Jsou věci, které vyřešíme tehdy až pochopíme sami sebe
19.11.2024
Chytrý telefon, spása či metla (pracovní název)
Jeden den se musím rozhodnout co vlastně chci, jestli být člověkem, nebo býti strojem. Takto zní úvaha člověka, který propadne technice a tím pozvedne svoji duši k tomu, co jej ničí.
Jsou lidé tvořící většinu a ti lidé nechtějí být roboty. Ne roboty ve smyslu stroje, ale roboty ve smyslu lidského, kteří nedokáží cítit ani se rozhodovat na základě své svobodné vůle. Takto musí začít tento článek.
Tento článek se nedá popsat ani se nedá vyjádřit jinak než myšlenkou, která tu byla vždy. Co je víc, člověk nebo Bůh? Anebo taky by se dalo zeptat, co je víc, člověk věřící bdící nebo člověk jednající ve smyslu hmotného materiálna, které není s to mu nabídnout poznání duše? Tyto otázka musejí člověku připadat malicherné ne proto, že nedokáže již nic, ale i tím, že se jeho priority změnili na dvě. Jak se najít a jak si užít život v zábavě a radovánkách. Kde nic jiného již není, nebo je? A to je, znamená toto:
Jsem člověk, který pochopil Boha, ne tím, že jej kopíruji, ale tím, že dávám všemu, co mu přísluší. Tato mantra se nedělá tím, že budu závislý na čemkoliv, ale že budu člověkem v každý okamžik což popírá stav dnešních lidí, kteří propadají závislostem v míře, jaká tu na zemi ještě nebyla. Ano je to takto, takto zní pravda.
Jsou však lidé, kteří se nesníží tím, že propadnou něčemu. Tito lidé jsou mudrci doby a získávají sympatie těch co nedokáží odolat svodům doby, která říká toto:
Jsem ta doba, co přišla s tebou, jako by to bylo na mále. tohle vše znamená, že cokoliv vykonáš bude mnou a nebude tvé. Tímto se tvoří naše závislost a tímto poznáme závislosti druhých, které budeme odmítat a bojovat proti nim, ne tím, že je odmítneme, ale, že je bude zveličovat. Takto promluvila závislost nejvyšší, která bytuje nyní s člověkem.
A já odpovídám takto:
Bude doba, která nám řekne jediné. Jsou slova, které řeknou jedno. A ta slova nyní pronesu s vědomím si věcích vyšších, které dokáží povznést kohokoliv:
Povznešení vaší duše se uskuteční tehdy až prohlédnete Májin závoj, který vám zakrývá tvář. V ten moment prohlédnete vše ne tím, že to odmítnete, ale že naleznete míru života, která vám chybí. Takto promluvil člověk, který Ví.
Jsou však závislosti, jako dnešní telefony, které lidem nic dobrého nepřináší. Ano je tomu tak, jsou to ony závislosti, které dokážeme-li je překonat zmoudříme, poznáme jejich slabost a tím je naše síla uvedena v život. Poznání slabosti vždy uvede od pohybu její druhý pól, jenže v této situaci, kdy telefonům propadli všichni, nejsou lidé vědomí si jejich nebezpečí. Ano jsou tací, ale je jich málo proto, aby i ostatní prozřeli, proto vyslyšte má slova jako radu, která tu zazní:
Kdekoliv jste, buďte sami sebou, a ne s tím co vás ničí. Jen takto poznáte Boha v sobě, jen takto poznáte život, který žijete a takto poznáte i moudrost ve slovech svých. Takto promluvil Člověk s velkým Č.
Co říci závěrem. Jsou lidé chtící víc a jsou lidé nechtící nic. Mezi těmito lidmi je diametrální rozdíl daný ne jejich duší, ale výchovou. Proto čiňte pokání a dejte dětem co potřebují, což neznamená telefon do ruky, ale vlídné pohlazení a podměty k životu, které musí sami hledat ve světě, kde vše je jedním.
Děkuji Vám za rozhovor a přeji Vám hodně úspěchů v dnešním dni.
J.H.
Jiří Herblich
Láska poznaná v nás
Co vše je láskou. Není to věcí názoru, ani logiky, ale víry v cit a rozum Božský, který je láskou. V této lásce neuděláme chybu, ale budeme bytovat jako ryby ve vodě.
Jiří Herblich
Slovo láska bude zobrazena
Rytmus není láskou, ale dokáže jí být. Proto se nebojte rytmu lásky, která zachvátí zem. To jen my lidé nebudeme chtít ztratit co máme. Proto budeme trpět.
Jiří Herblich
Které slovo bude jako naše a které slovo bude jako naše
Jednota je zobrazena v dualitě slov, které přijímáme, někdy se skrývá v životě posledních a někdy ve slovech posledních. Proto konejte vždy tak, že poslední slovo bude první.
Jiří Herblich
Slovo jako globalizace vlastně znamená jednotu v lidství
Jsou lidé, kteří chápu globalizaci jako jednotu, ke které se musíme jako lidstvo dostat. Jedině tímto názorem budeme poměřovat svět a dodáme mu co mu chybí.
Jiří Herblich
Které slovo bude poslední, a které první po smrti
To první slovo znáte, křik je doménou dítěte a stejně tak budete křičet radostí, že poznáte stvořitele, když umřete. Tento křik je tichý jako život, který jste žili. Proto konejte v lásce a pokoře vše co vykonat máte, protože smrt
