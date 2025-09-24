Kabala jako zdroj poznání?
9.11.2024
Kabala jako poznání všeho, aneb co znamená pro člověka, když se věnuje kabale jako svému životu. (pracovní název)
Kabala byla a je skloňována všemi co chtějí se přiblížit k Bohu. Jenže jaká kabala skutečně je a co se skrývá v pozadí kabaly?
Kabala je poznání Božího díla, a to takovým způsobem, že člověku umožní se stát stvořitelem. Tento stvořitel je však omezený na to, co může vytvořit svou myslí, svojí představou. Nemůže jít dál. Zde panuje veliké omezení kabaly, která ač nabízí vše, člověku nejsou dány klíče k pochopení všeho. Tohle dokáže jen jednota a pohled na jednotu dokáže oblažit člověka víc než celá kabala.
Nyní se podíváme na rozdíly v přístupu kabaly a jednoty k jednotlivým položkám.
Kabalista si řekne, chtěl bych a zástupce jednoty si řekne dokáži to, protože Vím, kdo jsi. To jsi znamená, že dokáže spolupracovat s Bohem na díle společném. Jednota tak převyšuje kabalistův pohled na svět ne tím, že je nahrazuje vírou v dílo Boha, ale že se stává oním Božstvím na zemi.
Být s jednotou je mystický zážitek, který kdo pozná otevře se mu poznání do nejvyšších pater stvoření. A jaká to patra mám na mysli? Jsou to patra lásky, pokory a moudrosti. Ano, stejnými atributy měřící kabalista stvoření se měří i jednota, která je uražena přístupem kabalistů, kterým sice dala klíče ke stvoření, ale nedala jim moc je měnit. To měnění klíčů je tak niterná věc, že zatím nikdo z lidí o tom takto otevřeně nepsal, až nyní se pokusím napsat co znamená ona výměna klíčů.
Ony klíče jsou jednotou a jsou i stvořením. To, co obdrží kabalista je klíč ke stvoření, ale co neví a nezjistí za celý život, že těch klíčů je neomezený počet, zatímco oni se lopotí jen s tím svým klíčem, který pochopili a věnovali mu celý život. Tento jediný klíč je však tak vysoký, že pochopit nejde, proto kabalisté většinou končí jako moudří mužové, kteří dokáží mnohé, ale to hlavní, proč jsme tady na zemi nedokáží. Nedokáží spolupracovat s Božstvím na jeho díle. To dílo je tvořeno ne jedním klíčem, ale tolika klíči kolika je potřeba. Tohle ovšem pochopí jen člověk jdoucí s jednotou.
Co říci závěrem tohoto povídání o nekonečnosti moudrosti, která není nekonečná, ale dokáže být vámi, a to nejen tím, že jste to Vy sami, ale i tím, že přijmete druhé. Toto sdílení je základním kamenem jednoty, kdy není jednotlivce, který si uzurpuje moc ve stvoření, ale jednotlivec, citlivě chápe jednotu jako poznání všeho v sobě tak niterně, jak to dokáže jen Bůh. Takový náhled na jednotu musí být podpořen těmito slovy:
Jsou slovy moudrosti, kterou jste poznali jako kabalisté, jsou však slova Boha, který se dívá na Vás jako na stvoření díla v člověku. Víte, co nevíte? zněla otázka. A odpověď je na znamení pochopení tato:
Jsem ten, kdo pronáší slova z nehnutosti a pronáší je poznáním jednoty, která je mnou. Kdokoliv se ke mně přiblíží jednotou, ten nebude dílem Božím, ale bude jako Já, protože mé klíče budou jeho a to takto:
Slovem a dílem, které vykonáte bude oslovováni Božstvím, ne to, co jste vykonali, ale tím, čím jste byli. Tohle je jediná odměna života, který nese slovo moudrý a Božský. Kdo pochopí tato slova jako slova našeho pána, který je i není, ten pochopí i zbytek v sobě, jako dílo Boží, které se prosazuje díky němu.
Těmito slovy se loučím a přeji si Vám předat dílo, které zanechá ve vás poznatky vyšší než sám život.
J.H.
Jiří Herblich
Slovo ticho jako život
Kdo pochopí život jako ticho, ze kterého se rodí vše. Ten pozná i tajemství života věčného, který v sobě nalezneme tím, že poznáme onen střípek v sobě.
Jiří Herblich
Slova lásky nebyla blíž k poznání reality
Nehledíme na slova, které vyřkneme tím, že věříme, ale dívejme se na slova, která zazní tehdy, když jdeme se svým stvořitelem. Jen On ví, co potřebujete a co je potřeba vykonat abyste nalezli skutečný ráj v srdci.
Jiří Herblich
Které slovo je probuzením?
Slovo probuzení je právě tím slovem, které nás uvede do lásky života. Tímto se probudíme do života a tímto vytvoříme život svůj, stejně jako jeho.
Jiří Herblich
Kdo přijde s kulatostí země, je v pravdě?
Kdo najde odvahu pochopit tento text, neujde mu, že život nabízí ne jedno řešení hádanky, ale vícero. Kdy Bůh jako stvořitel nemá se skloňovat ani vymítat tím, že věříme svému jako jemu tímto způsobem, která zastává poznání
Jiří Herblich
Slova počátku jsou opět na scéně
Jsou to slova počátku, nebo konce? Takto nezněla otázka, ohradil se muž. Ano, je to počátkem i taková otázka, která je i koncem. Proto vězte, že vše je počátkem i koncem v jediný okamžik.
- Průměrná čtenost 94x