Do nového roku plním slib
29.12.2024
Úvodní slovo do nového roku (pracovní název)
Bylo tomu již dávno co povstal člověk. Jsou to ti lidé, co věří všemu, nebo ti co nevěří ničemu? Ano, takto zněla otázka. Jenže my jsme otevřeli otázku jinou:
Co znamená být člověk.
Ano, taková otázka tu padla v průběhu minulého roku. Jen ten název se pořád měnil, ale věřím, co jste pochopili jako lidé v těchto pojednáních poznáte i v budoucím. Svět se totiž posouvá a My s ním. Takto začíná úvod do dalších poznámek, které vyplynou jako život toho, koho milujeme a tím myslím vše jako jedno.
Jsou věci mezi nebem a zemí, jsou věci mezi člověkem a Bohem. Jsou však věci mezi tím vším? Ano, je tohle otázka, která probudí ve vás zvědavost a ta zvědavost nám otevře dveře do dalších částí stvoření, které se nazývají láskou. Ano nazývají se láskou, která proniká vším jako příčina i následek života. Takto hovoří ten, kdo poznal Božství jako niterný produkt oné lásky, který stvořila jej a tvořila i nás. Jsme tedy všichni láskou, která proniká životem.
Tento úvod byl nutný pro pochopení dalších textů, které vyplynou v celém systému lidství. Kdy lidství bude povýšeno na úroveň lidství téměř Božského, ne tím, jak se budeme cítiti, ale podle klíče, jak dokáži dát všemu co mu přísluší. Těmito slovy se loučím a předávám své slovo dalším, které stojí v pozadí. Nebojte se však o kvalitu nepřijdete, to jen to co stojí na počátku by rádo poznalo samo sebe právě v nás všech. Proto jednáme jako lidé kolikrát nepochopitelně. Ano, dáváme na odiv onoho, které je vším. Není to jednota, která bude probrána a byla, ale onomu se nedá přiblížit, ale může se světe div se, může se ním žít život. Proto vzývejte Božství ve vašich činech a konejte s láskou vše a stejně tak s moudrostí, pokorou, která dodá všemu, co dodat má, tedy lásku, která je i není a z tohoto místa mohu říci na samý závěr mých poznámek poznáme i ono co je i není, protože je. A to Je, je právě vaším životem. Proto se těším na další články s Vámi, co máte ve mně důvěru a nebývá to jednoduché, to vím znamená jediné, budu jako člověk stát ať to stojí co to stojí. Takto postupuje Bůh a postupuje i člověk a když dojdeme s Božstvím na konci cesty, co bude pak? Bude tam ono, ke kterému se pomalu onou láskou přiblížíme. Nedá se však vyzradit nic dopředu, proto Vám přeji v tomto roce hodně poznání i životní moudrosti spolu s Božstvím, které obsáhnete. Nejsou to jen prázdná slova, ale Víra v jediného, co proudí vším. Takto postupuje každý život a takto budeme postupovat i my.
Děkuji Vám za pozornost a přeji hodně úspěchů v tomto roce.
J.H.
1.1.2025
Kdo najde v lásku v životě
Perex: Jsou to ti lidé, co bytují v lásce jako v Bohu jediném. Takto definuji svoji lásku a takto definuji život svůj jako poznání nejvyšší.
Láska jako zdroj poznání (pracovní název)
Na počátky takové úvahy stojí kdo? Stojí člověk, který poznal mnohé. Kdo stojí na konci takové úvahy? Stojí opět člověk, ale tento člověk je již jiný. Nebudeme se přít o to jaký tento člověk je, ale je zcela jiný, protože láska dokáže člověka proměnit ve stavu toho, že probudí vše k životu. Tohle je poselství lásky, probudit vše k životu. Takto mluví poznání nejvyšší a takto hovoří Bůh, kdy Bohem rozumíme toto:
Jsem ten, kdo poznal stvořitele ne tím, že jsem jej obsáhl, ale že dokáži s ním jít životem. Jeho láska je tak mojí a moje láska je jeho, takto postupujeme vpřed jako lidé, kteří dávají dary života ze sebe, dávají jedině to dobré pro vše, celý život. Takto jedná Božství stvořené v člověku.
Na počátku života stojí láska a na konci života stojí co? Stojí opět láska, která dokáže člověka pozvednout ze země k výšinám nebeským. Kdo je v lásce na počátku a stejně tak na konci života, ten najde zdroj v sobě jako zdroj Božství, které bytuje v nás. Takto jednají ty duše, které Ví, ano Vím je velké, protože Božství se projevuje oním velkém Vím. Kdy člověk Boha napodobuje ne tím, že věří, ale že koná jako On. Takto se dokážeme pozvednou z lidství k Božství a takto jednáme jako on, jen s tím rozdílem, že vše co zažijeme je Bohem dáno čistou láskou a pokorou a přesně tuhle kombinaci musíme najít v sobě abychom moudrostí založili svět, ne tím co vím, s malém v, ale Vím s velkým V, které dokáže jediné, pozvednou veškerý život v lásce aby byla láskou. Takto jedná vědomý člověk, a takto jedná i Bůh, který sídlí v nás.
Na závěr tohoto pojednání mám jednu prosbu, jistě se najdou lidé chtící poznat víc a budoucnost si malují jako poznání. Takto ovšem ničeho nedosáhnete. Budoucnost je jako přítomnost a pro konejte vše v přítomnost jako v budoucnosti a konejte vše v lásce a pokoře života. Váš cíl tak nabyde rozměru současných a toho co dosáhnete nebudete zklamáni, ne tím, že nejdete přesně po kolejích, které jste si vytyčili, ale půjdete tím, co Vám připraví stvořitel jako poznání života vašeho i tedy mého. Jménem stvořitel procházím životem a poznávám Vás jako život. Takto jednám jako stvořitel a takto jednající lidi miluji jako své bratry.
Děkuji Vám za pozornost a přeji hodně zdaru v nadcházejícím dni, který bude jistě láskou pro celý čas.
J.H.
Jiří Herblich
Které slovo bude poslední v tomto roce?
Jsou slova poslední tím, že jsou první. Tyto slova jsou první tím, že je chápeme jako poslední, ne tím, že končí, ale že otevírají další etapu života.
Jiří Herblich
Slovo pokory nebude vyšší tím, že upadneme
Ale poroste s námi jako lidmi, kteří dokážeme jediné, stát se skutečnými lidmi tím, že věří a jdou životem s láskou a pokorou jako vítězové celého klání.
Jiří Herblich
Slovo láska znamená hodně, je to tak i v nemoci?
Kdo jsi nemoci? Kdo jsi ty, která mě trápí? Jsem ta, co přináší dobro světa tím, že jsem láskou. Pochop mě tak i jako svou nemoc.
Jiří Herblich
Kruhy byly odtajněny, ale co Vy lidé, pochopíte jednotu, kterou zastávají?
Kdokoliv bude na koni, když pozná jednotu a nejsou to jen kruhy co čeká na objevení, kdy jsou to ty nejvyšší otázky života, které musíme jako lidstvo otevřít.
Jiří Herblich
Kdo jde s jednotou, pro toho tento článek není, protože vše zná
Pro koho je tedy tento článek určený? Jde o popsání principu co člověk vyjádří slovy jednoty, které se nedají vyjádřit, protože jednota nemá slov.
