Co znamená milovat? Co znamená mít rád svět jako jedno?

Odpovědi té se nedočkáš, ale přísluší se odpovídat na lásku? Proto dávejte, co všemu přísluší, jako nejvyšší poznání člověka ke světu, ve kterém žijeme.

Co znamená nový světový řád pro lidi, a kdo z něj profituje? (Pracovní název)

Na takovou otázku musí následovat hluboká analýza. Bohužel mé schopnosti analýzy jsou poněkud slabé, proto vemte za vděk to, že cokoliv řeknu je pravda, jenže ta pravda má spoustu tváří. Takové tváře nejsou jen jedním či druhým, ale v prostředí Boha je takových tváří mnoho, skoro nekonečně. Proto jediný Bůh ví, co koná a my ostatní děláme jen to, že se mu snažíme porozumět.

Po takovém úvodu se zakousneme do tématu. Toto téma je staré a budu optimistický, když řeknu že více než několik století. Jak je tedy možné, že právě dnes se lidem zdá, že doba je nejhorší? Je to z toho důvodu, že cokoliv řeknou elity, stane se bohužel jejich pravdou, za kterou jdou. Nemohu však říci odkud se tato pravda bere. Bude Vám muset stačit jen to, že o této pravdě se nedá hovořit ani šeptem, protože život by takového člověka byl v ohrožení v ten moment. Taková je to síla, taková moc provází toto uskupení.

Však co zbývá lidem, když jsou slabí jak prvomájový deštík? Jedině snaha poznat lásku ze všech stran dává do rukou lidem poznatky nejvyšší. Jedině láskou překlenete moc těchto entit, která nemá moc na zemi. Je ukotvená mimo zemi. Proto je neporazitelná jiným způsobem. Jedině láska lidí dokáže dát všemu co mu přísluší a po této snaze každého člověka jako nejvyššímu poznání nabudou lidé změny, že nebudou vláčeni životem jako poslední z posledních, protože láska je mocnější než cokoliv, co způsobuje zlo. Zlo je tak postaveno v kleště lásky, které není schopno ustát. Zlo nemá šanci se zotavit tam kde je láska a tam proudí Božská energie nejčistším způsobem, což se dá poznat u vyvolených jedinců, či spolků. Tito jedinci se netají dávat všemu co mu přísluší a netají se s tím, protože dokáží být vším co je potřeba. Takto jednají jen ti nejvyšší bytosti, aby ostatní poznali jedinečnost těchto lidí, proto buďte otevření lásce, která proudí napříč stvoření.

Po tomto úvodu bych řekl jedinou věc. Slovo nebude zmařeno, stejně jako myšlenka na postavení člověka v životě, proto odpusťte cokoliv, co se vás dotkne či čemu nerozumíte, je to z toho důvodu, že byste nedali třeba všemu, co mu přísluší, protože tahle mantra je skutečně nejvyšší. Je tak vysoká, že Bůh je automaticky s každým, kdo takto jedná. Není v tom vypočítavost, ale čistota lásky, která se právě tímto projevuje.

Nyní probereme, kdo bude týti z tohoto systému, který se pomalu realizuje. Týti budou ti co budou na vrcholku, jenže ty neznáme, jenže ty nemůžeme poznat, protože je to sdružení tolika lidí, že by zaplnili jedno malé město. Toto město není městem, ale samozvanými vyděděnci, kteří si o sobě myslí, že jsou něco lepšího. Takto jednají s každým, kdy ne láska je ústřední motiv, ale zášť a poznatek vlastní lásky, která proudí vším. Nehledejte u nich Boha, hledejte spíš opačnou entitu.

Tito lidé mají jediný cíl, zotročit všechny co mu přísluší. Jak tomu rozumět? jediné slovo odpovědi je v jejich snech, jejich sen zní takto:

Kdokoliv bude jako já, ohrozí mě, pokud bude v lásce, proto potírám lásku jako zlo, které musí být vykořeněno ze světa lidí. Až se to povede, lidé poznají teprve štěstí, které jim nabídneme. Nehledíc na to, že toto je štěstí, je jediné pravé, navýsost vysoké, zatímco to vaše je nízké stejně, jako nízcí jste Vy.

Tento sen, se zdá všem těmto lidem. Pohrdají lidmi a nechtějí být jako oni, doufají v zázrak a snaží se posunout svůj život tak, že jsou nepostižitelní. Však co Bůh na tyto lidi říká? Říká toto:

Jste odpad všech lidí, děkujete mě, že jsem vás neutopil ve vlastní šťávě. Lidská důstojnost, kterou svým konáním porušujete bude po zásluze odměněna, jako poznatek zmaru, který na konci uvidíte. Takto odpovídá Bůh.

Hodně slov proběhlo, však jaký dopad na lidi to bude mít ani slovo, což zde napravím. Proč se to vše děje? Bůh si řekl, vyzkouším si je a dal jim svobodu a volnost v systému, který byl zvrácený. Ne z počátku, ale později již byl a takto to chápali i lidé, když přilnuli k této zvrácenosti. Lidé však nechtějí být jako já, ale chtějí vše. To vše odpovídá jejich kvalitě, proto nedokáží dát všemu co mu přísluší. Tohle dokáže jen hrstka lidí, od který vzejde do života nový systém. Ten systém se pomalu rodí, ale je to obtížné budovat něco tak velkolepého, když většina těchto lidí je na to sama. Proto i my všichni bychom těmto lidem měli pomoci tím, že jim uvěříme. Ne tím, že budeme dávat dary ze sebe, ale když spojíme porozumění k práci, kterou konají. Jedině takto posuneme dál jejich činnost a jedině tímto posuneme celé lidstvo. A jaký systém musí vzniknout na troskách toho současného?

Systém bude jiný, a to ne zcela, protože to dobré, co bylo použito dnes zůstane. Nemohu říci již víc, poslouchejte tedy lidi, co mají co říci, ne k dnešku, ale k zítřku, který se rodí z nás, nás lidí, kteří Víme.

Tohle je vše, co jsme chtěl říci a budu rád za každé slovo, porozumění, která v sobě najdete. Přeji Vám hodně úspěchů v dnešním dni.

J.H.