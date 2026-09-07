Co udělají cla s ekonomikou
7.5.2025
Udělají nás cla bohatší? (pracovní název)
Na počátku takové malé úvahy se podíváme na cla jako řešení problému dovozu, který likviduje místní podniky. Co je to nekontrolovatelný dovoz? Nekontrolovatelný dovoz je způsobem tím, že lidé chtějí ušetřit. To, že ušetří jedna strana neznamená, že ušetří i druhá strana a tím myslím společnost. Pro společnost je výhodou, když si většinu věcí dokážeme vyrobit doma a zbytek se doveze, co vyrobit nejde. Takový to postup dává poznat kvalitu ve které žijeme. Jenže jak nastavit pravidla, aby tento systém fungoval? A zde hrají nezastupitelnou roli cla. Clo je dorovnání rozdílu ceny, která vzniká nerovnováhou trhu, který je deformován jinými podmínkami na vstupu i výstupu. Celkově se tedy dá říci, že je přirozené, že v každém místě panují jiné ceny. To, že jsou jiné ceny v každém místě je znakem toho, že vše funguje, jak má. To, že naopak je snahou, aby všude stálo vše stejně je deformace tak vysoká, že ji pochopí jen ten, kdo ovládá trhy a tím myslím velké obchodní firmy, které dokáží na malém rozdílu cen, udělat takový rabat, že se to vyplatí a nezajímá je to, že pokřiví trh v místě prodeje či nákupu. Tohle uvažování velkých obchodníků je podmětem k zamyšlení i regulaci.
Jenže jak tento sektor regulovat, aby nedocházelo k těmto excesům? Podmínka fungování trhu je jedna, vše musí být veřejné. Tedy i ceny a podmínky na trhu. To, že obchodník si svou vůlí vyjedná lepší podmínky deformuje právě onen trh. Ceny by tak pro jak malotrh tak velkotrh měli být stejné, neměli by se určovat podle odebraného materiálu, ale podle kvality, kterou odebere. Podle tohoto přístupu by byla odstraněna jedna podmínka deformace trhu, kdy velcí by měli zároveň podmínku pro zachování co nejvyšší kvality na rozdíl těch menších, kteří by měli cílit na cenu. Jak si asi uvědomíte dnešní situace je opačná, kdy malí jsou ti jediní, kteří drží kvalitu a velcí ji na opak kurví. Ano, říká to otevřeně a jsem si vědom toho co říkám. Tohle slovo nepatří do slovníku, přesto je to důsledek toho, že všichni víme, co je příčinou tohoto stavu.
Jsou to nadnárodní korporace, které obchodují s tak velkými množstvími, že nedokáží zachovat kvalitu a ta má neustále klesající tendenci, kdy naopak ti malý ji dokáží udržet za cenu svého ponížení na trhu. Tento přístup je zvrácený a nevěřím, že je tak správné či špatné, ale právě proto jsou nutná za současné situace cla. Nikomu se nelíbí, přesto nikdo nemá řešení, jak dostát situaci, kdy velcí hráči by hráli podle podmínek ne trhu, ale společnosti, která jim dává podměty k tomu, aby podnikali.
Tyto věci jsou niterné a člověk pochopí principy tím, že uvěří tomu, kdo mu dal život. Tedy ne trhu, ale lidem, kteří tvoří kostru společnosti. Kdo dává poznat skutečnou kvalitu, jsou to právě tito lidé. Nic jiného v tom není.
Tímto se loučím a předávám své slovo dál.
J.H.
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