je jedním. Takto se dá definovat jednota i Božství, které spolupůsobí ve světě, kde je vše jedním.

Myslím, že taková úvaha by měla být delší, přesto doplním, že cokoliv bude zveřejněno je pravda z pohledu člověka, který Ví. Tohle vědění je skutečně s velkým písmenem, protože jeho vědomí je tak vyrostlé ze samého Božství, které panuje na zemi i na jiných částech světa.

Kdokoliv bude pojat jako Bůh, bude zároveň i člověk. Jak je to možné? Je to z toho důvodu, že kdokoliv projde tímto životem jako člověk a dá všemu co mu přísluší, ten nakonec bude tak povýšen, že jeho život bude životem dalších, a tedy bude i Božstvím pro život, který je. Dneska se tomu říkají svatí a v budoucnosti, po poznání pravdy s Božstvím to budeme říkat takto:

Jedním ze slov uvědomění si Božství je poznatek lidství, kdy bez lidství není možné poznat Božství. Proto je tolik svatých, protože jen svatí po znající Božství jdou ve šlépějích Božství. Jen tito lidé nejdou-li správně, jdou, protože Ví. Toto Vím je opět velké. Přesto nechtíci dávám do podvědomí lidí jednu zprávu.

Kdo neprojde lidstvím nikdy nezíská Božství. Proto je na zemi taková tlačenice, a duše chtící být jako Božství se derou na svět. Přitom neví, jaké obtíže je čekají, že svět není tím za co se má, že to je skutečná řehole, kdy poznáním jediného jde jedině přes osobní prožitek jednotlivce, a ne skupinově jako se to děje v Božství. Tato změna je tak výrazná, že většina duší ji nepochopí a nejdou cestou po které by měli jít. Jedině ty duše, které pochopili tuto metu a zrodili se pro věčnost, jdou se světem jako individuality, kdy je pro ně vším a tím i jedním. Takto postupuje Božství ve vás lidech a takto postupujete Vy lidé jako Bozi.

Po takovém úvodu musí nastat rozuzlení života, přeci? Ano bude následovat. To následující zní takto:

Nebudete-li poznaní jako lidé, nikdy nevstoupíte do života věčného. Je to podmínka života lidského být jako Bůh a to tím, že budu jako člověk, který Ví. Tímto budu poměřovat svět a tímto budu dávat všemu co si zaslouží.

Svět tak chce být poznán jako podnož Boží a taky je. To, že jsou i jiné světy dává tušit, že svět je mnohotvárný, přesto svět je jedinečný a země s ním právě díky působení Božství. Nikde ve vesmíru není Božství obsaženo ve hmotě tak těsně jako tady na zemi. Proto je zde tolik útrap a tolik skonu ve víře, to jen my, Bohové víme proč.

Zatímco vy lidé budete pověřeni dávat ze sebe to nejlepší, My Bohové budeme dávat vše jako jedno, kdy to jedno nebude ze světa a nebude jako jedno. ale bude vším, kdy Božstvím budeme poměřovat svět. Proto i my se učíme, jak se učíte Vy lidé, protože Božství neznamená být sám a dokonalý, ale že i Božství je proces, ve kterém je poznatek natolik vysoký, že my Bohové jdeme s vámi lidmi jako jedno, či jedním.

Tato zpráva je tak niterná, jak se nedá nazvat jinak, než takto:

Kdokoliv uvěří této zprávě bude pomazán, protože jedině tímto poměřujeme svět a tímto poměřujeme Božství, kdy vše je jedním. Což znamená být jako člověk i Bůh jako jedno, kdy skutečný Bůh čili jednota je spojena s námi i s vámi jako nejvyšší poznatek Božství v nás společné. Od tohoto se utváří vše a od tohoto se utváří nová jednota, která vyplyne z toho všeho, jako nově počatá jednota Božství, které protne zem i celý vesmír.

Myslím, že jsem řekl vše a budu rád za diskuzi, která otevře vaše chápaní Božství, které nebude jen planým tlacháním, ale skutečným si uvědoměním Božství v nás.

Děkuji Vám za pozornost a přeji Vám hodně zdaru.

J.H.