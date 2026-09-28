Jsou okolnosti v životě člověka
13.5.2025
Perex: Které člověk nedomyslí. Spojení duše a techniky není možné. Jedině Bohem budete poměřovat svět a jedině jeho životem budete žít. Kdo se postaví své duši i Bohu tím, že přijme chip, ten ztratí vše pro tento čas, kdy žil, aniž by si to uvědomil.
Zajímavosti ze světa (pracovní název)
Fenomén „UFO koule“ v Buga, Kolumbie – březen 2025 - nadpis, který byl zkopírován z článku o podivné kouli.
Jak se dívat na výskyt UFO? Jediným pohledem se člověk zastaví a řekne, jak to tedy je? A zde se zobrazí pravda, že život není sám, jen ten náš je omezený na působení na tuhle zemi. Tohle omezení je dáno záměrně. Dokud nepochopíme postup lidstva jako povýšení v Bohu, nemáme možnost opustiti zemi a pokud s tak stane, lidstvo bude odměněno tím, že najde dokonalejší bytosti, které mu budou ukazovat cestu po které žádný z lidí nejde.
Ovšem jak se dívat na tuhle kouli? Je pohled, že tohle celé je žert, a přesto to může být pravda, jak tedy dál? Přestože se podíváme na tento fenomén jako na pravdu, zobrazím svým postojem, jak ji chápu.
Celé to vidím takto. Koule nám byla seslána lidmi, který jsou tak daleko, že vidí k čemu se zde schyluje. Ano, je to o čem píši po celý čas, že bychom místo duality, ve které žijeme měli následovat jednotu. Není vyššího poznání než jednoty. Však moje texty jsou pro většinu lidí nepochopitelné a je to z toho důvodu, že jsou zaujetí tak materiálnem, že již nedokáží dát ničemu nic. Takto jsme jako lidstvo upadli. Kdyby se před sto lety lidí ptali na jejich názor, byli bychom podstatně naivnější, přesto dál. Onen realismus nám dává poznatek hmoty a ne duše. Přestože by to mělo být tak, že ona dualita se musí zrodit z nás takovým způsobem, že vše najde, co má. Tedy co má být v jednotě a tím má být celý člověk, ten ať je. Kdo má být v dualitě, tím je člověk věřící hmotě, ten ať je. Tímto dělením se postavíme na počátek stvoření a dotvoříme Boží obraz v nás, kdy ti vyšší, co dokáží přijmout duši a odpoví, ano, jsem v jednotě se vším. Tyto duše budou ústředním motivem dalšího života.
Nyní k výkladu koule. Koule nese poselství, které nejde opomenout. Umělá inteligence se celkem strefila a je to pořád to o čem píši po celý čas. Musíme najít jednotu v duši a Bohu abychom jako lidstvo neupadli. To upadnutí jako lidstvo by nebylo bolestivé, ale sebezničující. Takto hovoří onen nápis. Jenže je zde vícero symbolů. Ten chip, který zobrazuje analogovou a digitální identitu člověka. Ta analogová je ono tělo, které nám bylo dáno a digitální, jak správně postřehli, které by rádi spojili do jednoho.
Jaké nebezpečí pramení z tohoto spojení? Již jsou pokusy a tím myslím ty veřejné, které dokazují, že to jde. Bohužel lidstvo ušlo pořádný kus cesty a dokázalo, že je na nejlepší cestě k sebezáhubě. Co je problém? Tělo nám bylo dáno jako nástroj a ne služba. Pokud spojíme tělo a chipy, která budou tělo vylepšovat upadneme. Ne proto, že se to nesmí, ale že duše ani Bůh nedostane co dostat mají. Jedině tímto analogovým přístupem ke světu uvidíme pravdu, která pramení z tohoto světa k nám a Božství. Kdo se v budoucnosti rozhodne své tělo vylepšit o nové funkce pomocí čipu, ten upadne a jeho duše bude navždy ztracena. Je to varování a zdvižený prst a proti tomu se musí bojovat tím, že poznáme svoji duši. Jedině tímto odpovíme stvořiteli na lásku způsobem, že dáme všemu, co mu přísluší. Proto vyslyšte mé varování. Kdo si dá vylepšit tělo o chip, které mu dá vylepšení života. Ten se propadne do nízkosti, ze které se již nevyhrabe. Protože duši ztratí, a to tak rychle, že ani nepostřehne tento krok. Žít bez duše jde, jenže jsou to bytosti, které již nedokáží dát nikomu nic. Jen žijí z podstaty, které bylo tělu dáno. Tato podstata se nepropíše do dalšího života. Potom tento život je pak zmařen a člověk nedostane po smrti co dostat má. Odpovědi života na život, který žil.
