Doba o hmotě říká toto

Kdokoliv přijme duši i hmotu jako jedno, ten nebude zklamán, ale bude povýšen, protože najde Boha. Tímto poměřujete svět, ve kterém žijete a najdete svou mantru ve všem, co tvoříte.

Blíží se konec materialismu? (Pracovní název)

Na takovou otázku se musíme podívat ze široka. Co je to materialismus, jak je pojatý dnes. Dnešní materialismu je forma náboženství, kdy hmota je zbožšťována na tolik, že tvoří úhelný kámen lidstva. Co je příčinou tohoto ponížení všeho? Na vině je člověk, který svým nerozumem spáchal zločin, a to celkem velký. A to jednak tím, že nedal všemu, co mu přísluší, což ani nemohl, protože ve víře v materialismus se nedá tato podmínka splnit, ale i tím, že odpadl od Boha. Kdyby lidé propadli materialismu a věřili v Boha, dokázali by téměř zázraky, jenže doba byla o odpadnutí od Božství a taky se tak stalo. Jen ti lidé, kteří dokáží jít v dnešní době s Bohem, a přitom milují hmotu jako jedno, dokáží dát všemu co mu přísluší. Bohužel takových lidí je minimum. Většina lidí tohle počínání nechápe, ne proto, že jsou nízko, ale protože si myslí, že vše je hmotou. Tahle víra jim za nedlouho přinese trpké ovoce. Co se stane pak? Stane se pravý opak a pak budeme opět volat lidi k lásce a odpovědnosti ke hmotě, kdy nejde si vážit jen jednoho či něčeho, ale vše musí dostat co má dostat.

Tahle filosofie je tak niterná, že nikdo neujde pozornosti Božství, jak se zhostí tohoto úkolu, a již dnes mohu říci toto:

Budou lidé nevěřící a lidé věřící, dávajíc všemu, co si zaslouží. Toto bude nová mantra pro další svět, který se pomalu rodí. Proto nezoufejte z lidí, že jsou nízcí, jen dočasně usnuli a nejdou s těmi co mají jít. Tohle se však napraví a bude to bolestivé. Proto se těšte ze života jako jednoho, který máte před sebou i za sebou, protože právě touto jednotou budeme vše poměřovat po této době, která se chýlí ke konci.

A jaká doba to má přijít?

Ta doba, která pomalu přichází a říká nám zhruba toto:

Nikdo neunikne hmotě ani duchu. Proto dávejte všemu, co si zaslouží, protože jen ti lidé, kteří tak konají budou lídry v nové době. Nebudou to ti co věří jen hmotě, ale ti co dokáží oblažit hmotu duší. Tato mantra tak nepřijde nazmar, ale bude doplněna novými poznatky i názory všech. Proto se těšte na změnu, která pomalu přichází.

Máme se tedy bát green dealu, nebo je to v pořádku, že tohle šílenství proniká na zem?

Bát se nemá cenu, my lidé jej již chápeme a to tím, jak jdeme. Kdo je ve hmotě bude trpět, kdo je v duchu i ve hmotě, ten bude povýšen, protože z utrpení se rodí velké věci, bude tohle utrpění nutné, važte si ho. Po skončení tohoto utrpení nadejde zlatý věk lidstva, které si uvědomí, co si mělo uvědomit dávno. Že hmota bez duše či Boha není tím čím se zdá, ale je hrubá jako materie bez života. Teprve spojení duše či Boha s hmotou dostaneme Božský produkt, který neřekl své posední slovo.

Děkuji Vám za pozornost a přeji Vám hodně úspěchů v dnešním dni.

J.H.