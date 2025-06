Indiáni očima člověka, který probudil duši

Slova o duši byla významná, přesto indiáni je poznávají pomocí země. Je na Vás, aby země byla ve Vás, a Vy v ní. Tato slova budiž pochopena jako sdělení lásky ke všemu.

Indiánský svět očima Čecha (pracovní název)

Slovo dalo slovo a my jsme pochopili co tvoří kostru příběhu. Není to samotný příběh, ale to, co tvoří v duši a jemnohmotném světě. Tento příběh, který tu zazní je podobného druhu, kdy jeden Čech získal přízeň indiánů a dokázal pochopit jejich svět. Mám na mysli člověka s jménem Mnislav Zelený Atapama.

Svět se proměnil a dokázal nadechnout se k dalšímu růstu. Takto by svět charakterizoval člověk, který propadl mamonu. Že tento problém je velký dokázali dávní myslitelé a dokázali i to jak se vymanit z této Máiiny závislosti.

Ano je to Májin závoj, který říká toto:

Kdo pozře plody mé lásky, ten mě přijme, a to tak dokonale, že neuvidí nic jiného než mne. Takto žijeme spolu po celá staletí a dávajíc všemu nálepku hrubosti či jemnosti a nechápajíc nic.

Jsou duše mírné a dokázajíc jít se mnou a jsou duše dávajíc ze sebe to nejlepší, na které straně stojíte? Většina lidí aniž by si to uvědomovala, nestojí na straně dávání, ale braní, přitom ani ti co dávají si neuvědomují co je cílem. Cílem je vyrovnaná bilance v dávání i braní, kdy jednotlivec si nemůže říci, chtěl bych milovat. Protože miluje. Jedinec si nemůže říci, potřebuji, protože bych bez toho nemohl žít, ale mohl, jen tvé ego ti dává odpověď, která není odpovědí a danou věc získáš. Co bude pak? Budeš se potácet s přáním života a další život bude dalším přání. Vlastně tvůj život je nevyslovitelné přání, na které čekáš celý život.

Jak spokojení jsou lidé, bez přání. A jsou takoví lidé? zeptal se hošík. Ano jsou, ale není jich mnoho. Každý člověk má totiž přání a myslí si, že jejich splněním si plní sen o životě, přitom nechápou že život jim utíká mezi prsty, že se nenarodili proto aby si plnili sny, ale aby našli duši.

O oné duši, jsem napsal toho hodně, však lidé nechtějí slyšet nic o duši, protože duše nic přeci nevlastní, zato oni ano, a tohle lidi rozděluje tak, že nechtějí poznat duši, protože vlastnictví neomezuje, ale tvoří, ale jen v případě, kdy člověk pozná duši. Jiný případ není možný, jen tento a kdo se zamyslím nad životem a dávajíc všemu co mu přísluší, ten dokáže, že duše byla poznána. Není to z rozhodnutí rozumu, ale duše a její lásky ke všemu, která proudí Námi a My jí. Takto vzniká ta nejvyšší závislost na těle, která není závislostí, ale nejčistším bytím. Taková závislost je tvořena totiž Božstvím, které předává dary všeho k nám tímto způsobem:

Mějte na paměti, že jsem to Já, kdo dává a Vy jen berete. Tak zní zákon Boží, jenže tento zákon má protiváhu ve Vás a vytváří ono skutečné Božství ve Vás tím, že jej pochopíte jako Božství ve Vás. Od tohoto okamžiku budete jako On, jen s tím rozdílem, že nebude mít jeho velikost, ale míru, kterou Vám byla propůjčena životem. Tento život je tak jednotou, která obsahuje vše a Váš život je tak poznáním oné jednoty ve všem.

Těmito slovy se rozloučím, ne proto, že bych neměl již co říci, ale má slova jsou tak důležitá, že se musí dávkovat po částech, aby byla lidmi přijata. Kdo probudí svou duši, má slova již nepotřebuje, protože to bude jeho duše, která mu přinese má slova.

Děkuji za pozornost a přeji Vám hodně zdaru v dnešním dni.

J.H.