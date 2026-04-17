Jednou opakovaná rada zní

Jedině moudrým se otevře brána nebeská. Jsou to ti lidé, co tvoří vše jako jedno, pro ostatní je otevřené jen nebe, které přijímá ty co nemohou nebo nechtějí dostát svým závazků stvořitelovým.

8.3.2025

Chytrost a hloupost, co je dualitou proti moudrosti (pracovní název)

Nastolit tolik proklamovanou rovnováhu v tématu chytrost a hloupost je velice obtížné. Jak jaksi chápete, co je chytré nebývá vždy moudré a cokoliv říci o hlouposti by bylo zbytečné. Jak to tedy s tímto tématem je?

Toto téma je ona třešnička na dortu života, který žije člověk. Jak to myslím? Myslím to takto:

Každý člověk zažije situace, kdy si připadá moudrý a stejně tak situace, kdy si připadá chytrý i hloupý zároveň, kde je ona pověstná rovnováha?

Ona pověstná rovnováha je v tomto bodě, který neseme jako lidé. Nedá se nikdy o člověku říci, že je jen chytrý nebo jen hloupý. Tohle zjednodušování je velmi problematické a ponižuje všechny. Člověk je člověkem proto, aby se naučil rovnováhu hledat svým životem, proto některé kroky Vám mohou připadat hloupé, a přitom i chytré, když je správně pochopíme. Ono pochopení je dáno moudrosti člověka, která se pomalu v bolestech tohoto světa rodí. Dalo by se říci, že neexistuje moudrý člověk, protože skutečně moudrý je jen Bůh, ale člověk přijal atributy stvořitele a proto konáme-li podobně moudře jako stvořitel, dočkáme se moudrosti života.

Kdy nemoudrost se nerodí z nás, ale toho, kdo má být poznán. Tohle je velice důležitá věta, která vysvětluje podmínky života tady na zemi.

Vše se tedy rodí do tohoto světa moudré, ale proč je tolik zla na zemi?

Tolik zla na zemi je proto, že ona moudrost je zaměňována s chytrostí. Bude doba, kdy si lidé uvědomí tohle vše a budou tvořit svět pro toho, koho milují. Pak nastane doba obratu. Do té doby se musíme smířit s tím, že zlo nejde vymýtit. Možná zvídavější lidé se budou ptát, kdy tahle doba nastane, jestli za našeho života, když přeci přecházíme od další dimenze? Odpověď je jednoduchá. Ta dimenze, nebude, jak tomu bylo dříve, kdy přišla a vše bylo zničeno během okamžiku, tak tahle doba říká toto:

Tento přechod nebude jako ty předešlé. Poznáte v přechodu pravdu, která Vám nebude skryta a Vy objevíte stvořitele. Proto bude tento přerod trvat dlouhé desítky let, aby na výsledku bylo jednoduché rčení, které vznikne:

Nebyl jsem bloud, když jsem věřil stvořiteli, byli druzí, co tvoří zlo, mé zlo bylo, co by za nehet, co by se vešlo. Takto odpovídá vědomý člověk.

Toto rčení se ponese dalšími generacemi a bude lidem připomínat tuhle dobu. A proč neproběhne vše náhle jako kdysi? Protože stvořitel si přál, aby vše nalezlo svoji míru v tomto přechodu. Kdyby se udála věc náhle jako kdysi, nic by to lidem nepřineslo a lidé by nechápali tento krok jako krok stvořitele, který je moudrý a Ví, co lidé potřebují. To, co lidé dnes potřebují je moudrost, která byla odstraněna materialismem, ne proto, že materialismus je takový, ale proto že lidé poklesli ve víře, kdy víra v materiálno převýšila víru v Boha, a to u každého člověka. Ovšem čest výjimkám, které nesou pochodeň současného světa.

Co říci závěrem? Na samý závěr jsem si ponechal jeden střípek z Boží moudrosti, který dokoná, co jsem začal. Dodá Vám odvahu v tom, co činíte ve svém okolí. Tahle zmínka o střípku je velice důležitá, je to důležité proto, abyste neulpěli na tomto střípku delší než vyžaduje. A zde je onen střípek:

Jsem takový obyčejný, povzdechl si člověk. Jsem takový obyčejný a nemastný a neslaný, povzdechl si člověk. Jak to, zeptal se tichý hlas? Jsem takový, protože ač věřím, jak můžu a dodávám stvořiteli sílu, která pramení z mé moudrosti, myslím, že nedostávám odpovědi života. Ale zamysli se nad tím, proč tohle vše činíš? Jestli pro bázeň Boží, nebo pro míjivost světa, která diktuje podmínky mnohem velkolepější. Kdy skutečně velcí mužové či ženy jsou nepoznáni životem a to proto, že cokoliv by mohlo ohrozit jejich život, bylo odstraněno z jejich života. Jejich život je tak rájem pro ty, co tvoří vše s láskou a moudrostí života, kdy pokora je jejich rádkyní nejvyšší. Takto odpovídá Bůh stvoření.

A nyní se opravdu loučím a přeji Vám hodně štěstí v životě i v dalších životech, které vykvetou na konci života jako květ pro další život.

J.H.

Další články autora

Jiří Herblich

  • Počet článků 608
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 85x
Myslím, že jsem člověk, který se dívá kolem sebe a vidí věci jinýma očima než se snaží představovat média. Která neplní svou funkci tím, že si nevšímají kvality, která je všudy přítomná, místo toho jim jde o krátkodobý zisk, který plodí nekvalitu.