Tímto se loučím předávám své slovo dál
J.H.
Jiří Herblich
Na každém šprochu pravdy je trochu
Však neděle znamená skutečné si uvědomění Božství v nás. Proto konejte tak, že najdete v tento čas duši, která spočine se světem, který zastáváte.
Jiří Herblich
Střípky dne - Stvořeno k myšlence
Kdo půjde světem a nalézá střípky života, které jej naplňují, ten dokáže nemožné, najít společnou cestu s tím, kdo tyto střípky tvoří.
Jiří Herblich
Není radno být prorokem
Nebýt radno být záhodným prostředkem pro povznešení. Teprve čas ukáže, co je potřeba vykonat pro povznešení této myšlenky, která si říká komunistická.
Jiří Herblich
Střípky dne - Jsem skálopevně přesvědčen
Kdo půjde světem a nalézá střípky života, které jej naplňují, ten dokáže nemožné, najít společnou cestu s tím, kdo tyto střípky tvoří.
Jiří Herblich
Zlato je kov, který přinese poznání duše
Kdo pozná zlato už vědí, čím je pro duši Bůh, že je zlatem a stejně se bude chovat i duše. Takto vznikne skutečná hodnota mezi vším a takto vznikne hodnota jednoho jako nový standart toho co Víme.
|Další články autora
Odchod z Primy ho nakopl. Honza Dědek promluvil o nové televizi i otcovství po padesátce
Honza Dědek má za sebou mimořádně turbulentní období. Během posledního roku a půl se stal poprvé...
Pražané vzali Průmyslový palác útokem. Vstupenka za 91 korun už není k mání ani jedna
Průmyslový palác se po letech rekonstrukce brzy otevře veřejnosti. Kdo chtěl být mezi prvními, mohl...
Docentí sága ještě nekončí. Po úspěchu třetí řady má příběh uzavřít čtyřka
Kriminální minisérie Docent má za sebou třetí řadu a Česká televize může být spokojená. Závěrečný...
Petřínská lanovka se vrací po dvou letech. Nové kabinky od Anny Marešové mrkají, jízda zdraží
Čekání je u konce. Petřínská lanovka se po téměř dvou letech vrací do provozu, tentokrát s...
Pražská MHD bez stresu: Přehled tarifů, zón i nejčastějších chyb, kterým se vyhnout
Pražská MHD nepatří k těm nejsložitějším. První (ale třeba i po dlouhé době opakovaný) výlet do...
Nové revizní lávky na Tyršově mostě v Děčíně umožní jeho lepší kontrolu
Děčínská radnice nechala během prázdnin na Tyršův most nainstalovat tři nové lávky, které umožní...
Čtyři Sopkovy plastiky v Chomutově čeká čištění
Odborné vyčištění a oprava čekají čtyři chomutovské plastiky, jejichž autorem je sochař Kamil...
Obyvatelé Lovosic mohou vybrat, jaké projekty má město uskutečnit
Obyvatelé Lovosic mohou hlasovat o tom, které projekty by měla zdejší radnice uskutečnit v rámci...
Parkovné v Lounech lze uhradit přes aplikaci EasyPark
Řidiči mají v Lounech další možnost, jak uhradit parkování. Nově tu lze vedle dosavadního systému...
Prodej skladově/výrobních prostor Plzeň - Skladová
Skladová, Plzeň - Východní Předměstí
- Počet článků 696
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 77x