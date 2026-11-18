Dělat kariéru jde snadno
3.6.2025
Co znamená dělat kariéru (pracovní název)
Kariéra je ošemetná věc. Co znamená dělat kariéru? Dělat kariéru jde jedině těm lidem co ztratili v životě cíl. A ten cíl zašantročili tak hluboko, že na řadu přichází kariéra. Ano, jsou to ti nejhorší lidé z pohledu duše, ale jinak jsou to lidé vyžadující soucit z pohledu člověka. Jak tedy docílit stavu, aby se člověk vymanil z pohledu kariéry a hleděl si života, který žije?
Tato otázka je důležitá pro tolik lidí, že nemohu odpovídat jen ve stručnosti, ale budu muset téma rozvést a na příkladech ukázat čeho dosáhnout.
Téma první: Jsem stvořen pro pokrok, ale nevím kudy se dát.
Těmito slovy častuje člověk společnost a ta mu odpovídá tím, že mu nabídne kariérní řád. Ano, takto roste hodně lidí a je to důvodem proč lidé kolikrát rostou, protože jejich pojem o Božství, které by mělo být tahounem je mizivé, či úplně žádné. Jak tedy pomoci těmto lidem? Krok prvý je ten, který neudělám a nechám se vést prozřetelností. Tedy najít Boha v sobě. Tohle je první úkol. Ten druhý znamená jít se stvořitelem tak, že jej nebudu kopírovat, ale budu mu naslouchat svým životem. Tohle je nejdůležitější část života. Tohle dokáží výjimeční lidé, proto bych doporučil hledat smysl života pro většinu lidí právě v tomto postupu.
Na druhou stranu, nic není dokonalé a člověk dokazující Bohu službu může uklouznout pro svoji nedokonalou duši. Proto pozvednutí duše k Bohu musí být projevem i jisté čistoty duše. Jak tohohle dosáhnout je nabíledni, ale knih o tomto je mnoho, však nejlepší je praxe a naučit se poznávat tyto věci bezprostředně životem. Úkol č. 1. Zadívat se na úkol a říci si, jak bych ho měl splnit, jak nejlépe umím, a přitom vše dostalo co má dostat. Tohle doslovné řešení není možné, přesto v přeneseném a v duši to funguje právě takto. Lidé musejí pochopit svůj život jako knihu ve které se učí číst. Takto najdou duši, která jim řekne, co vykonat v daný čas.
Téma druhé: Co potřebuji k životu mám, co víc bych měl chtít od života?
Tato otázka provází druhou skupinu lidí, co si myslí, že spasí svět. Tito lidé jsou na stejné pozici jako předešlá skupina, a přitom nedokáží naslouchat své duši. I pro ně platí pravidla z předešlého tématu.
Téma třetí a poslední: Kdo nabyde důležitosti v životě? Jsou to ti lidé, co jsou vším. Proto konám, jak nejlépe dovedu jako člověk. Od tohoto okamžiku jsem povýšený.
Ano i takto reagují lidé na život. A neuvědomují si, že život není jen jejich a dokazovat životu co dokáži je zcela zcestné. Život se musíme naučit žít a to tak, že dáme všemu, co mu přísluší v pravý čas. Takto rosteme jako lidé a tvoříme společnost nejvyšších i nejnižších, kdy není rozdílu ve vysokosti, ale v jednotě, kterou vnímáme. Kdy skuteční mistři života dokáží poznat jednotu tímto slovem:
Cokoliv vyřknu je mým slovem. Takto jedná ten, kdo miluje vše jako jednotu.
Tímto se loučím a nezlobte se, že Váš případ nebyl probrán, jen ty hlavní, co hýbou světem. Protože co člověka provází životem je nabíledni to nejvyšší i nejnižší. Jen moudrostí dokážete splnit vše jako jednotu. Proto přeji lidem hodně moudrosti, která dokáže onu jednotu v nás vytvořit.
J.H.
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