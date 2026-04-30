Hledající, nacházející v dnešním dni
28.4.2026 napsáno ve vlaku,
Na konci cesty
Směřování lidstva je jen střípek, nebo co to vlastně je? Je to forma poznání, které máme udělat. Lidé, kteří hledají v současném světě moudrost, lásku, poznání de facto naplňují svůj život i život stvořitele. Tento poznatek, pokud si uvědomíme a nalezneme míru světa v sobě, pochopíme onu jednotu. Každý střípek je onou jednotou. Ano, každý a to doslova a u těchto slov se lidé zastaví. Proč je vše jednotou, otážou se lidé? Chybujeme, ale jdeme. Víme, že nejsme dokonalí, ale jak poznat onu jednotu, která spojuje vše?
Smyslem života není hledání, ale láskyplné objetí. Jakmile tohle pochopíme životem, najdeme onen střípek jednoty ve všem, takto odpovídá člověk, kterou onu jednotu našel. A co bylo pak, otázali se lidé?
Milí lidé, uznejte copak se dá jít dál, odpověděl muž. Jakkoliv je ta jednota vysoká, je pochopená vším. Od té doby jsem se zastavil, abych vydal, co jsem našel a poznal. Takto odpovídám lidem, kteří hledají i těm co by rádi poznali život. Uvidíte v blízké budoucnosti věci, které nás navedou k poznání oné jednoty. Ne, není to můj nápad. Je to schéma života společnosti ve které jsme. Ano, mohl bych říci, že jsem lékařem, který svými poznámkami dává pochopit svět v jednotě, ale takto to není. Jediný lékař, kterého máte najít je stvořitel, který na Vás čeká. Víc nemohu říci, ne proto, že nemám slov, ale že slova musejí být pochopena, aby mohla pokračovat. Tohle je úděl člověka, být pochopen tím co tvořím.
Přesto bych předal jeden střípek života každému životu. Je to střípek, který je počátkem. Ano, takto jej musíme přijmout.
Děkuji Vám za pozornost a přeji hezký den.
J.H.
Motto na dnešní den
Svět, který žije s Vámi se mění. Pochopte jej svoji láskou.
Vysvětlení tohoto textu: Pochopení světa je dílem Vás lidí, proto Vy lidé musíte vyvinout úsilí dát světu to, co potřebuje. Je to nejvyšší poznání ke světu, které můžete udělat.
Jiří Herblich
Slovo pyl, budiž poznáno
Nebude lásky větší než zrnko pylu. Takto definoval lásku Bůh a takto definoval lásku po věky věků, napříč stvořením.
Jiří Herblich
Hledáte-li možnost se vyléčit
Pochopte lásku tím nejniternějším způsobem. Vím, že tato činnost je na roky, ale stojí to za to. Protože na konci poznáte jednotu
Jiří Herblich
Hledáme přítomnost v tom světě tím
Že vše omezujeme a vytváříme prostředí k nežití. Kdy tímto nežitím vytváříme poznání druhé strany Božství, které přenášíme všude kolem sebe.
Jiří Herblich
Slovo muž je jako nůž
Které proniká vším. Kdo je tedy mužem pozná svoji mužnost tím, že pochopí lásku jako jednotu, která proniká vším jako jedno, které není obyčejnou jednotou, ale vším.
Jiří Herblich
Jednání pokročilo a člověk neví
Jsou slova vysoká jako vítr a bujná jako les. Kdo pozná v těchto slovech ono nevím, pozná vše jako jednotu všeho.
