Co zmůže láska, když válka klepe na dveře
31.5.2025
Co byste řekli válce (pracovní název)
Jsou slova o válce mezi lidmi, těmi slovy proroka, které zobrazují budoucí stav, který by mohl nastat? Na zodpovězení této otázky se musíme podívat do daleké minulosti a blízké přítomnosti.
Co je příčinou v minulosti? V minulosti německý národ žil v jednotě s Bohem. Ano, říkám žil a tím myslím, že přes všechny ty výboje, které pořádal tvořil jednotu. Tohle však již neplatí a německý národ odpadl jako další národy. O Češích se říká, že jsou nej ateističtější národ, přesto mají ve svém středu tak výjimečné osobnosti, že nemohu ani dýchat, když tito lidé mluví. Jsou jak ze sna vytržení a setkání s takovým člověkem, uvádí druhé lidi do transu poznání. Ano, říkám transu poznání, protože znají odpovědi na všechny otázky.
Nyní k druhé polovině otázky. Přítomnost německého národa tvoří již jen torzo minulého. V tento moment si národ hodně ubližuje, když pořádá výboje a války, které mají přinést blahobyt. Takové počínání vede k postupnému úpadku. A jak to, že válka druhá světová, nezanechala na německé duši jizvu? Je to tím, že byli rozděleni. Tohle se musí zopakovat a říkám znovu a opakovaně, že Německý národ již nemůže vystupovat jako jeden muž. Musí mít svoji protiváhu a mocnosti, které tohle zajistí, dokáží pozvednout Evropu.
Na počátku této úvahy stála slova o válce. Co říci k budoucímu konfliktu. Budoucí konflikt nevznikne z ničeho nic. Jsou to ty jemné nuance života, které doplňují celek, který říká, že Německo si říká znovu o výprask. Co je tématem pro dnešní dobu, bude v době uveřejnění tohoto článku téma jiné. A to téma zní takto:
Dokážeme se vyhnout válce. Protože válka bude na spadnutí.
Co tedy říci v tomto článku? Mohu říci pravdu, že cokoliv podnikneme jako lidé, budeme tvořit budoucnost i přítomnost. Pokud vypukne válka, bude to válka Německa s Ruskem ve smyslu dávání a braní spravedlnosti do vlastních rukou.
Stejně si nedokáži představit, že za zájmy Němců by bojovali Češi na frontě, ale doba se mění a lidem připadá lepší jít se západem do války než budovat přátelský vztah s Ruskem, které buduje se svými spojenci obchodní blok, který dobude svět svojí silou lásky a pokory života, který zastává.
Je pravda, že problémy jsou všude, ale západ jako celek nemá již co nabídnout než jen úpadek. Takto skončí jedna éra lidí v západní Evropě. A ta druhá bude již jako nevolníci ve světě, kde budou vládnout jiní.
Děkuji Vám za pozornost.
J.H.
Jiří Herblich
Střípky dne - Smysl života
Kdo půjde světem a nalézá střípky života, které jej naplňují, ten dokáže nemožné, najít společnou cestu s tím, kdo tyto střípky tvoří
Jiří Herblich
Umění je hrozné
Umění je krásné. To hrozné, co vidíte je tím, že dílem hnusu jako umění. Tímto dělíme umění na to co děláme svou myslí, a co svým Božstvím.
Jiří Herblich
Slovo Boží moudrosti našlo svůj význam ve světě
Který začíná slovy moudrý. Tyhle slova provází Božství i lidi, kteří dokáží poznat svět. Ničím jiným nebudete poměřovat svět než svojí moudrostí, která projde životem jako nůž máslem.
Jiří Herblich
Střípky dne - Na okraji společnosti žijí lidé
Kdo půjde světem a nalézá střípky života, které jej naplňují, ten dokáže nemožné, najít společnou cestu s tím, kdo tyto střípky tvoří
Jiří Herblich
Slovo zdraví budiž zodpovězeno zkouškou
Kdo nabude síly života i síly zdraví? Bude to ten, kdo pochopí onu zkoušku, které je vystaven jako člověk. Tímto dáme všemu, co mu přísluší.
|Další články autora
OBRAZEM: Metro D mění Krč. Místo chátrajícího nádraží vznikne stanice nad rybníkem
Osobní vlaky tu stále zastavují, stará nádražní budova už ale dosloužila. V okolí železniční...
Pád pod metro nemusí skončit tragicky: DPP radí neztrácet hlavu a zalehnout do žlabu
Ze statistik plyne, že úmyslně nebo nešťastnou náhodou skončí v kolejišti metra desítky lidí ročně,...
Konec Skylinku přináší nové ceny i pravidla. Co musí zákazníci stihnout do konce listopadu?
Satelitní televizní služby v Česku prošly významnou změnou. Nabídka se nově sjednotila pod značkou...
Newyorská stanice duchů už 80 let zeje prázdnotou. Překvapí podobnost s Prahou
Pod rušnými ulicemi New Yorku se ukrývá jedna z nejkrásnějších stanic metra na světě. Má elegantní...
Co podniknout v listopadu v Praze zdarma? Vybrali jsme 7 akcí, kde se neplatí vstupné
Listopad v Praze nabídne průvod strašidel, návštěvu legionářského vlaku i pohled do vědeckých...
Novou Lineckou čtvrť staví rok. Kraj už má povolení pro druhou fázi projektu
Moderní centrum sociálních služeb roste v bývalém dolním areálu českobudějovické nemocnice, který...
Dvě auta prorazila plot a skončila na zahradě. Jedno vezlo v přívěsu živé prase
Hasiči z Přeštic na Plzeňsku zasahovali u dopravní nehody dvou osobních vozidel v obci Újezd. Obě...
Modrá pyramida od listopadu půjčí na renovace domů až dva miliony bez úroků
Havlíčkův Brod uctí hrdinu Gablecha, místo desky mu odhalí rovnou pomník
Právě dnes je tomu 111 let, co se ve slovenské dědině Hrachoviště narodil Imrich Gablech. Dispečer...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 722
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 76x