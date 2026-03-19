Etér je sloučenina Božství a života
19.2.2025
Co víme o Etéru (pracovní název)
Etér je substance, která obsahuje vše. Její povaha je tak jemná, že zrcadlí podstatu. Podstata se tak zrcadlí nejen v Etéru, ale i v duši člověka. A nyní si myslím, že stojí probrat, jak působí Etér na lidskou rasu.
Lidé netuší, kde se bere energie, ze které žijí. Materialisté namítnou, že žijí z jídla. Tito lidé netuší nic a neví, že podstata lidí je duchovně materialistická, kdy materie je dílem hmoty a Boha a ta jemná duchovní je dílem Etéru a Jednoty. Ano jednoty, které má velké písmeno velké.
Taková jednota, jak bych podotkl nemá velikost ve smyslu Jednoty, ale ani Božství, které obsahuje vše. Jak se tedy dívat na vztah Jednoty, Božství a duchovního přístupu k životu?
Je otázka vysoká i nízká zároveň. Ta otázka nebyla pochopena lidmi ne z neznalosti, ale z toho pohledu, že každý člověk zastává míru v Bohu, právě takovou, jakou zastává Bůh v něm. To že někteří lidé zastávají Jednotu a dokáží vše pozvednout je však na okraji zájmů všech lidí. Většina se neptá, co bude vytvořeno působením věků, ale ptá se tak, že co bude dnes, maximálně zítra. Nikdo z lidí nechápe postuláty moudrosti těchto prací a nedokáže ovládat natož sám sebe, natož dílo tak Božské, jakým je tento svět.
Lidé však díky pokoře dokáží mnohé. Ano, je tomu tak, odpověděl hlas. Jenže pokora nemá atributy díla Božího, je dílem Jednoty. Jak tedy poznat dílo Boží, přes Jednotu? Jedině tím, že obsáhnu energii prostoru a tím je poznání Etéru.
Toto téma je nepochopeno, ani Tesla netušil co vynalezl, tedy našel ve svém poli působení. Působení Etéru je dvojí. Jednak fyzikální a jednak duchovní. Z té duchovní složky my lidé žijeme a z té fyzikální bychom mohli proměnit svět v rajský ráj. Kde je tedy problém?
Problém není v pochopení Etéru, protože Etér se nedá pochopit bez toho, jak říká, kroku stranou. Tímto krokem stranou rozumíme duchovnímu a fyzickému, které působí současně. Kdy Tesla přišel na ten způsob fyzický a opomněl jeho duchovní složku.
Jak tedy bude vypadat další působení lidí v tomto směru? Směr je daný, pochopit Etér ve své celistvosti. Dokonce lidé by si měli přát, aby tomu nebylo jinak. Co tedy znalost a použití Etéru přinese lidem? Přinese jim prosperitu, nejen z pohledů energie, která roztočí kola, ale dá pochopit i mnohé duchovní zákony. Čeká nás tedy velký fičák, pokud se nějakému člověku podaří charakterizovat onu formulku pro uchopení Etéru.
Abych Vás nenapínal, přidám svoje slovo pro pochopení tohoto problému. Je to věta, která při jejím pochopení jsou dány klíče tvůrci, aby pochopil obě složky Etéru. Obě složky Etéru tvoří tak nerozdělitelnou složku, že lidé by si měli přát za každých okolností dodat všemu co mu působí, tedy aby Etér v lidském pojetí byl zdrojem zdraví i pojetí energie, která dodá energii pro běžnou spotřebu.
A nyní ona věta:
Slovo pochopení je tak vysoké jako má myšlenka, řekl Bůh a sklonil se na zem. Na zemi z tohoto postoje vykvetla louka. Co je to za louku, pozvedl oči člověk? Je to louka našeho pána, který se sklonil.
Jak vysvětlit onu větu?
Ona věta znamená, že Pán jediný je naším Bohem, který prostřednictví Etéru dodává život všemu. Není to jen poznání jednoho, ale je to poznání všeho. A jak nalézt Etér v životě? Z duchovního pohledu, se musí udát proměna člověka, který uvěří stvořiteli. Toto je podmínka pro přijetí této kvality. Pro fyzické působení, která zatím není známé veřejně mám jeden potaz.
Kdo pozvedne své ústa k Bohu, nalezne zdroj, kdo pozvedne svoje ústa k zemi, bude obdařen tolika energií, že ji nedokáže zpracovat. Tohle je tajemství Energie, která proudí vším.
Děkuji Vám za pozornost a přeji hodně úspěchů v životě.
J.H.
Jiří Herblich
Které slovo poznáme na konci života
Je to slovo poznání a lásky, které objevíme svým životem. Kdo vykoná to, co má vykonat v Bohu tím způsobem, že bude jako on. Ten bude dotvořen svým životem k jeho obrazu. Tímto rosteme do stvořitele a tímto roste on do nás.
Jiří Herblich
Které slovo reprezentuje hydru
Kdokoliv otevře život svůj a pozná onen okamžik života co v něm co žije jako on, jen ten život není jeho. Pak poznal onu hydru, která je jeho životem. Poznatek lásky ji dokáže zpacifikovat tak, že bude krotká jako beránek.
Jiří Herblich
Které slova znamenají jako šedivost života v moudrosti
Jsou to slova moudrosti nebo projevem moudrosti. Kdo nalezne odpověď v sobě na tuhle otázku, ten nalezne moudrost Boží stejně jako šedivý vlas na své tváři.
Jiří Herblich
Které slovo provází světlo
Jsou to druhy světla, přesto každé světlo je jiné. Kdy naše společné světlo je Božství, které musíme objevit ve chvílích nejtěžších. Pak nalezneme to, proč jsme tady na zemi.
Jiří Herblich
Kdo jednou nastoupí do čela
Ten pochopí ihned co bude muset udělat, budou to masy, co budou kvílet nad bídou, která se jim otevře před očima. Proto konejte vše v lásce, protože láska je měna pro každý čas.
