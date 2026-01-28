Duše se skloňuje životem
11.1.2025
Buďme mírou harmonie pro tento svět (pracovní název)
Jsou témata vysoká jako život sám. Jenže jak se postavit k takovému tématu, když nevím zhola nic o tomto působení na svět? Jedině tím, že uvěřím těm, co Ví. To Vím je skutečně velké. Jsou však lidé, kteří si řeknou, nemá cenu zmiňovat cokoliv, protože cokoliv, co řekne bude ničím. Takto reaguje běžná populace lidí. Přitom nevidí jediné: Jsou nástrojem toho, o kom nesmíme hovořit ne proto, že se nedá o něm hovořit, ale ponížení lidem působící je tak velké, že by se lidé mohli najít sami v sobě. Proto si vybereme druhou polaritu, polaritu lásky, která dokáže pozvednout duši.
Tímto tématem tak bude pozvednutí duše člověka. Duše se nedá měřit ani vážit, i když jsou pokusy, ale to, co změříme bude vždy tím, co duše obsahuje, a ne tím čím duše je. Proto k duši řekněme toto:
Jsem ta, kterou máte rádi jako duše. Jsem ta, co milujete jako jedno. Jsem ta, co dává všemu lásku a pokoru života. Buďte mnou jako Já jsem Vámi. Takto promlouvá duše k nám lidem.
Kdo pochopí duši najde život, říká jedno staré přísloví. Pochopit duši se dá jedině tím, že se otevřeme životu. Neposuzujeme a netřídíme život na dobrý a zlý, ale jako jedno, které bdí nadevším. Těmito slovy vysvětlím svůj pohled na svět, ne tím, co zažívá Bůh v nás, ale tím, co zažívám Já v Bohu:
Jsem ten, co prošel zkouškou ohně. Jsem ten, co dal všemu, co si zaslouží a nebylo to lehké, věřte mi. Slova se zdají být obyčejná, přesto jsou kouzelná tím, že jim uvěříme. Proto věřte, že tímto procesem dokáže projít každý člověk, nejen ten, kdo se cítí být vyvolený, ale skutečně každý člověk, který probudí duši. Duše, ač se to nezdá dokáže totiž pozvednout člověka z toho co tvoří. Duše dokáže dodat člověku co mu chybí. Duše dokáže být vším a ničím. Takto hovoří ten, kdo poznal duši. Duše však nezastává poselství Boží tady na zemi. To jsme My sami, kteří dáváme všemu, co si zaslouží, tím, že pochopíme ona slova ve své duši. Proto konejte s duší vše podstatné a uvidíte, že vše bude dokonalé jako ona je. Duše se tváří jako spasitel člověka, zdálo by se, jenže duše nespasí život, ale dodá mu to, co mu chybí v tom, co je.
Slovo duše se nedá popsat, ne slovy, ale duší, která vytvořila slovo duše ze sebe, tím, že sama sebe pochopila. Takto uděláte své slovo i Vy lidé, tím že pochopíte sami sebe. To slovo bude jiné, než jste. To slovo bude povýšené nad život, který žijete. Ne tím, že nedokáže obsáhnout co má, ale naopak, že obsáhne vše jako jedno. Ovšem bez pokory a moudrosti nedosáhnete ničeho. Pro se snažte být prvně moudrými, pak dostanete i to zbývající, tvořící kostrou lidství.
Kdo pochopí ona slova o stvoření v sobě jako život svůj? Jsou to ti lidé, co vytvoří kostru života dalšího v sobě pro další svět. To že žijeme Bohabojným životem a nevytváříme zlo, je kapitál duše, která vytváří pomocí těla i kapitál duše nejvyšší, tedy Boží v nás. Tento kapitál je tak jemný, že ani duše neodkáže říci k tomuto tématu nic více, než toto:
Pochopte vše jako jedno a dojdete na samý vrchol všeho. Takto hovoří duše člověka, který si prošel vším.
Těmto slovy se loučím a předávám své slovo dál.
J.H.
Jiří Herblich
Co znám to povím ne tím, že věřím, ale tím, že Vím
Které slova vzniknou na konci života? Jsou to slova lásky, kterou jsme za života žili. Těmito slovy otevřeme svůj další život jako život toho, koho jsme milovali.
Jiří Herblich
Znamení doby říká, poznám jednotu
Kdo z lidí pozná jednotu jako svůj život? Jsou ti lidé, co poznali vše, ne tím co obsáhli, ale tím čemu uvěřili a dokázali předat dál jako jednotu.
Jiří Herblich
Poznámky ke stvoření, které nejsou poznámkami
Znamenají jediné, jak se naučit něco nového, co by se nám jako lidem velice hodilo. Tím myslím, poznání telepatie jako jednoty všeho.
Jiří Herblich
Najdeme klíč ke štěstí, tím, že poznáme sami sebe?
Kdo probudí šelmu, ten uvěří všemu. Takto skončí tato civilizace, aby na jejím konci vyrostla nová. Toto není proroctví, ale fakt, ke kterému spějeme.
Jiří Herblich
Kdo naučí lidi věřit, že život jako jedno, je před nimi
Kdo probudí život? Kdo najde v životě sílu jednoho? Budou to ti lidé, co pochopili vše, co jsem napsal a dokáží dodat všemu co mu chybí. Tímto se loučím.
