Co najít v životě abychom byli zdraví?
11.2.2025
Zdraví skloňováno všemi, však kdo jej má? (pracovní název)
Na počátku takové malé úvahy stojí člověk. Jaký je to člověk? Je to člověk znalý života, který si prošel mnohým. Jak se dívá takový člověk na život? Jeho pohled říká toto:
Našel jsem Boha v tom co reprezentuje a tím je život, kdy vidím život ve všem kde je a vnímám kvalitu života, kterou jsem objevil. Nemohu říci jediné slovo, které nemá význam, proto mluvím málo, ne proto, že nemám co říci, ale proto, že má slova jsou jak vítr, který přináší vláhu zemi.
V těchto slovech panuje shoda člověka i Boha. Kdy Bůh se jmenuje entita, která obsáhla vše a člověk, který se nazývá pravým člověkem se nazývá proto, že dokáže dávat všemu co potřebuje. Podle tohoto klíče obhospodařuje svět a dává poznat lidem svoji sílu. V těchto slovech se nezdá být síla, ale je. To jen malí lidé nedokáží dát všemu co mu přísluší a upadají do schémat věcí, přitom by měli jednat jako Bohové a být si vědomi kvality, kterou nesou. Takto však jedná málokdo.
Jsou však lidé, kteří dokáží hodně. Ne tím, že o tom mluví, ale že konají a stejně tak i věří. Jejich víra je tak dílo Boží v nich samých a konají podle toho, jak mají dokázat, to, co mají dokázat. To, co mají dokázat se nedá popsat slovy, ne proto, že slova nemají smysl, ale mají jej tak vysoký, že teprve pomalým odkrytím životem nabydou slova na významu. Kdyby tato slova byla odkryta okamžitě, teď hned, člověk by si neuvědomil, co zastává a co tvoří svým životem. Teprve v čase se zobrazuje síla života, který tvoří.
Tento úvod je do smyslu zdraví ten nejdůležitější. Kdo by hledal v těchto slovech zdraví? Jsou ti lidé, co pochopili slova našeho pána, které plynou vesmírem a životem. Ty slova zní takto:
Kdo probudí hydru a uvěří ji, tedy, že ji pozná svým životem, ten nabyde velikosti její a dokáže vytvořit v Bohu vše jako jedno, protože tahle hydra je tu proto, aby našel klíč k životu. Kdy každý člověk ji má jinou tuhle hydru. Záleží tedy na každém člověku, jak se postaví k životu a co by chtěl poznat, jestli Bohatství království nebeského tedy života vlastního, nebo poznat neústupnost slova toho, který vládne světu ne tím, že jej miluje, ale tím, že jej zneužívá ke svým účelům. Takto postupuje člověk vědomý, který vidí pravdu slov v tom, co tvoří Božství. V těchto slovech najdeme sílu jako lidé tím, že jim uvěříme jako ti co pobývají na zemi v ráji nebeském, kdy tímto rájem je duše a život, který žijete.
Tímto se pomalu loučím a konejte dobro podle mustru toho, koho milujete, nejen podle svého uvážení, ale spolu jako jednoty světa. Kdo tedy zažije v činech duše i těla jednotu života, ten najde v životě sílu života dalšího, který vypluje na povrch jako síla, která nemá hranic a která musí být prozkoumána obě stavy člověka, jak jeho vědomím, tak i nevědomím. Podle tohoto klíče poznáte skutečného člověka ne tím, co vykonal, ale co zažil v životě a jak jednal, jestli byl láskou nebo prostředníkem lásky ještě vyšší, než byl on sám.
Děkuji Vám za pozornost a přeji krásný den.
J.H.
Jiří Herblich
Která láska je pravá
Je to láska života nebo lidí, kteří hamižně berou vše jako svět, který nemá hranic. Poznat hranice lásky jde jedině tím, že poznám své osobní hranice života.
Jiří Herblich
Které slovo nabyde na důležitosti
Je tomu dávno, co slovo člověka povzneslo svět. Je tomu dávno co svět byl obdařen slovem člověka. Tímto slovem pronáším i smysl těchto vět.
Jiří Herblich
Co nám chystá doba
Jakmile uchopíme dobu, pochopíme ji. Ne tím, co vykonáme, ale tím, co zažijeme díky pochopení. Tato zpráva je čistě fiktivní, přesto pravdivá.
Jiří Herblich
Malá vsuvka
Naděje je skloňovaná všemi, proto mi dovolte v tento čas Vám přinést onu naději lásky, kterou budeme tak potřebovat. Víc nemám co dodat.
Jiří Herblich
Které slovo osloví ty, co věří
Jsou slova Trumpa, že slovo mé obletí svět, však co znamená? Znamená to, že všichni klesneme na jeho úroveň a budeme se snažit si zachránit kůži. Takto ovšem jednají ti co neví, co přichází.
