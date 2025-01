Jednota a moudrost je pojem, který pochopit je dáno Bohu i člověku

Jednota, která se nehledá, ale je. Jak snadné ji pochopit v současném stavu společnosti? Nemožné, přesto pro mnoho lidí je možné pochopit jednotu tímto článkem, který sděluje pravdu o moudrosti, která je.

Slovo, které pronesu je známkou poznání pravdy (pracovní název)

Jedním ze slov člověka je moudrost, kterou nosí. Tato moudrost, o které bych chtěl mluvit se však nenosí. Taková moudrost se vyskytuje jen v Bohu, jak by se chtělo říci, protože ten je i není. Taková moudrost může být i moudrostí člověka, pokud Ví jak na to. Ano, správně to Vím, je opět velké.

Na počátku takového poznání je jediná věc přístupná a tím jsme MY. Ano MY sami, jsme přístupni tomu, že dokážeme onu moudrost přijmout, a to tímto způsobem:

Na počátku každé nesnáze se zdá, že je vše ztraceno. Takový je život, odpověděl muž. Ano takový je, jenže v tomto případě, kdy se jedná s Bohem, dosahuje se obdobných, a přesto jiných výsledků. Ten hlavní výsledek je takový to:

Na počátku každé moudrosti stojí ten, od koho moudrost přijímáme. Je jím obyčejně Bůh, ale může to být i jiná moudrost. Taková moudrost se nedá popsat slovy, proto moudrý člověk málo mluví, protože Ví, že moudrost se projevuje činy, které provází slova. Taková slova a takové činy, které jsou moudré.

Jenže jak definovat moudrost? Ona definice moudrosti je odvislá od toho, za koho moudrost považujeme, že to není jen naše moudrost je jasné, že je to sdílená moudrost je na výsost jasné. A zde záleží, s kým onu moudrost sdílíme. Podle sdílení oné moudrosti se díváme na věci kolem sebe očima toho, jakou moudrost nosíme. Pokud je to Bůh, jsme milý pro svět ve své lásce a díváme se na svět očima moudrého Boha, který sídlí v nás.

Jak jsem psal, moudrosti je spoustu druhů, přesto ta v Bohu je nejvyšší, Alespoň zatím. To zatím je dočasné jako život a dává nadějí poznat jednotu v nás i v něm. Ta jednota má totiž atributy daleko vyšší než Bůh. Jednota je tvořena skutečnou jednotou a není rozdělena na Věřím – Vím. Což reprezentuje Bůh stvořitel. I my jsme takovými Myslím a Vím, tedy že podobné stíhá podobné. Přesto jsou mezi námi již lidé, kteří dokáží jít dál. To dál znamená poznat jednotu v srdci, a to takovým to způsobem:

Na počátku moudrosti se stvořilo něco, co nebylo. Takto začíná vše, což je projev ničeho. Tohle nic, je však tak velké a mocné, že obsahuje vše. Pojem jednoty je tak dán do vínku těchto lidí. To Vím s velkým V, je pojem jednoty v Bohu, kdežto pojem jednoty v jednotě, je pojem daleko vyšší. Takový pojem nemá slov a člověk, který jej zastává jde jako vítěz světem, který již není světem, ale jedním.

Taková moudrost se nedá popsat, ale dala by se vyjádřit grafem. Totiž, což nedokáže představa, dokáže pojem matematický. Tento pojem je tak niterný, že jej objeví skutečný člověk, který obsáhne onu jednotu. Takový pojem není definovatelný slovy ani myšlenkou ani představou. Je definován grafem, který zobrazuje stav duše, mysli a těla jako jednotu.

Myslím, že jsem asi nepochopen současníky, protože co znamená takový graf? Takový graf je poznatkem duše i těla a moudrosti jako jednoty. Takový graf se nedá zobrazit, ale musí se žít. Tedy jednota je matematicky daná a není jednotou pomyslnou, ale skutečnou.

Tímto si myslím, že se tento článek vyčerpal a budu se těšit na další vstupy.

Děkuji za pozornost a nezlobte se, že téma je možná nepochopitelné a obšírné. Kdo se totiž dostane k moudrosti jednoty, ten pochopí tento graf jako život, který žije.

J.H.