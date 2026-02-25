Co nám chystá doba
6.2.2025
Svět se změnil, a co my lidé? (pracovní název)
Cokoliv říkat, budu házet hrách na zeď. Lidé se nemění tak jak by měli. Proč tomu tak je si probereme. Cokoliv řeknu není pravda, kdy jediná pravda je ta, co vnímáme svojí duší jako výzvu. K tématu:
Kdo pochopil slova o změně? Jsou to ti lidé, kteří dávajíc svému životu to, co potřebuje. Z těchto lidí vzejde nové pokolení lidstva, kdy lidé, kteří neuvěří budou smeteni, ne Bohem, ale okolnostmi, které vytvoří. Jeho dílo tak může žít dál v těch lidech, kteří mu rozumí. Tito lidé jsou od přírody prozíraví a schopni vidět dál, než jen to co nás obklopuje. Jejich posláním je přinést nový věk lidstva. Co však ani tito lidé neví, jakým způsobem to má být provedeno. Tady budu muset naznačit, co přichází, co je takříkajíc na cestě a k čemu směřujeme. To směřování je jasné z nadpisu. A co se má udát? Prvně dojde ke krizi, jakou svět neviděl. Ano, říkám svět neviděl, kdy její velikost zastíní vše. Co vytvoří tato krize? Vytvoří náboj nového, které již doutná pod povrchem. To doutnání je příznačné pro stav, kdy pochopit svůj úkol bude stěžejní v novém systému. Kde, kdo si myslí, krize vše vyřeší či přinese jedné nebo druhé straně vítězství, přitom jedinými vítězi budou ti lidé, kteří nebyli skoupí na Boží slovo pro své okolí. Tito lidé nabydou na významu a to takto:
Kdo jsi člověče, zeptal se člověk? Jsem ten, koho posílá stvořitel abys pochopil svůj úděl, odpověděl druhý člověk. Jak to mám chápat, zeptal se muž? Chápej to takto, že tento příběh proběhne celou společností nikoho nevyjímaje. Jen ti lidé, kteří Ví, to budou očekávat a budou připraveni, zatímco ostatní budou tápat.
Na samý závěr mám jednu zprávu. Ta zpráva způsobí poprask. Kdo uvidí člověka v době krize? Budou to ti co zkusili najít Boha. Tito lidé pochopí rychle novou situaci a dodají dalším lidem odvahu. Proto říkám toto:
Nebojte se krize, která přichází. Nebojte se ztratit vše. To jen my lidé najdeme to jediné, co máme v životě najít, a tím je Boží prozřetelnost v nás.
Tímto se loučím a přeji hodně zdaru v dnešním dni.
J.H.
Jiří Herblich
Malá vsuvka
Naděje je skloňovaná všemi, proto mi dovolte v tento čas Vám přinést onu naději lásky, kterou budeme tak potřebovat. Víc nemám co dodat.
Jiří Herblich
Které slovo osloví ty, co věří
Jsou slova Trumpa, že slovo mé obletí svět, však co znamená? Znamená to, že všichni klesneme na jeho úroveň a budeme se snažit si zachránit kůži. Takto ovšem jednají ti co neví, co přichází.
Jiří Herblich
Které pravidla byla pochopena
Jsou věci mezi nebem a zemí, přesto nebyly vyslyšeny. Jsou věci mezi nebem a lidmi, které nebyly pochopeny. Proto omluvte moje vsuvky, kterými budu dávat co mám.
Jiří Herblich
Které slovo pozná jednotu, která bdí nadevším
Jednota je to pomyslné, co zastáváme svojí duší. Od tohoto poznatku dostáváme podmínky pro život tak vysoké, jací skutečně jsme. Proto konejte vše v lásce a uvidíte květ života svého.
Jiří Herblich
Kdo najde život druhého jako svůj
Jsou to ti lidé, co dokáží tvořit jednotu ve všem, tedy i v tom co nechápou a chtějí pochopit. Takto pracuje Božská prozřetelnost, že hledajícím dává klíče ke stvoření.
