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Jednota slova i činu

Byla vyslovena slova jednoty. Kdo v nich najde slovo našeho pána i svoje? Budou ty duše, které kráčejí slovem i činy jeho, jako oni sami tvořící jednotu. Nebude rozdílu mezi tím vším.

4.5.2025

Dívám se na vše jako jednotu, tento pohled lidem chybí (pracovní název)

Tahle otázka je tou nejvyšší, co jde zobrazit slovy. Slovo jednota není schopna obsáhnout vše. Jsme to MY lidé, co ji tvoříme a co tvoří ona v nás. Kdokoliv dokáže povýšit jednotu, dokáže nemožné, dokáže dávat všemu vše v každý okamžik. Jsou to střípky života, který žijeme přesto jsou tak důležité, že věřte, že nevím, kde začít.

Začátek je vždy těžký a takto to bývá vždy, abychom na konci dostali, co máme dostat a vydali co máme vydat. Takto zní zákon jednoty. Zákon jednoty v provedení člověka nezní jinak, jen je uzpůsoben na myslící většinu, která svými postoji dokáže dodat všemu co potřebuje. Takto zní zákon číslo jedna. Bohužel v této myslící většině, je tvořen i druhou stranou a tím je odpadlictví od Boha, které prožíváme. Tato myslící většina tak bučí, a to doslova jako krávy, které chtějí se nažrat, a přitom nevidí tu nádheru a spoušť, která po nich zůstává. Tito lidé nechtějí být součástí Božství, i když na něj věří, protože si uvědomují, že by byli omezeni ve svých postojích i myšlenkách. Jenže jaké omezení to je? Je to omezení života v blahobytu a dodání všemu co mu přísluší. Takto hovoří zákon a tento zákon vyjádřený životem dodává sílu. Kdo pozná sílu tohoto zákona v praxi, ten najde v životě oporu v Božství, které tento zákon vykonává v každý okamžik. Není síly bez Boha a není Boha bez síly. Takto zní zákon číslo dvě.

Tento zákon tvoří kostru tak vysokou, že ona síla je tvořena dílem Božím v nás a My v něm. Komu se podaří propojit svůj život s jeho a dokáže to s čistou láskou a pokorou, moudrostí, ten nebude trpět ne tím, že zakopne a spadne, ale tím, že v každý okamžik dodá sílu všemu a stejně tak sílu v každý okamžik dostane. Touto sílou nebudeme poměřovat svět, ale budeme tvořit z lásky a pokory, moudrosti, která vyzní vše jako jedno. Takto zní zákon číslo tři.

Tento zákon provedený do důsledků, je zákonem všemocným. Tento zákon dotváří realitu života tím způsobem, že každý dostane, co dostat má. Nejsme to My lidé ani Božství, co dostane, co má dostat, ale je to jednota, která je námi a My jí. Takto zní nejvyšší a poslední zákon světa a tímto zákonem ukončím úvahu světa a života v tom v čem žijeme provoláním:

Vše je jednotou, kterou nevidíme. Poslouchejte tedy svého pána, který Vám ji ukáže. Nic jiného v tom není, jen poznání jednoty v každý čas. A ten Pán nemusí být jen jednota či Bůh, ale každý střípek stvoření, které si řekne dobře žiji z lásky a pokory života svého i toho koho miluji.

Tímto se loučím a předávám své slovo dál.

J.H.

Autor: Jiří Herblich | pátek 28.8.2026 6:30 | karma článku: 0 | přečteno: 7x

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Jiří Herblich

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Myslím, že jsem člověk, který se dívá kolem sebe a vidí věci jinýma očima než se snaží představovat média. Která neplní svou funkci tím, že si nevšímají kvality, která je všudy přítomná, místo toho jim jde o krátkodobý zisk, který plodí nekvalitu.

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