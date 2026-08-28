Jednota slova i činu
4.5.2025
Dívám se na vše jako jednotu, tento pohled lidem chybí (pracovní název)
Tahle otázka je tou nejvyšší, co jde zobrazit slovy. Slovo jednota není schopna obsáhnout vše. Jsme to MY lidé, co ji tvoříme a co tvoří ona v nás. Kdokoliv dokáže povýšit jednotu, dokáže nemožné, dokáže dávat všemu vše v každý okamžik. Jsou to střípky života, který žijeme přesto jsou tak důležité, že věřte, že nevím, kde začít.
Začátek je vždy těžký a takto to bývá vždy, abychom na konci dostali, co máme dostat a vydali co máme vydat. Takto zní zákon jednoty. Zákon jednoty v provedení člověka nezní jinak, jen je uzpůsoben na myslící většinu, která svými postoji dokáže dodat všemu co potřebuje. Takto zní zákon číslo jedna. Bohužel v této myslící většině, je tvořen i druhou stranou a tím je odpadlictví od Boha, které prožíváme. Tato myslící většina tak bučí, a to doslova jako krávy, které chtějí se nažrat, a přitom nevidí tu nádheru a spoušť, která po nich zůstává. Tito lidé nechtějí být součástí Božství, i když na něj věří, protože si uvědomují, že by byli omezeni ve svých postojích i myšlenkách. Jenže jaké omezení to je? Je to omezení života v blahobytu a dodání všemu co mu přísluší. Takto hovoří zákon a tento zákon vyjádřený životem dodává sílu. Kdo pozná sílu tohoto zákona v praxi, ten najde v životě oporu v Božství, které tento zákon vykonává v každý okamžik. Není síly bez Boha a není Boha bez síly. Takto zní zákon číslo dvě.
Tento zákon tvoří kostru tak vysokou, že ona síla je tvořena dílem Božím v nás a My v něm. Komu se podaří propojit svůj život s jeho a dokáže to s čistou láskou a pokorou, moudrostí, ten nebude trpět ne tím, že zakopne a spadne, ale tím, že v každý okamžik dodá sílu všemu a stejně tak sílu v každý okamžik dostane. Touto sílou nebudeme poměřovat svět, ale budeme tvořit z lásky a pokory, moudrosti, která vyzní vše jako jedno. Takto zní zákon číslo tři.
Tento zákon provedený do důsledků, je zákonem všemocným. Tento zákon dotváří realitu života tím způsobem, že každý dostane, co dostat má. Nejsme to My lidé ani Božství, co dostane, co má dostat, ale je to jednota, která je námi a My jí. Takto zní nejvyšší a poslední zákon světa a tímto zákonem ukončím úvahu světa a života v tom v čem žijeme provoláním:
Vše je jednotou, kterou nevidíme. Poslouchejte tedy svého pána, který Vám ji ukáže. Nic jiného v tom není, jen poznání jednoty v každý čas. A ten Pán nemusí být jen jednota či Bůh, ale každý střípek stvoření, které si řekne dobře žiji z lásky a pokory života svého i toho koho miluji.
Tímto se loučím a předávám své slovo dál.
J.H.
Jiří Herblich
Střípky dne - Řád nastavuje životu zrcadlo
Kdo půjde světem a nalézá střípky života, které jej naplňují, ten dokáže nemožné, najít společnou cestu s tím, kdo tyto střípky tvoří.
Jiří Herblich
Slovo lásky nebylo výše
Nebyla to láska, co prohlédla závoj, tedy Májin závoj, ale pokušení života, který jste pochopili tak, že vše je jedním. Nic jiného v tom není.
Jiří Herblich
Střípky dne - Kdo dává, ten i bere
Kdo půjde světem a nalézá střípky života, které jej naplňují, ten dokáže nemožné, najít společnou cestu s tím, kdo tyto střípky tvoří.
Jiří Herblich
Na které slovo se dívám
Nedívám se bokem a jdu. Takto se dívám na svět kolem sebe, nedívám se přes růžové brýle, ale očima člověka, který vidí, co je i není.
Jiří Herblich
Na počátku Božství stojí člověk
Který si řekne miluji vše jako jedno. A podle tohoto mustru vytvoří svůj vezdejší život. Od těchto duší vzejde život další, život toho, koho milujeme.
|Další články autora
Radka Pavlovčinová o Farné i bratrovi: Slávu nepotřebuji, anonymita je pro mě luxus
V patnácti letech odjela z rodné Senice na západě Slovenska do Prahy za svým snem. A dalo by se...
AI reklama na SuperStar v metru baví internet. Není prvním selháním umělé inteligence
Kolem nového reklamního polepu v pražském metru projdou denně tisíce lidí. Kdo se však zastaví a...
V Praze vyrostla nová rozhledna. Místo památek ukazuje obří smíchovské staveniště
Praha má už několik týdnů novou rozhlednu. Nečekejte ale vysokou ocelovou konstrukci s výhledem na...
Další legenda je zpět. Tramvaj z roku 1964 vyjede na linku 23 už v sobotu
Pražské retro linky mají další posilu. Dopravní podnik představil tramvaj Tatra T3 s evidenčním...
Ondřej Vetchý jako žižkovský Rom: Film Párátko z roku 1987 zachytil čtvrť během demolice
Nad osudem starého Žižkova roníme slzy dodnes. Nejdřív ho nechali zchátrat a pak ho téměř plošně...
Dálnici D8 na Litoměřicku ve směru na Prahu uzavřel požár přívěsu kamionu
Dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem na Prahu uzavřel u Lukavce na Litoměřicku požár přívěsu...
Takhle spojené tramvaje Prahou desítky let nejely. Máte omezenou příležitost se jimi svézt
Fanouškům tramvají v Praze se o víkendu naskytne jedinečná možnost projet se soupravou, která...
Psí akce se Solaříkovou, hrady nebo kina. Těchto 5 věcí bude v září v Praze zdarma
Co podniknout v hlavním městě zdarma během září? Praha nabídne program pro milovníky umění, výletů,...
Znečištění vody v Podolsku na Orlíku podle hygieniků vylučuje rekreaci
Znečištění vody v Podolsku na Orlíku podle hygieniků vylučuje rekreační využití. Pracovníci krajské...
Prodej výjimečné městské vily Na Bělidle, Ostrava Moravská Ostrava
Na Bělidle, Ostrava - Moravská Ostrava
32 600 000 Kč
- Počet článků 676
- Celková karma 3,95
- Průměrná čtenost 79x