Kam pohlédnu v této zemi kvete, vše kvete do krásy
24.10.2024
Jak se dívat na českou hymnu (pracovní název)
Na počátku takové úvahy musím zmínit, že česká hymna je tou nejkrásnější ze všech hymn. Je to tím, že dokázala skloubit život věčný s tím co hledáme tady na zemi a tím je dočasnost, stejně jako stálost, kterou produkuje duch a duše člověka i Boha.
Po takovém úvodu uvedu dva příklady. První příklad je znovuzvolení hymny, které musí proběhnout v době, kdy lidé pochopí svou úlohu ve stvoření. Taková hymna bude internacionální, ne pro masy, ale pro lidi, kteří vědí, tedy Vím s velkým V. Tito lidé nedokáží dát jen to málo, ale dokáží dát vše. A tímto vše, se musí spojit se životem, který vytvoří onu hymnu života. Je mi jasné, že takový postup je na výsost obtížný, přesto to stojí za pozornost a lidé by neměli chtít vše, ale dobýt alespoň malou část pravdy tady na zemi tím, že dokáží dát všemu co si zaslouží.
Nyní se vyjádřím k hymně, která zavládla v Čechách v době husitských. Tento hymnus je dobou opomíjený, přitom má velkou sílu i náboj jako celek. Tento zdroj nebyl následován a to proto, že Češi se spíš cítí plný pokory a ne tím, že by chtěli diktovat světu co si lidé mají myslet. Češi jsou svými pány a dokáží svoje panství předat všem tím, že dokáží přijmout kvalitu o které jiné národy nemají ani ánung.
Proto se Češi dělí na ty, co dokáží vše a na ty co nedokáží téměř nic a musí sloužit. Ne proto, že služba ponižuje, ale že jejich duch nedorostl do velikosti jeho tvůrce, který vládne nad Čechami.
Doufám, že jsem se vyjádřil dost jasně, ale myslím, že bych měl pohovořit o Českém duchu, který sídlí v těch, co spravují tuto zem.
Spravování této země nebylo dáno do rukou politikům, ale lidem, kteří Ví. Jsou to výspy dokonalosti na zemi a dokáží dát všemu co si zaslouží. Tímto se odlišují od ostatních lidí a jejich moc je síla ducha i toho, kdo je poslal. Proto jejich síla nevychází z nich, ale z principu, který přijali. Jsou to nádoby naplněné Božstvím do té míry, že jsou Božími syny a dcerami. Kdy ono ženství je zárukou, že tento národ nevymře po meči. Kdy ona přeslice je dílem Božstvím v jejich lůně. Takto hovořím ústy Božími, který zanechávajíc svůj odkaz na zemi, dal mi klíče od stvoření, které vám postupně přináším.
Nechtěl jsme sdělit takovou pravdu, ale jinak to nejde, kdo bude chtít, pochopí v těchto textech pravdu, ne moji pravdu, kterou zastávám jako člověk, ale Pravdu s Velkým P, které dokáže dát všemu náboj skutečnosti, kterou tvoří Boží podstata.
Tímto bych se měl rozloučit, jenže to, že jsem sdělil něco tak významného nenechá mě dělat věci polovičatě a musím sdělit i druhou stranu mince. Ta druhá strana mince je ta, že člověk v této kotlině bude povýšen do stavu povýšení, právě tím, že přijme toho, koho miluje ve svém srdci, kdy většina lidí si myslí, že miluje, ale neví, že jsou de facto čekatelé na lásku Boží, která prosakuje přes celé stvoření.
Tímto se skutečně loučím a přeji Vám hodně zdaru v tomto dni.
J.H.
Jiří Herblich
Nový systém nezobrazuje nic nového
To jen lidé najdou nový smysl života v tom, co činí, tedy v lásce a pokoře k životu. Ničím jiným se nedá život naplnit, jen těmito atributy.
Jiří Herblich
Kdo pochopí tato slova, najde klíč k životu
Nehledejte v životě klíč ke všemu, ale hledejte prostřednictví života onen klíč, který vyplývá z tolika věcí, že je dokáže obsáhnout jen Bůh ve vás. Věřte tedy, že Božství je dáno vaší duši, a podle toho jednejte.
Jiří Herblich
Slovo láska nebude poznáno dříve
Než pochopíte slova pravdy, které zaznívají z nás lidí, kteří Ví. To, že nechápete jejich slova dává tušit jak na tom jste. Až dokážete porozumět tak, že budete moudří jako oni, pak bude ráj na zemi.
Jiří Herblich
Kdo pochopí moc jako lásku?
Slovo láska neznamená nic, pokud není mocí. Teprve poznáním lásky jako moci nejvyšší dokážeme překonat vše jako jedno, které tvoří vše a vytvořit svět dokonalejší jak v lásce, tak pokoře i moudrosti.
Jiří Herblich
Slovo pochopené nemusí být i vyřčené
Kdo pochopí slovo nevyřčené? Jsou ti lidé, co jsou se mnou jako Bohem a stvoříme-li život další, dokážeme právě to, o co nám společně jde. Dávat všemu život.
