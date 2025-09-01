Co se bude dít až chyby zaniknou?

Svět se změní ze světa chyb na svět plný moudrosti, kdy chyby budou onou moudrostí, která pozbyde étosu života věčného, ale bude životem dočasným. Poté nastane prozření všech lidí i věcí, že vše je jedním.

28.10.2024

Které slovo přijmeme, když selžou ostatní (pracovní název)

Slovo o selhání ostatních, je slovem selhání nás samých. A nyní se dostanu do křížku s tím, že vlastně nevím, co mluvím. Jenže situace je taková, že nikomu se neděje nic, čím by si neměl projít. Tedy je dáno, že co se má stát to se stane a pochopit tyto kroky jako své, je na výsost důležité.

Jsou lidé, kteří budou zrazovat ostatní, vždyť tě to nemusí trápit, ale mě to netrápí, zněla odpověď. Jen mi to není jedno, co se děje a snažím se to změnit tím, že pochopím, odkud vzniká problém. Takto by měl postupovat každý člověk, nejen tento imaginární. Kdy každý člověk snaží o to jediné, My všichni děláme chyby, jen tito, co na chybách bazírují, či se s nimi mazlí, dojdou na konci času tím, že nebudou pochopeni. Každý máme chyby a děkujeme Bohu za ně ne proto, že děláme chyby, ale že nám Bůh umožní své chyby pochopit ve světě, kde je vše jedním. Takto by měl uvažovat každý člověk. Na samý závěr mám jednu prosbu, kdo bude chtíti poznat své chyby, nedělejte rozdíl mezi svými chybami a chybami druhých. To, že je konají druzí znamená, že Vás všechny to má něco naučit, kdy My všichni se učíme jít dál. Kdy to dál znamená jediné:

Být tím, kdo je i není, protože být kým jsem, není s to pochopit to oč tu běží.

Proto další pokolení bude chybovat méně a méně, ne proto, že chyb by ubývalo, ale že řešení bude přístupné všem díky Vám, co jste své chyby vyřešili jako první. Takto postupuje moudrost lidská i Božská, kdy oběma je dáno pochopit chyby jak své, tak druhé, jako jednotu, která bude bez chyb.

Děkuji Vám za pozornost a přeji Vám hodně zdaru v dnešním dni.

J.H.

Autor: Jiří Herblich | pondělí 1.9.2025 6:00 | karma článku: 0 | přečteno: 4x

Jiří Herblich

  • Počet článků 503
  • Celková karma 3,13
  • Průměrná čtenost 95x
Myslím, že jsem člověk, který se dívá kolem sebe a vidí věci jinýma očima než se snaží představovat média. Která neplní svou funkci tím, že si nevšímají kvality, která je všudy přítomná, místo toho jim jde o krátkodobý zisk, který plodí nekvalitu.

