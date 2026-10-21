Jakkoliv selžete vězte, že tu budou ti
25.5.2025
Probíhá příprava na digitální koncentrák (pracovní název)
Jsou témata dne a témata roku či života. Jsou témata doby. Tohle je téma doby, ve které žijeme. Co příčinou toho, že by někdo chtěl udělat digitální koncentrák? Ono říci tohle slovo znamená záměr, který byl prezentován před dávnými roky a tento názor se uvádí postupně v život. A nyní ten záměr:
Kdo bude chtít cokoliv udělat, bude to muset udělat s naším vědomím, protože jeho vůle bude naší. Takto zní definice tohoto sdělení.
Toto sdělení nebylo nikdy veřejně sděleno lidem, přesto v jistých kruzích je neustále přítomné. A jak to vím? Vím to, protože zdroj tohoto poznání přesahuje realitu, ve které žijeme. Tento zdroj nám říká, co je příčinou této snahy a nyní se podržte, příčina není v tom, že by lidé a jakýkoliv chtěli něco takového, ale je zde skupina a říkejme mi ji „poznavší světa“, která dokáže manipulovat se světem. Tato skupina lidí jsou vysoce inteligentní struktury. Není to jeden nebo dva lidé, ale skupina, která se neustále mění a vyvíjí. Nejde odhalit pro jejich poznání, které dává do potřebných úkolů, které ostatní plní pro jejich podřízenost. Takto se lidstvo vyvíjí a lidstvo by rádo vidělo potřebu lásky, pokory a moudrosti v životě, přičemž se těchto atributů v ničem nedostává. Kdy tedy přijde doba, která bude taková to?
Tato doba přijde tehdy až ji lidé budou chtít prožít. Je to sice nemyslitelné, ale lidem se děje přesně to po čem baží. Není to přímé přání, ale zprostředkované životem, které vyslyší stvořitel a dá mu co mu přísluší. Proto i tyhle skupiny velice inteligentních lidí konají pod vůlí stvořitele, ač to tak nemusí vypadat. Tahle hra je velice vysoká, jsou však stavy mnohem vyšší. A mohu o nich přinést zprávu. Kdo tedy dosáhne tohoto stavu, ten pochopí stvořitele jako jednotu všeho.
Ano, taková slova musela padnout, nejsou to slova snílka či blouznivce, ale člověka a lidí, kteří Ví. Tito lidé jsou protiváhou lidem, kteří propadli konzumu a to takovému, že Bůh se rozhodl jednat pomocí těchto skrytých lidí.
Lidé, které mám však na mysli já, jsou jiného kalibru. Nejsou známí, ale jsou tak mírní jako vánek, který přináší nové povětří do situace, která nemá řešení. Tito lidé nechtějí být poznáni, přesto jsou známi mezi svými jako lidé dávajíc všemu, co mu přísluší. Tohle heslo je charakterizuje, takovou čistotou, že nic nedokáže překonat jejich vůli a píli života. Tito lidé nechtějí být jen lidmi, ale jsou jimi. Proto píši tuhle stať o nich, a to díky tématu o digitálním koncentráku. A proč o nich píši v tomto článku? Je tomu tak proto, že cokoliv poznáte svým životem, věřte že oni žijí. Věřte, že nemají důvod dávat na odiv své poznání, přesto je tu přítomné a určuje chod dějin. Ne těch politických, ale těch lidských a v životě, kdy se s nimi jakýkoliv člověk setká, řekne jednu větu, která vyslovena nahlas potěší vše:
Díky takovým lidem jsem tu a žiji jako člověk, protože jejich život je jako můj, čistý a bohabojný. Takto hovoří lidé, kteří je poznali.
Ovšem jak naložit s tématem digitálního koncentráku? Je to dlouho, co si usmysleli, že tohle provedou elity, proto aby odstranili jakýkoli odpor. Tohle se jim však nepodaří, a naopak to odpor jen zvýší. Proto věřte, že tento teror přijde, však my lidé jsme dokazujíc stvořiteli, že jsme lidé schopni si pomoc tak, že se spojíme proti takovému útlaku. Věřte, že cokoliv se stane člověku jednomu, bude povzbuzovat k činnosti druhé. Kvůli tomu bude tento systém nefunkční, přestože do něj vkládají velké naděje. Jiná situace bude v Číně, kde tento systém zapustí kořeny a kvůli jiné mentalitě bude úspěšný.
Nedá se nic dělat, ale budu muset končit. Proto se mějte dobře a zdravím všechny lidi dobré vůle.
J.H.
Jiří Herblich
Která nemoc je silnější
Ta, co je naším životem a ovládá nás, nebo ta, co jsme pochopili celým svým životem jako jednotu, která po vyřešení zmizí jak pára nad hrncem, protože již Víte, co jste dokázali najít v sobě za zázrak života.
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