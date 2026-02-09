Co skrývá společnost?
13.01.2025
Láska prodchnutá krví (pracovní název)
Která slova vytryskla z našeho pána? Jsou to slova lásky, kterou musíme pochopit. Jenže jak my lidé chápeme onu lásku? Chápeme ji krví. Ano, krví, kterou máme na našich rukách. Která krev to ovšem je? Je to krev našeho Boha, kterému věříme. A nyní si myslím, že bych měl svá slova vysvětlit.
Vysvětlení je toto: Kdo najde v životě lásku, ten najde vše jako jedno. Jenže ona láska, kterou nacházíme má k Bohu tuze daleko. Jsme to my, kdo věří lásce a dává její atributy dál. Jak se tedy dívat na krev na našich rukách? Smysl výkladu je dvojí. Ten první dává poznat naši lásku v principu. A ten druhý dává poznat lásku ke všemu jako jednomu. Kdy ono jedno není Božství, ale jsme to my sami, kdo se ničí.
Ta krev znázorňuje výsledek činnosti lidí a lidi již jdou a chápou tohle vše. Proto očekávejte revoluci. Ne pouliční, ale celospolečenskou revoluci, které nedokážeme zabránit, protože ignorujeme fakta. Ty fakta zastírají vše, ale lidé se již pomalu probouzejí a jejich mnoho. Co nás tedy čeká?
Čeká nás chaos, který vzejde z kruhů, které nemají co ztratit. Protože v momentě, kdy přijdou o moc, změní se v nikoho. Ano, budou neviditelní a tohle je jejich odplata za to, jak vládli.
Co tedy říci závěrem? Vím, že nemohu být konkrétní, nemohu, protože jednota obsahuje vše, tedy i protistranu. Tato protistrana má na svém kontě již naskládáno tolik, že nemohu jim přitěžovat. Jen upozorňovat co přijde a to tím, že naznačím, co pomalu přichází.
Máme se tedy bát? Bojí se ten, kdo pozbyl víry, a to jsou ti lidé jdoucí se systémem. Proto všem ostatním přeji hodně víry a štěstí, aby další kroky, které přicházejí jsem společně zvládli. Ano, říkám společně, protože jinak to nepůjde, i když se z počátku budou o to lidi snažit.
Tohle je vše, co jsem chtěl sdělit. Přeji krásný den.
J.H.
14.1.2025
Slovo systémová změna by měla být provedena tak, že nikdo nepozná, čím jsme prošli
Perex: Proč tomu tak má být? Protože přirozenost života dává odpovědi na život pomocí Boha, který sídlí ve všem, tedy i ve Vás.
Změna systému, včera, dnes a zítra, aneb co přinese zítřek (pracovní název)
Jsou otázky, na které člověk hledá odpověď, když se dívá kolem sebe. Jsou otázky života a jsou otázky budoucnosti, ke které se obracíme. Na jaké otázky však hledáme odpověď? Jsou otázky budoucnosti, když přítomnost je tak hrozná, že nemá cenu chodit k volbám. Jak to myslím? Myslím to takto:
Kdokoliv si dneska může založit stranu, co bdím či vím, ale ta strana má ambice podle toho, jak zaujme lidi a lid zaujímá to, jak vybřednout z tohoto systému. Však žádná strana nenabízí změnu, jak vybřednout ze systému, jak překonat současnou krizi, která je jak pijavice, která ničí svého hostitele. Ale i pijavice se nakonec pustí a bude to takto:
Pijavice systému, který panuje má to spočítané. Jen většina lidí to neví. Myslí si, že je sice zle, ale není tak zle, aby nemohlo být hůř. A od toho postoje se odvíjí vše. Lidé propadli skepsi a nedávají již ničemu co si zaslouží. V tomto jsme jako premianti, my Češi.
A co jsem chtěl celým článkem říci?
Není kouře bez ohně. Jsou situace, kdy lidé si myslí, že se nedá dát jít dál. A já odpovím takto:
Dá se jít dál, a ta chůze znamená toto: Kdo si myslí, že ke změně systému nemůže dojít mýlí se. Myslete na to, že alternativa se probouzí. Bohužel alternativa nepřináší onu změnu, a jaká změna má proběhnout? Má proběhnout změna systému, a to taková to:
Smyslem života nesmí být vydělávání peněz. Co dokáži jako člověk je odměnou nejen pro mne, ale pro společnost. Kdokoliv nesmí se povyšovat nad ostatní a nebýt se svými lidmi za jedno. Kdo probudí život do života, bude považován za nejvyššího, ne tím, čeho dosáhne, ale tím, že obsáhne vše.
Takto bych mohl pokračovat, jenže my lidé nevíme, co chtít a čekáme na lidi, kteří nám tyhle informace přinesou. A ti lidé nejsou, nebo jsou? Důležitá otázka, jsou lidé, kteří si myslí, že znají odpověď. Právě takových lidí se vystříhejte, protože jejich povědomí o tom, co má vzniknout je velice malé, pokud nějaké. Tito lidé vychází z minulosti a nedokáží predikovat co vzniká v Bohu. V Bohu vznikají odpovědi i otázky života a ten život musí být životem toho, kdo jej chápe. Takto musí vše probíhat a lidé dávají ze sebe to nejlepší, budou alfou a omegou nového systému. Což dokáže být každý člověk, který pochopí principy, které vám pomalu přináším.
Základní princip života je poznat sám sebe, bez tohoto poznání se neuděje nic. Dál byste se plahočili životem, aniž byste něco pochopili. Pak je nutné přijmout Boha a tento způsob uděláte tak, jak je Vám milé. Nejde říci jdu s Bohem ani to, že jsem s ním. Bůh je tak efemérní, že dokáže být kýmkoliv či čímkoliv, proto se nedá říci ani jedno. Dá se ovšem říci: „Kráčím s tím, koho miluji a tím jitím tvořím vše“. Takto musíte postupovat a najít skutečně vše v životě, kdy vše je jedním. Takto funguje svět a takto jej poznáte v sobě.
Dalo by se pokračovat do nekončena, kdy slova nejsou schopny vyjádřit vše. Proto apeluji na Vás a váš život, abyste dali všemu, co mu přísluší, protože tohle je alfou a omegou dalšího systému.
Děkuji Vám za pozornost a přeji hodně úspěchů v dnešním dni
J.H.
Jiří Herblich
Které slovo reprezentuje představu v Božství
Jsou to slova Jana Křtitele: Kdo najde v představě Boha, ten nebude nikdy osamocený. Kdo najde v představě, Boží princip, ten bude životem oblažen jako představou nejvyšší.
Jiří Herblich
Které pohádky jsou skutečné?
Přece ty, kterými žijeme své životy. Nejsou to pohádky života, tedy našeho, ale toho života, který nám byl dán jako poslání poznat.
Jiří Herblich
Kdo prozradí tajemství bude pykat
Tajemství měst bylo vyzrazeno, přesto lidé nepochopí nic, ne proto, že nechápou, ale že pohodlí města jim zastřelo zrak.
Jiří Herblich
Kdo najde v životě sílu?
Ten, kdo najde ve slově i sílu slova, kterému bude vládnout životem svým. Takto se rodí slovo Boží do života.
Jiří Herblich
Duše se skloňuje životem
Duše neobsáhne jedinou věc, a tím je člověk, který duši neuvěří. Jsou takoví lidé, ale je jich málo, protože zlo se nezlobí samo na sebe, ale na druhé. Tento princip pochopte jako vyznání duše.
