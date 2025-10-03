Jednota odkrytá, nebo jen demokracie ztratila sílu?
11.11.2024
Perex: Kdo pozná v tomto článku odpověď na současnou krizi ve společnosti, ten najde i odpověď na to co jej zajímá, tedy co bude pak až krize odezní. Nyní se stanete svědky toho, že demokracie se zhroutí a na nastalém zmatku vybudujeme systém, který bude podobný, jen s duší Vás všech.
Žijeme v demokracii, nebo je demokracie velká neznámá? (pracovní název)
Na jednu stranu se demokracie nedá skloňovat a na druhou stranu to všichni vládnoucí lidé dělají. Co tím myslím? Myslím to, že cokoliv řeknete má dva druhy výkladů a jeden popírá druhý. Výsledkem je to, že demokracie není tím, čím by měla být. Jak z tohoto ven?
Jediná cesta bude přes poznání duše. Kdo pozná duši, ten pozná slovo demokracie. Jedinými tedy lidmi, kteří pochopili slovo demokracie jsou lidé duchovní a tím myslím, že tímto by měl být každý člověk, který si osvojil poznání duše. Ono poznat duši není těžké, ale lidé jsou líní a bojí se, co by se stalo a co by tam našli. Doslova by to byl šok pro většinu lidí, kteří říkají totéž. Nemohu jít dál, protože se bojím a tohle by stihlo právě ty, co nechtějí poznat duši. Proto jako civilizace stárneme a stáváme se neschopný si vládnout sami. Čekáme tedy na ty duchovnější, kteří budou vládnout. A co tím myslím, je na bíledni, kdy jedinými myslícími lidmi vyznávající duchovnost jsou Islámci.
Takovou duchovnost, která by s nimi přišla by si přál poznat však málokdo. Tahle víra je určena primitivům, kteří nedokáží jednat jinak než silou. Ta síla nepramení z těla, ale z fanatismu, který provází duši tím, že uvěřila. Takhle je definován fanatismu těchto lidí.
Na druhé straně bychom jako lidé v Evropě měli najít jiný druh povznešení. Tím prvním povznešením je víra v duchovnost a poznat vlastní sílu své duše. To, že to žádný Mohamed nenařídil a místo poznání duše nařizuje potírat nevěřící, my musíme jít dál. Kdy si uvědomíme, co znamená duše pro člověka. Tímto potíráním myslím ten případ, kdy se rozhodnou pro svatou válku proti nevěřícím. Zatímco my lidé v Evropě sdílíme jiné hodnoty, které vyplývají z lásky a mírnosti lidí, poznávající duchovní rozměr Ježíše Krista. Tento duchovní rozměr musíme pozvednout na odiv všem. Ovšem jak to udělat?
Jediná cesta k pozvednutí je poznat vlastní duši. Je pravda, že Ježíš nic neříkal o poznání duše, to, proč o tom nehovořil bylo dáno dobou, protože lidé by se zhrozili, co by našli. My jsme však dál, a to dál znamená jediné. Bytí v duši je pro nás podmínkou dalšího rozvoje. Takto hovoří Ježíš o dnešní době:
Jsem potěšen z lidí, co chtějí poznat duši. Jsem potěšen s lidmi, co chtějí poznat mne. Přitom Já nejsem duše, ale jsem střípek života věčného, který naleznete v duši. Takto hovoří ten, kdo nesl jméno Ježíš.
Myslete si, co chcete, řekl jeden muž, ale život není to, co bývalo. Životu dochází dech, připodotknul jeden muž. Ano je tomu tak, je to proto, že život se musí rozšiřovat zároveň s materiálovým zabezpečením, kdy jednoduché věci lidi oblažují tím, že nabízí jednoduchost, kterou nabízí i duše. Kdo tedy z lidí je výš? Je to ten, kdo jedná vědomě a jednoduše, nebo ten, kdo hledá to ztratil v čase? Myslím, že každý člověk si udělá tuhle analýzu sám.
A nyní musím říci to nejdůležitější. Co znamená poznat duši. To poznání duše je jediný případ pro lidi jako společnost, kdy chtějí dělat věci společně. Nejde se dívat na nic jiného než pochopení společných kroků jako jednoty. Od toho bude se odvíjet poznání duše, která plyne vámi a jde se světem jako jednota. Po tomto poznání se musí nastolit jednota a to tím, jak bude přijímat mé texty, které ukazují střípky z této jednoty. Ano říkám střípky, protože poznat jednotu jiným způsobem nejde. Je v tomto zakopaný pes, protože lidé si myslí, že jednota je něco, co se dá popsat. Nedá se popsat. Nedá se říci ani co je i co není. Je zkrátka tím, čím jste. Toť celé.
Myslím, že tohle by mohl být závěr, který přináší jednotu tím, že dokáže mluvit o tomto tématu s otevřenou myslí, tak otevřenou, že mnozí pochopí a kdo nepochopí bude se muset ptát. Však co bude dál, záleží na nás lidech. Proto konejte to nejlepší ze sebe ne tím, že poznáte to nejlepší, ale že budete jednotou tím, že dokážete vše, co je potřeba vykonat v daný čas.
Tímto se skutečně loučím a předávám lidem své slovo s vědomím, které nese poznatek nejvyšší.
J.H.
Jiří Herblich
Které slovo reprezentuje jednotu
Jsou slova vysoká i nízká, ale poznání jednoty je poznatek sám, že slovo bledne v jejich slovech. Takto se mi podařilo zaznamenat jednotu ve svých slovech. Děkuji Vám za pochopení těchto slov a milujte vše jako jednotu, která ač n
Jiří Herblich
Které nemoci nemůžeme přejít jinak, než láskou?
Jsou to ty nemoci, které nám připraví život. Kdo bytuje v lásce, ten pozná život v podobě lásky, která jej obejme a pochopí tak v okamžiku pravdu tohoto světa, že láska bytuje a tvoří vše.
Jiří Herblich
Kdo najde Boha v tento čas, ten najde poznatek nejvyšší ve svém životě
Slova pokory a moudrosti postihly zem, která přijímá od lidí slova lásky, pokory a moudrosti. Takto začíná povýšení, které musí nastat po době úpadku, které je předzvěstí toho, že cokoliv uděláte bude znásobeno jak v dobrém, tak z
Jiří Herblich
Kabala jako zdroj poznání?
Jsou kabalisté skutečně lidmi Božími? Jsou a nejsou. Jsou omezeni tím v co věří, přitom jim chybí krůček k tomu, aby poznali vše jako jednotu. Kdo bude první a kdo bude poslední?
Jiří Herblich
Slovo ticho jako život
Kdo pochopí život jako ticho, ze kterého se rodí vše. Ten pozná i tajemství života věčného, který v sobě nalezneme tím, že poznáme onen střípek v sobě.
