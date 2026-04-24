Jednání pokročilo a člověk neví

Jsou slova vysoká jako vítr a bujná jako les. Kdo pozná v těchto slovech ono nevím, pozná vše jako jednotu všeho.

10.3.2025

Zdroj jako zdroj všeho (pracovní název)

Jednání pokročilo. Vybrat si zdroj všeho jako téma, je velmi vysoké. Co říci k úvodu? Postačí jen konstatování, že zdroj bez konce bude na konci poznán a nejen tím, že jej pochopíme, ale i tím, že vytvoříme porozumění onomu zdroji. Jak to myslím?

Myslím to tak, zdrojem dokáže být vše, přesto jeden zdroj je nade všechny zdroje. Tím myslím stav mysli i těla, že se stane samotným zdrojem. Jak je to možné? Možné je to proto, že onen zdroj pochází z těla. Tohle tajemství nebylo nikdy zveřejněné, až nyní. Kdo tedy nese ono tělo a kdo je oním tělem? Mnoho otázek a málo odpovědí, poněvadž ani já nevím. A to myslím upřímně. Protože poznat slovo nevím v poznání těla je dokonalé. Ono nevím, říká vše, jak na počátku, tak na konci, kdy slovo nevím znamená vše. Což ono vše dokáže být nevím? Ano, dokáže to a je to nepoznané druhu nevím a je mnohem výš, než ono Vím.

Tohle Vím, je vysoké, ale výška tohoto poznání se nerovná onomu nevím. Nevím je tak vysoké, jak vysoké je ono Vím a jde dál. Což se dá říci, že nevím jde výš? Ano, dá se to říci, protože slovo nevím je na počátku, stejně jako na konci. Kdo tedy pozná slovo nevím v dokonalosti života, ten přijme kvalitu onoho nevím jako nejvyšší druh poznání. Je tak vysoké, že lidské pokolení neprohlédne tento závoj až na výjimky, o kterých bych tu rád pohovořil.

Co je tedy tak výjimečné na slově nevím? Slovo nevím znamená obrat k novému, který nám nabídne nový druh poznání. To poznání, které ač bylo na počátku oním nevím se na konci promění v opět ono nevím, kdy mezi těmito slovy se vyskytuje ono Vím.

Pomalu bych mohl končit, jenže doba je taková, že nevěří, že ono nevím je tak vysoké a proč tomu lidé nedávají takový význam? Protože jejich slovo vím je malé a nedokáže dotvořit realitu k poznání samu sebe, k obrazu toho, koho milujeme.

Od této chvíle poznáte ono slovo nevím jako nejvyšší poznání člověka, který je na počátku i na konci v každý čas. Kdy slovo Vím je moderátorem poznání, které ukazuje cestu, po které jdeme.

Víc není co dodat.

Slovo Vím a stejně tak nevím bylo probráno tak dokonale jak to vyžadovala situace. Až sami na sobě zakusíte oba stavy téhož, poznáte, o čem je život. Že život není hračka, ale dokonalost, která žije díky Vám.

Tímto se loučím a předávám své slovo dál.

J.H.

Autor: Jiří Herblich | pátek 24.4.2026 6:30 | karma článku: 0 | přečteno: 1x

