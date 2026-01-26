Co znám to povím ne tím, že věřím, ale tím, že Vím

Které slova vzniknou na konci života? Jsou to slova lásky, kterou jsme za života žili. Těmito slovy otevřeme svůj další život jako život toho, koho jsme milovali.

10.1.2025

Co člověk potřebuje nejvíc (pracovní název)

Jednání, které otevřu bude mít mnoho dějství. Nebude to jedno dějství, ale nekonečně mnoho dějství, podle typu člověka, který bude chápat tento text. Proto uvedu dva příklady, který dají základ, jak postupovat v tomto případě.

Dát všemu co mu přísluší jde jedině tím co dokáži jako člověk. Nedá se jinak než říci jediné:

Které slovo mé je první a které poslední?

Touto otázkou se otevírá celý řetězec události v životě člověka. A proč by si měl člověk ujasnit, které slovo je první a které poslední? Podle jeho slov, mu bude měřeno životem, kdy každý má tyto slova jiné. Podle druhu slov poznáme charakter člověka a podle charakteru člověka poznáme i úkol, který mu byl dán. Proto važte slova, který byste rádi realizovaly svým životem. Nejde říci slovo, mám se dobře, nejde říci jsem spokojený, přitom právě o to tu jde, být spokojený a dodat všemu co potřebuje. Proto odbočím z této úvahy uvedu dva příklady:

První příklad je definovaný životem, který žiji a druhý případ je život sám. Jaký je mezi tím rozdíl? Rozdíl tkví v detailu, kdy skutečný život je výslednicí sil, kterými jste jako lidé. Tao výslednice sil se nedá definovat, ale filosoficky se dá poodkrýt jako poznámky života. Proto píši ony poznámky života jako filosofické pojednání, protože nejde zachytiti život komplexněji než právě tímto slovem které obsahuje Božství v každém kousku života. Tento život se nedá odbýt slovy, máš vše, co bys ještě chtěl přeci. Jenže jsou tu požadavky Boží, které říkají toto:

Kdokoliv přijme slovo mé jako slovo toho, koho miluje, ten najde v životě sílu života. Najde poznatek života dalšího jako jediného. Takto otevíráme život v tom, co cítíme i kudy jdeme.

Myslím, že návrat k původní poznámce by byl na místě.

Původní poznámka je tvořena životem, který žijeme, ale není to život sám. Kdo je tedy se životem stvořitele? Jsou to ti lidé, co dokáží jediné. Za každých okolností dát všemu co mu přísluší. Tohle je jediné pravidlo, které nemá oporu v Božském zákoně, a to z toho důvodu, aby lidem byla dána volnost a myslet, že tato volnost bude zneužita k vysokým a klamným cílům je na místě člověka, který padl. Nemá se tedy dívat na život jako poznání dobrého ani zlého, ale jako života, kde jednota je vším. Podle tohoto klíče budete sklízet své plody života, podle tohoto klíče dostane odměnu za život.

Celé toto nemá ani za mák cenu, řekl jeden muž. Mýlíš se, je to cenná zkušenost pro život, který si najde v životě, co očekává od života, kdy lidé nezaskočeni životem jednají právě takto jako ti, co milují vše jako jedno. Právě tito lidé dokáží tolik, protože jejich láska vyvěrá z podstaty světa, která dokáže jediné, být vším tedy i jednotou, kterou obýváme svými životy.

Na samý závěr mám jednu prosbu. Kdykoliv bude-li číst poznámky o jednotě, myslete si cokoliv, ale sami poznáte ve svém působení jejich zákonu, který je nejvyšší na zemi. Je to zákon všeho jako zákon jednoho. Od tohoto zákona se vše odvíjí a koná, ne podle Božích zákonů, které jsou uzpůsobeny k životu dočasnému, ale podle zákona jednoho, který vládne všemu. Tyto zákony postupně budu přinášet k poznání. Nejsou to obyčejné zákony, které se dají odbýt slovy, zase nějaká prostoduchost. Není to prostoduchost, ale nejvyšší poznání pravdy, která ač se to nezdá nemá oporu v životě, protože je životem samým.

Tímto se loučím a přeji Vám hodně poznání do dalších dní.

J.H.

Autor: Jiří Herblich | pondělí 26.1.2026 6:30 | karma článku: 0 | přečteno: 4x

Další články autora

Jiří Herblich

Znamení doby říká, poznám jednotu

Kdo z lidí pozná jednotu jako svůj život? Jsou ti lidé, co poznali vše, ne tím co obsáhli, ale tím čemu uvěřili a dokázali předat dál jako jednotu.

