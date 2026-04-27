Hledáme přítomnost v tom světě tím
27.4.2026
Je vědomí národa pod rouškou tmy a čekáme na světlo? (pracovní název)
Je to reakce na článek: Odkaz
Na začátku dnešní dne jsem přečetl jeden článek, který zobrazoval pravdu o dnešní situaci v národě i společnosti. O co šlo? Šlo o to, jak si lidé myslí, že dokáží vše a nechtějí nic proto udělat, kdy systém to vše vyřeší za ně. Ano, takto dnešní situace graduje, nejde se dívat jinam, jsme součástí tohoto všeho. O co šlo? Šlo v podobě neuklízení psího exkrementu v polích. Co je příčina této reakce lidí, kdy lidé, kteří přišli z města nedokáží žít na vesnici bez toho, aby své manýry přinášeli na venkov, který je pro ně příliš hrubým místem a je nutné jej kultivovat?
Na počátku dnešní úvahy se podíváme do minulosti. Co je příčinou tohoto postupu lidí, kteří si myslí, že jejich návyky musí sdílet všichni, protože oni jdou s dobou, která říká zhruba toto:
Jakmile vystoupíme ze své zóny, musíme konat, protože svět na mě čeká. To co mu přináším je přeci poznání onoho lepšího, kam směřujeme.
Takto jedná dnes spousta lidí. Tento mesiášský sklon je prostoupen společností, kdy pravidla by si chtěli vynucovat zákonem a vytvářet tak místo k nežití. A tito lidé nechtějí se přizpůsobovat, přeci se jich to netýká, když jdou s dobou, ať se přizpůsobují druzí, jim. Takto dneska jedná tolik lidí, že je z toho vše špatné. A to špatné se tvoří z toho, že tito lidé ztratili pokorou a moudrost života. Ano, musíme najít onu pokoru životem, což tito lidé neudělali a moudrost, jak ta se hledá? Hledá se tak, že co vytváříme, porovnáváme s druhým a hledáme nedokonalost, která z toho vzejde a to se snažíme pochopit. Nic jiného v moudrosti není. Je to vlastní práce a činnost člověka a jak si myslím, tak takto nepostupuje moc lidí dneska, otázal se muž? Ano, máš pravdu, skutečná moudrost má mnohem více aspektů, kdy tohle je jen jeden z nich. Jakkoliv si myslíme, že jsme moudří, je to jen papouškování cizích názorů a postojů. A co víc, musíme se podívat věci na kloub. Co je příčina tohoto stavu upadnutí?
Upadnutí lidstva je zjevné a postupuje mílovými kroky. Myslíte si, že lidé chtějí mít v rukou takovou společnost, která by povýšila vše? Ne, nechtějí, chtějí vše ovládat, ne milovat. Milovat totiž znamená přijmout stvořitele ve své podobě života. A tento život se musí změnit tak, že dokáže přijmout odpovědnost a pokorou k životu, který žije.
A ona pokora nemá nic společného s tím, jak jednáme. Ona pokora se nesmí tvářit jako zákon ke všemu. Ona pokora není zákonem, ale smyslem, který milujeme svou láskou. Ano, pokora se nesmí vyžadovat, ale potřeba lásky není dána těm, co konají v tomto duchu. Přitom láska je úhelný kámen života.
Tímto krátkým článkem vyjadřuji to co zastávám. Poznání lásky, moudrosti a pokory, díky Božství, které by měl obsáhnout každý člověk. A kdo jej objeví ve svém životě i životě druhých a miluje vše, ten pozná o co poznat má. Bude jednotou pro celý tento čas.
Děkuji za pozornost a přeji hezký den.
J.H.
Jiří Herblich
Slovo muž je jako nůž
Které proniká vším. Kdo je tedy mužem pozná svoji mužnost tím, že pochopí lásku jako jednotu, která proniká vším jako jedno, které není obyčejnou jednotou, ale vším.
Jiří Herblich
Jednání pokročilo a člověk neví
Jsou slova vysoká jako vítr a bujná jako les. Kdo pozná v těchto slovech ono nevím, pozná vše jako jednotu všeho.
Jiří Herblich
Naděje je zmařena, zobrazena pravda o životě
O životě toho vím víc než dost, ale tohle jsem nečekal. Tvůj stvořitel zobrazil tvá slova, jak se zdají být láskou a tvojí láskou je tak stvořitele.
Jiří Herblich
Slovo poznání, je leckdy skryto
Kdokoliv může otevřít Boží moudrost, však jen člověk moudrý pozná, že ji otevřel, kdy ostatní si budou myslet, že otevřeli vetešnický obchod s obnošenými hadry. Kdy každá maličkost má převeliký význam v tomto hemž
Jiří Herblich
Jednou opakovaná rada zní
Jedině moudrým se otevře brána nebeská. Jsou to ti lidé, co tvoří vše jako jedno, pro ostatní je otevřené jen nebe, které přijímá ty co nemohou nebo nechtějí dostát svým závazků stvořitelovým.
