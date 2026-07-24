Co potřebuje člověk k životu
20.4.2025
Co potřebuje člověk k životu (pracovní název)
Základním požadavkem člověka je jídlo a duše, které je samou potravou. Ano, musíme si uvědomit co je pro tělo duše. Duše, jak nám říká: Bůh je řídící orgán těla, ale sama duše je potravou pro tělo. Dokáže pozvednout tělo z nížin do výšin. Takové přirovnání se udělo v době, kdy se rodili lidské rasy. Ano, musíme si promluvit o rasách. A ty rasy dokázali přemoci tělo tím, že mu dali duši, která je řídila a pozvedla jejich chování i život. Takto postupuje veškerý vývoj. Na počátku tedy stála snaha vytvořit člověka, který by byl užitečný pro ty, co je stvořil a na konci bude stát člověk, který bude samostatnou bytostí určenou k tomu, že dokáže sám tvořit další život. Tímto se posouváme dál a tvoříme kostru života dalšího. Takto vznikají další vesmíry a další obydlené planety a není to jen Bůh, který koná, ale lidstvo jako takové, které je tvořeno tolika rasami, že je to nepředstavitelné. To, co vidíme zde na zemi je jen malý kousíček celého stvoření.
Jak tedy dál? Dalo by se říci, že lidstvo se bude vyvíjet do oblasti duchovní. Ta duchovní rada zní takto:
Jsme ti co pozvedli oči k Bohu, nejsme jako ti, co nás tvořili, ale víme, že nám dali život. Takto musí postupovat každý živý člověk a uvědomovat si jak sílu Boha, tak stvořitele v podobě rasy, která byla v době vzniku lidstva jako řídící.
Takto jednají ti, co tvoří kostru stvoření. Kdy duše naplňuje tělo poznatky tak vysokými, že nakonec příjmem Boha. Takto postupuje každý život, který si je vědom života a takto postupoval i člověk, kterému byla dána duše.
Být člověkem je tedy výhoda, protože jsme obdrželi duši, která je vysoce specializovaná a dokáže pozvednout život toho, koho miluje. Od tohoto okamžiku budou se rodit duše vědomější. Není to proto, že to říkám, ale je to rozhodnutí Boha jediného, který si přeje pozvednout rasu, která dodává jako lidstvo všemu, co mu přísluší.
Je mi jasné, že tento článek se vymyká všemu, co jsem zatím napsal, přesto si musíme uvědomit, že ten kdo koná jsme my sami a nejen Bůh. Kdy spojením jeho snahy i naší pozvedneme vše k jednotě. Takový je počátek lidstva, vzešlo z jednoty a vrací se k ní a to takto:
Na počátku bylo lidstvo primitivní a dokázalo jen ničit druhé. Vývojem se však povýšilo tak, že dokázalo spolupracovat. Na konci budeme jako jedno, kdy lidstvo bude ústředním motivem snahy o povýšení vesmíru, zde na zemi. Ano, musím promluvit o vesmíru.
Je mi jasné, že tento článek je spíš jiný než standardní. Ten standard, který jsem psal, jsem musel na krátký čas odložit, protože to vyžadovala situace. Proto povím ještě toto:
Jako lidé povýšíme svět, ve kterém žijeme. To že se vám zdá, že jako lidstvo tápeme, nebo, že jsme ovladatelní je tím, že naše duše je stále mladá. To, pokud se zrodí staré duše, které mají zkušenost z dřívějších vesmíru, povýší vše podle mustru, jak žili a žijí. Takovými dušemi jako lidstvo rosteme a jejich poslání je tak vysoké, že dokáží i když nepřímo pozvednout národ do kterého se rodí. Jejich poslání je jiné než být mediálně známý. Jejich poslání těchto duší je vytvořit podmínky v duši jiných lidí pro vzestup. Je to bohulibá činnost, která povyšuje jejich duši, duši všech lidí, kteří jej pochopí. Jejich pochopení je tak spásou pro svět, který si říká moudrý, a nejen z pohledu jejich působení, ale i z působení jejich těla, které dodá všemu, co mu přísluší.
Takto vzniká síla života a ta je tvořena silou Boha v duši, vytvoříme ráj na zemi. Ne tím, že propadneme hmotě ani duši, ale tím, že dokážeme být vyrovnanou bytostí, která dokáže vytvořit kostru života dalšího jak v Bohu, tak v člověku. Od tohoto okamžiku se tak bude spojovat lidský prvek s Božským ne proto, že jsem to řekl, ale, že stvořitel si to takto přeje. Pro uvidíte pozvolný vzestup lidstva. Nebude to nic rychlého, kdo čeká na zázraky shůry bude zklamán. Jenže zázrak to bude, protože lidstvo kvůli své slabosti ke hmotě a její nízkosti se povede přešaltovat na druhou kolej, kdy dá všemu, co mu přísluší. Tohle bude další heslo pro další věk, kdy lidstvo pochopí svůj úděl mezi tím vším.
Tímto se loučím
J.H.
Jiří Herblich
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