23.1.2026 v 6:30 | Karma: 0 | Přečteno: 9x | Diskuse | Ostatní

Jiří Herblich

Poznámky ke stvoření, které nejsou poznámkami

Znamenají jediné, jak se naučit něco nového, co by se nám jako lidem velice hodilo. Tím myslím, poznání telepatie jako jednoty všeho.

21.1.2026 v 6:30 | Karma: 0 | Přečteno: 20x | Diskuse | Ostatní

Jiří Herblich

Najdeme klíč ke štěstí, tím, že poznáme sami sebe?

Kdo probudí šelmu, ten uvěří všemu. Takto skončí tato civilizace, aby na jejím konci vyrostla nová. Toto není proroctví, ale fakt, ke kterému spějeme.

19.1.2026 v 6:30 | Karma: 0 | Přečteno: 16x | Diskuse | Ostatní

Jiří Herblich

Kdo naučí lidi věřit, že život jako jedno, je před nimi

Kdo probudí život? Kdo najde v životě sílu jednoho? Budou to ti lidé, co pochopili vše, co jsem napsal a dokáží dodat všemu co mu chybí. Tímto se loučím.

16.1.2026 v 6:30 | Karma: 0 | Přečteno: 21x | Diskuse | Ostatní

Jiří Herblich

Které příběhy stojí nejvýše?

Jsou to ty příběhy, co zobrazují život, jako lásku, která stojí nejvýš. Proto omluvte s pokorou v srdci moji lásku, která se odvážila tak vysoké téma zpracovat.

14.1.2026 v 6:30 | Karma: 0 | Přečteno: 18x | Diskuse | Ostatní
Další články autora

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.
21. ledna 2026  14:54,  aktualizováno  23. 1. 7:31

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže...

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů
25. ledna 2026  7:17

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka...

Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní

V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...
23. ledna 2026  12:43

Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v...

Počasí v Česku: Do čtvrtka slunečno a mráz. Vrátí se v lednu ještě sníh?

Mrazivé počasí v Jablonci nad Nisou (7. ledna 2026)
19. ledna 2026  11:03

V Česku bude až do čtvrtka převládat slunečné počasí. Noci však zůstanou mrazivé a denní teploty se...

Co kouří Markovič? Bylinné náhražky ne! Petr Lněnička pro svou roli detektiva riskuje i zdraví

Herec Petr Lněnička jako kriminalista Jiří Markovič. Chybět nemůže ani jeho...
20. ledna 2026  11:28

Po dvouleté pauze se Petr Lněnička znovu ponořil do role jednoho z nejznámějších tuzemských...

Meteorologové odvolali smogovou situaci v Moravskoslezském kraji, pomohl déšť

Smog trápí Moravskoslezský kraj. Na snímku situace v městském obvodu Slezská...
26. ledna 2026  7:42,  aktualizováno  7:42

Meteorologové odvolali v noci na pondělí smogovou situaci v Moravskoslezském kraji. Rozptylové...

Silničáři varují před ledovkou, u Tábora už kvůli ní havarovalo několik aut

Před místem hromadné nehody na 100. kilometru dálnice D1 se vytvořila dlouhá...
26. ledna 2026  6:42,  aktualizováno  7:16

Silničáři varují řidiče na jihu Čech před ledovkou. Na silnicích se tvoří náledí zejména na...

Senior taxi v Žatci zdražuje jízdu na 30 korun

Zpráva z vašeho okresu
26. ledna 2026  6:59

O 10 korun víc budou od 1. února platit obyvatelé Žatce starší 65 let, kteří budou chtít využít...

Česko nebude zálohovat PET lahve ani plechovky, vláda vsadila na třídění odpadu

Zálohomat v prodejně Kaufland v pražské Michli (16. ledna 2025)
26. ledna 2026  6:03

Polsko. Německo. Rakousko. Slovensko. Hranice České republiky už teď fyzicky nepřekročíte, aniž...

Jiří Herblich

  • Počet článků 572
  • Celková karma 3,29
  • Průměrná čtenost 88x
Myslím, že jsem člověk, který se dívá kolem sebe a vidí věci jinýma očima než se snaží představovat média. Která neplní svou funkci tím, že si nevšímají kvality, která je všudy přítomná, místo toho jim jde o krátkodobý zisk, který plodí nekvalitu.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.