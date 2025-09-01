Co se bude dít až chyby zaniknou?
28.10.2024
Které slovo přijmeme, když selžou ostatní (pracovní název)
Slovo o selhání ostatních, je slovem selhání nás samých. A nyní se dostanu do křížku s tím, že vlastně nevím, co mluvím. Jenže situace je taková, že nikomu se neděje nic, čím by si neměl projít. Tedy je dáno, že co se má stát to se stane a pochopit tyto kroky jako své, je na výsost důležité.
Jsou lidé, kteří budou zrazovat ostatní, vždyť tě to nemusí trápit, ale mě to netrápí, zněla odpověď. Jen mi to není jedno, co se děje a snažím se to změnit tím, že pochopím, odkud vzniká problém. Takto by měl postupovat každý člověk, nejen tento imaginární. Kdy každý člověk snaží o to jediné, My všichni děláme chyby, jen tito, co na chybách bazírují, či se s nimi mazlí, dojdou na konci času tím, že nebudou pochopeni. Každý máme chyby a děkujeme Bohu za ně ne proto, že děláme chyby, ale že nám Bůh umožní své chyby pochopit ve světě, kde je vše jedním. Takto by měl uvažovat každý člověk. Na samý závěr mám jednu prosbu, kdo bude chtíti poznat své chyby, nedělejte rozdíl mezi svými chybami a chybami druhých. To, že je konají druzí znamená, že Vás všechny to má něco naučit, kdy My všichni se učíme jít dál. Kdy to dál znamená jediné:
Být tím, kdo je i není, protože být kým jsem, není s to pochopit to oč tu běží.
Proto další pokolení bude chybovat méně a méně, ne proto, že chyb by ubývalo, ale že řešení bude přístupné všem díky Vám, co jste své chyby vyřešili jako první. Takto postupuje moudrost lidská i Božská, kdy oběma je dáno pochopit chyby jak své, tak druhé, jako jednotu, která bude bez chyb.
Děkuji Vám za pozornost a přeji Vám hodně zdaru v dnešním dni.
J.H.
Jiří Herblich
Slova zazněla a Bůh spustil život
Co znamenají tyto slova? Znamenají to, že kdo uvěří životu jako svému poznání života, ten najde v životě vše. Nejde o to nabýt postavení, ani víry, ale toho, koho milujeme jako Božství ve Vás.
Jiří Herblich
Kdo bude jako Já Bůh
Jsou to lidé, kteří svoji vůli dají do vůle toho, kdo je světem i životem. Takto hovoří ten, kdo stvořil zemi, že není bídy ani hladu, ale víry, lásky a pokory.
Jiří Herblich
Kam pohlédnu v této zemi kvete, vše kvete do krásy
Kdo najde v takové obyčejné věci jako byla hymna svůj postoj k životu, ten pochopí, o čem je Češství, že není o moci a víře, ale o pravdě, kterou společně hledáme.
Jiří Herblich
Nový systém nezobrazuje nic nového
To jen lidé najdou nový smysl života v tom, co činí, tedy v lásce a pokoře k životu. Ničím jiným se nedá život naplnit, jen těmito atributy.
Jiří Herblich
Kdo pochopí tato slova, najde klíč k životu
Nehledejte v životě klíč ke všemu, ale hledejte prostřednictví života onen klíč, který vyplývá z tolika věcí, že je dokáže obsáhnout jen Bůh ve vás. Věřte tedy, že Božství je dáno vaší duši, a podle toho jednejte.
