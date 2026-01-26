Co znám to povím ne tím, že věřím, ale tím, že Vím
10.1.2025
Co člověk potřebuje nejvíc (pracovní název)
Jednání, které otevřu bude mít mnoho dějství. Nebude to jedno dějství, ale nekonečně mnoho dějství, podle typu člověka, který bude chápat tento text. Proto uvedu dva příklady, který dají základ, jak postupovat v tomto případě.
Dát všemu co mu přísluší jde jedině tím co dokáži jako člověk. Nedá se jinak než říci jediné:
Které slovo mé je první a které poslední?
Touto otázkou se otevírá celý řetězec události v životě člověka. A proč by si měl člověk ujasnit, které slovo je první a které poslední? Podle jeho slov, mu bude měřeno životem, kdy každý má tyto slova jiné. Podle druhu slov poznáme charakter člověka a podle charakteru člověka poznáme i úkol, který mu byl dán. Proto važte slova, který byste rádi realizovaly svým životem. Nejde říci slovo, mám se dobře, nejde říci jsem spokojený, přitom právě o to tu jde, být spokojený a dodat všemu co potřebuje. Proto odbočím z této úvahy uvedu dva příklady:
První příklad je definovaný životem, který žiji a druhý případ je život sám. Jaký je mezi tím rozdíl? Rozdíl tkví v detailu, kdy skutečný život je výslednicí sil, kterými jste jako lidé. Tao výslednice sil se nedá definovat, ale filosoficky se dá poodkrýt jako poznámky života. Proto píši ony poznámky života jako filosofické pojednání, protože nejde zachytiti život komplexněji než právě tímto slovem které obsahuje Božství v každém kousku života. Tento život se nedá odbýt slovy, máš vše, co bys ještě chtěl přeci. Jenže jsou tu požadavky Boží, které říkají toto:
Kdokoliv přijme slovo mé jako slovo toho, koho miluje, ten najde v životě sílu života. Najde poznatek života dalšího jako jediného. Takto otevíráme život v tom, co cítíme i kudy jdeme.
Myslím, že návrat k původní poznámce by byl na místě.
Původní poznámka je tvořena životem, který žijeme, ale není to život sám. Kdo je tedy se životem stvořitele? Jsou to ti lidé, co dokáží jediné. Za každých okolností dát všemu co mu přísluší. Tohle je jediné pravidlo, které nemá oporu v Božském zákoně, a to z toho důvodu, aby lidem byla dána volnost a myslet, že tato volnost bude zneužita k vysokým a klamným cílům je na místě člověka, který padl. Nemá se tedy dívat na život jako poznání dobrého ani zlého, ale jako života, kde jednota je vším. Podle tohoto klíče budete sklízet své plody života, podle tohoto klíče dostane odměnu za život.
Celé toto nemá ani za mák cenu, řekl jeden muž. Mýlíš se, je to cenná zkušenost pro život, který si najde v životě, co očekává od života, kdy lidé nezaskočeni životem jednají právě takto jako ti, co milují vše jako jedno. Právě tito lidé dokáží tolik, protože jejich láska vyvěrá z podstaty světa, která dokáže jediné, být vším tedy i jednotou, kterou obýváme svými životy.
Na samý závěr mám jednu prosbu. Kdykoliv bude-li číst poznámky o jednotě, myslete si cokoliv, ale sami poznáte ve svém působení jejich zákonu, který je nejvyšší na zemi. Je to zákon všeho jako zákon jednoho. Od tohoto zákona se vše odvíjí a koná, ne podle Božích zákonů, které jsou uzpůsobeny k životu dočasnému, ale podle zákona jednoho, který vládne všemu. Tyto zákony postupně budu přinášet k poznání. Nejsou to obyčejné zákony, které se dají odbýt slovy, zase nějaká prostoduchost. Není to prostoduchost, ale nejvyšší poznání pravdy, která ač se to nezdá nemá oporu v životě, protože je životem samým.
Tímto se loučím a přeji Vám hodně poznání do dalších dní.
J.H.
Jiří Herblich
Znamení doby říká, poznám jednotu
Kdo z lidí pozná jednotu jako svůj život? Jsou ti lidé, co poznali vše, ne tím co obsáhli, ale tím čemu uvěřili a dokázali předat dál jako jednotu.
Jiří Herblich
Poznámky ke stvoření, které nejsou poznámkami
Znamenají jediné, jak se naučit něco nového, co by se nám jako lidem velice hodilo. Tím myslím, poznání telepatie jako jednoty všeho.
Jiří Herblich
Najdeme klíč ke štěstí, tím, že poznáme sami sebe?
Kdo probudí šelmu, ten uvěří všemu. Takto skončí tato civilizace, aby na jejím konci vyrostla nová. Toto není proroctví, ale fakt, ke kterému spějeme.
Jiří Herblich
Kdo naučí lidi věřit, že život jako jedno, je před nimi
Kdo probudí život? Kdo najde v životě sílu jednoho? Budou to ti lidé, co pochopili vše, co jsem napsal a dokáží dodat všemu co mu chybí. Tímto se loučím.
Jiří Herblich
Které příběhy stojí nejvýše?
Jsou to ty příběhy, co zobrazují život, jako lásku, která stojí nejvýš. Proto omluvte s pokorou v srdci moji lásku, která se odvážila tak vysoké téma zpracovat.
