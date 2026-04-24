Jednání pokročilo a člověk neví
10.3.2025
Zdroj jako zdroj všeho (pracovní název)
Jednání pokročilo. Vybrat si zdroj všeho jako téma, je velmi vysoké. Co říci k úvodu? Postačí jen konstatování, že zdroj bez konce bude na konci poznán a nejen tím, že jej pochopíme, ale i tím, že vytvoříme porozumění onomu zdroji. Jak to myslím?
Myslím to tak, zdrojem dokáže být vše, přesto jeden zdroj je nade všechny zdroje. Tím myslím stav mysli i těla, že se stane samotným zdrojem. Jak je to možné? Možné je to proto, že onen zdroj pochází z těla. Tohle tajemství nebylo nikdy zveřejněné, až nyní. Kdo tedy nese ono tělo a kdo je oním tělem? Mnoho otázek a málo odpovědí, poněvadž ani já nevím. A to myslím upřímně. Protože poznat slovo nevím v poznání těla je dokonalé. Ono nevím, říká vše, jak na počátku, tak na konci, kdy slovo nevím znamená vše. Což ono vše dokáže být nevím? Ano, dokáže to a je to nepoznané druhu nevím a je mnohem výš, než ono Vím.
Tohle Vím, je vysoké, ale výška tohoto poznání se nerovná onomu nevím. Nevím je tak vysoké, jak vysoké je ono Vím a jde dál. Což se dá říci, že nevím jde výš? Ano, dá se to říci, protože slovo nevím je na počátku, stejně jako na konci. Kdo tedy pozná slovo nevím v dokonalosti života, ten přijme kvalitu onoho nevím jako nejvyšší druh poznání. Je tak vysoké, že lidské pokolení neprohlédne tento závoj až na výjimky, o kterých bych tu rád pohovořil.
Co je tedy tak výjimečné na slově nevím? Slovo nevím znamená obrat k novému, který nám nabídne nový druh poznání. To poznání, které ač bylo na počátku oním nevím se na konci promění v opět ono nevím, kdy mezi těmito slovy se vyskytuje ono Vím.
Pomalu bych mohl končit, jenže doba je taková, že nevěří, že ono nevím je tak vysoké a proč tomu lidé nedávají takový význam? Protože jejich slovo vím je malé a nedokáže dotvořit realitu k poznání samu sebe, k obrazu toho, koho milujeme.
Od této chvíle poznáte ono slovo nevím jako nejvyšší poznání člověka, který je na počátku i na konci v každý čas. Kdy slovo Vím je moderátorem poznání, které ukazuje cestu, po které jdeme.
Víc není co dodat.
Slovo Vím a stejně tak nevím bylo probráno tak dokonale jak to vyžadovala situace. Až sami na sobě zakusíte oba stavy téhož, poznáte, o čem je život. Že život není hračka, ale dokonalost, která žije díky Vám.
Tímto se loučím a předávám své slovo dál.
J.H.
Jiří Herblich
Naděje je zmařena, zobrazena pravda o životě
O životě toho vím víc než dost, ale tohle jsem nečekal. Tvůj stvořitel zobrazil tvá slova, jak se zdají být láskou a tvojí láskou je tak stvořitele.
Jiří Herblich
Slovo poznání, je leckdy skryto
Kdokoliv může otevřít Boží moudrost, však jen člověk moudrý pozná, že ji otevřel, kdy ostatní si budou myslet, že otevřeli vetešnický obchod s obnošenými hadry. Kdy každá maličkost má převeliký význam v tomto hemž
Jiří Herblich
Jednou opakovaná rada zní
Jedině moudrým se otevře brána nebeská. Jsou to ti lidé, co tvoří vše jako jedno, pro ostatní je otevřené jen nebe, které přijímá ty co nemohou nebo nechtějí dostát svým závazků stvořitelovým.
Jiří Herblich
Co nabudeme jako lidé až poznáme pravdu
Pravda jako zdroj všeho. Takto jednají lidé, co poznají tu skrytou pravdu v sobě samým, tedy sobě. Tato pravda se nedá umlčet, ale dá se znovu šířit jako pravda stvořitele, který mi dal sílu jít.
Jiří Herblich
Slovo jednota je pomyslná
Přesto skutečná. Tou skutečností jsem My sami, nejen tím, co tvoříme, ale tím, že dokážeme jednat jako lidé. Od tohoto článku se promění každého život, pokud si uvědomí kvalitu svou jako jeho, toho, koho miluje.
