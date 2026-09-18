Jedině pochopením obsáhnete život svůj
9.5.2025
Odpovědí života na lásku je poznání (pracovní název)
Základním předpokladem pro lásku je poznání, ovšem jak to je, když poznání následuje lásku? Odpovědí je otázka, která vytryskne z nás. My jsme otázkou i odpovědí života. Byli jsme stvořeni k tomu, že cokoliv vytvoříme bude láskou, jenže záleží jakou. A tohle rozděluje lidi do kategorií. Jak to myslím? Myslím to takto:
Kdo bude láskou probudí se do života. Kdo je v lásce a je s životem, bude svatý. To slovo svatý skutečně náleží člověku a ne Bohu. Bůh nemůže být svatý, protože je i není a My jsme a tím tvoříme kořen oné svátosti. Takto jednající člověk dotváří realitu života tím, že jde a věří. Co jsem to jen za člověka, ptá se sám sebe člověk. A odpověď je na místě, kdy odpovědí je lásky i život, který dodáme všemu, co mu náleží.
Jak se v tom všem vyznat, zeptal se opatrně člověk? A odpověď nenechala na sebe dlouho čekat. Ty jsi sám odpovědí, ty jsi sám láskou, která je i není. Ty produkuješ poznání, které se nedá sdělit jinak než tvým životem. Bez Vás všech nebylo by reality života věčné. Vy jste alfou a omegou života stvořitele a tvoříte skutečnou podnož jeho života. Takto hovoří ten, kdo je i není.
Jsou však situace, které dokládají naši realitu. Je to situace lásky a života, který žijeme, od tohoto okamžiku, kdy pochopíte tyto slova pochopíte život. Ne tím, že se mu vysmějete, ale že jej přijmete s láskou a pokorou života toho, koho milujete. Tohle niterné vyznání tvoří základ života vezdejšího a pochopí jej ten, kdo objeví duši. Bez duše nejsme nic, odpovídá člověk. A bez duše nejsme skutečně nic, ale jsme i vším. Proto duše tvoří oba póly reality, která dokládá život. Dualita takto postavená je tak vysoká, že život zastávají svůj život jako jeho, dotváří realitu tak vysokou, že kdokoliv ji přijme svým životem jako jednotu, probudí v této jednotě lásku. Bude svatý nejen pro tento čas, ale pro další, který stvoří další zemi. Touto zemí rozumíme život, který je i není. Takto funguje realita, je tvořena poznáním, které je samo o sobě dualitou, která vystupuje ze života.
Ano, dualita je tak vysoká, že nejde nic jiného udělat než se sklonit. Takto jednající duše tvoří kostru stvoření. Jsou tak výjimečné bytosti, že Bůh je miluje jako vše, přesto mnohem víc. Jsou mu jeho bratry, kterým dal život svůj jako Oni svému stvořiteli. Takto vzniká pojem duality ve všem nejen v našem životě, ale životě všech.
Tímto bych se mohl rozloučit, přestože vím, že pochopit tento text bude nesmírně náročné. Kdo jej tedy pochopí, a to nemusí být v okamžiku čtení, ale i životem, ten pozná Boha v sobě. Takto silné texty nebyly nikdy lidem zobrazeny. Proto si važte těchto okamžiků pravdy, které jsou pravdou nejvyšší, nejen na zemi, ale i toho kdo mu věří.
J.H.
Jiří Herblich
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